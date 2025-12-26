Así es la cena de Nochevieja más extravagante de Barcelona: se inspira en Dalí y se hace en el hotel favorito Madonna
Tras dos años de pausa motivados por las obras de transformación del hotel Arts de Barcelona, este 2025 sus salones vuelven a abrir sus puertas para acoger una noche que hará dudar entre lo real y lo imaginado.
Regresa la Gala de Fin de Año más fantástica y extravagante de Barcelona. Los salones donde ensaya cada vez que viene a la Ciudad condal, la 'Reina del Pop', la mismísima Madonna, acogen de nuevo esta Nochevieja una cena de ensueño llena de magia, espectáculo y surrealismo inspirada en Dalí.
El hotel Arts de Barcelona —conocido como el de los artistas por la gran cantidad de caras conocidas que suelen alojarse en sus instalaciones cinco estrellas— no solo está situado en un enclave privilegiado a orillas del mar, junto a la Barceloneta; sino que también es un destino gastronómico que actualmente alberga Enoteca Paco Pérez (dos estrellas Michelin) o el recién renovado Salón Gaudí.
Tras dos años de pausa motivados por las obras transformación, este 2025 los salones del hotel vuelven a abrir sus puertas, completamente renovados, para acoger una noche muy esperada en la que se despliega ante los ojos de los asistentes multitud de estímulos que les hará dudar entre lo real y lo imaginado.
Su nombre es Reverie, un mundo donde lo surrealista toma forma. Y es que arte, música, fantasía y gastronomía, como nunca antes se han vivido, son los ingredientes de una noche plagada de experiencias extraordinarias.
Por un precio de 475 euros por persona, que incluye aperitivo previo con estaciones de showcooking, cena con maridaje, barra libre y una propuesta de show, con un toque circense inmejorable.
Entre las propuestas, algunas inspiradas en el arte surrealista de Dalí, se podrá degustar creaciones como la hoja de shiso verde y morado con atún rojo Balfegó marinado, risotto de langosta o emulsión de mar en rueda de parmesano y canapés como la navaja del Delta con vinagreta de ceps, además de platos como el tembloroso de tomates asados con yuzu, crustáceos, carabinero y codium o la lubina salvaje con vieira.
Con motivo de la Navidad, el hotel ofrece un paquete especial que incluye alojamiento, cena Reverie y desayuno, a partir de 1.400 euros por persona; 2.800 euros por pareja.
El Arts continúa su reforma hasta 2027, una obra paulatina y discreta que se desarrolla por partes, pudiendo así permanecer el hotel abierto. Entre las novedades gastronómicas destaca la nueva Chef's Table de Enoteca Paco Pérez, y el hotel avanza de que irá desvelando importantes propuestas culinarias a lo largo del próximo año.
Entre otros cambios, el hotel dedicará cuatro plantas a tratamientos de longevidad, bienestar, salud y spa, que alberga dos nuevas piscinas. Además, estrena unos jardines totalmente renovados.
Alojarse en sus nuevas habitaciones y suites, celebrar con los seres queridos disfrutando de una gastronomía de altura y despedir el año con una gala de lo más creativa, en la que es la casa de Madonna cada vez que pisa Barcelona, son algunos de los planes navideños del icónico hotel cinco estrellas.
Nochevieja en Enoteca Paco Pérez
Por otro lado, el 31 de diciembre, en Enoteca Paco Pérez se ofrece un menú especialmente diseñado para la ocasión, maridado con una cuidada selección de vinos excepcionales.
Entre las propuestas que se pueden degustar destacan las zamburiñas en guiso marinero, la cherna en su jugo de suquet con alcachofas de guarda o el taco de lomo de wagyu en sábanas de invierno, acompañado de su jugo y nap de Capmany, entre otras delicias. El precio del menú, con maridaje incluido, es de 595 euros por persona.
Brunch de Año Nuevo
Asimismo, el 1 de enero se ofrece desayuno tradicional hasta las 11:30 horas y tiene lugar uno de los momentos más esperados: el tradicional Brunch de Año Nuevo, una cita tanto para huéspedes como para barceloneses que desean empezar el año de forma especial.
Pensado para quienes prefieran tomarse la mañana con calma, esta propuesta especial está diseñada para despertar sin prisas y recuperar energías dando la bienvenida al nuevo año. Con un extenso buffet que incluye platos típicos de la festividad, propuestas de cocina local y una cuidada selección de opciones dulces y saladas, frías y calientes.