Del fricandó al trinxat: El Born se actualiza con un nuevo templo de cocina catalana moderna

El barrio del Born es historia de Barcelona. Su pulso creativo y su orgullo identitario han convertido sus calles en un escenario donde tradición y contemporaneidad conviven con naturalidad.

A los clásicos que han resistido el paso del tiempo se suman proyectos que actualizan la cocina sin perder de vista la tradición. El último en hacerlo ha sido Bornès un restaurante que no pretende reinventar la cocina catalana, sino volver a contarla con un lenguaje actual.

Ubicado en la pequeña y cargada de memoria calle Carassa, Bornès ocupa un local con varias vidas anteriores: fue vaquería, restaurante festivo y pub.

La barra de Bornès.

Hoy, esas capas de pasado no se esconden, sino que se integran en un interiorismo que conserva marcas, cicatrices y guiños como parte de su personalidad. El resultado es un espacio con alma, coherente con la filosofía del proyecto: del Born para el Born.

El aval no es menor. Detrás de Bornès está el equipo de Arcano, otro de los restaurantes emblemáticos del barrio, con más de una década de trayectoria.

Este nuevo proyecto, que abrió sus puertas en diciembre de 2025, surge casi como una oportunidad para rendir homenaje a la cocina tradicional catalana desde una mirada contemporánea, juguetona y sensible.

Nicolas Limarino y Manuel Alias, a los fogones de Bornès.

La propuesta gastronómica parte de una cultura culinaria donde los platos que llegan a la mesa beben de la tradición, pero no se quedan anclados en ella.

Del trinxat de la Cerdanya al fricandó, de los macarrones de festivo a la cardenal a la humilde clotxa de las Terres de l’Ebre, Bornès traza un mapa gustativo de Cataluña de norte a sur.

Picantón a la catalana en Bornés.

Platos reconocibles conviven con otros menos transitados, todos revisados desde el respeto y el deseo de sorprender. Las texturas bailan, las técnicas se manifiestan, pero el sabor permanece fiel a la memoria.

La carta está pensada para adaptarse a distintos momentos y apetitos. Se puede empezar compartiendo tapas generosas al centro de la mesa: gildas con garum, buñuelos de bacalao, bombas de la Barceloneta, butifarras con seques o un delicado tartar de gamba.

Para quienes buscan platos principales algo más contundentes, conviene echarle un ojo al picantón a la catalana, cocinado durante 14 horas en un chup-chup paciente, con su tradicional sofrito de frutos secos, pasas y piñones.

También el rape con refrito de ajos o el suquet de gamba roja, platos que reconfortan y emocionan desde la profundidad del sabor.

Suquet de gamba roja, Bornès.

La cocina líquida de Bornès

En Bornès, sin embargo, la experiencia no se entiende sin el apartado líquido. La gastronomía líquida es un pilar fundamental, tratado con el mismo cuidado que la cocina.

Bornès en el Born.

La carta de vinos combina orgullo local y curiosidad global: referencias del Priorat, Penedès, Empordà o Terra Alta comparten espacio con vinos internacionales seleccionados por su carácter y su historia.

La coctelería, por su parte, es uno de los grandes atractivos del proyecto. De autor, creativa y profundamente conceptual, dialoga con la tradición y la simbología catalana.

La coctelería de autor de Bornès.

Aquí la crema catalana se bebe, Sant Jordi florece en forma de aperitivo perfumado y Gaudí se expresa en un cóctel que fusiona contenido y continente. Es una coctelería mediterránea, identitaria y sin complejos, que redondea la experiencia con personalidad propia.