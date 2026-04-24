Dani García lleva su 'chiringuito de mar' a Ibiza: el chef malagueño compartirá hotel con Dabiz Muñoz

El carpaccio de chuletón de atún de Dani García en Lobito de Mar.

Ibiza se prepara para otro verano donde el lujo, la creatividad y el espectáculo culinario compartirán mesa. Y en ese tablero donde todos quieren jugar, el chef Dani García mueve ficha con una nueva jugada.

Su icónico concepto marino, Lobito de Mar, desembarca en la isla convertido en restaurante y beach club dentro del nuevo epicentro gastronómico de Palladium.

Lejos del concepto tradicional de chiringuito, Lobito de Mar representa la reinterpretación sofisticada del litoral andaluz.

Gallineta de Conil frita en Lobito de Mar.

Por eso no falta un espeto, pero convive con técnicas contemporáneas y una puesta en escena pensada para un público global. La propuesta llega a Ibiza con ese mismo espíritu: informal en apariencia, pero meticulosamente diseñada en cada detalle.

El nuevo espacio se ubicará junto a The Unexpected Ibiza Hotel, integrándose en el ambicioso proyecto The Site Ibiza, una suerte de parque temático gastronómico donde la experiencia va mucho más allá del plato.

Un “hub” de estrellas Michelin

La apuesta de Palladium Hotel Group no escatima en nombres propios. En el mismo enclave convivirán propuestas tan mediáticas como el desenfadado StreetXO de Dabiz Muñoz o el espectáculo culinario de Hell's Kitchen, la primera incursión europea del universo de Gordon Ramsay, que abrió sus puertas la temporada pasada.

A este elenco se suman marcas consolidadas en la isla como Sublimotion —referente mundial en gastronomía experiencial— y Tatel Ibiza, además del cosmopolita COYA.

En ese contexto, Dani García no solo exporta una marca: traslada una forma de entender el Mediterráneo. Su cocina, anclada en la memoria andaluza pero abierta al mundo, encuentra en Ibiza el escaparate perfecto para dialogar con otras propuestas igual de ambiciosas.

La sala de Lobito de Mar en Madrid.

Hasta allí navegarán bocados que han hecho de esta marca del chef andaluz un referente dentro del mundo marino y en especial el del atún rojo de almadraba, que se prepara, entre otras elaboraciones a modo de carpaccio y se sirve habitualmente con huevos fritos al ajillo.

También es un buen sitio para comer arroces. Icónico es el de parpatana o el de chuleta, pero no menos rico que el de pollo de Coquelet. O, si se prefiere, optar por la fideuá, como la que preparan con pulpo.

Arroz seco al sarmiento con chuleta.

Ibiza como laboratorio del lujo gastronómico

La llegada de Lobito de Mar no es un movimiento aislado, sino una parada más en su hoja de ruta con la que aspiran convertir Ibiza en un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de hospitalidad.

The Site Ibiza apuesta por la fusión de moda, arte y gastronomía en un mismo relato, con hoteles renovados como The Site Ibiza Hotel —rediseñado por Lázaro Rosa-Violán— y espacios comerciales como Ibiza Gallery.