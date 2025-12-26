Así es la cena de Nochevieja más extravagante de Barcelona: se inspira en Dalí y se hace en el hotel favorito Madonna

La Gala de Fin de Año del hotel Arts de Barcelona. Arts de Barcelona

Regresa la Gala de Fin de Año más fantástica y extravagante de Barcelona. Los salones donde ensaya cada vez que viene a la Ciudad condal, la 'Reina del Pop', la mismísima Madonna, acogen de nuevo esta Nochevieja una cena de ensueño llena de magia, espectáculo y surrealismo inspirada en Dalí.

El hotel Arts de Barcelona —conocido como el de los artistas por la gran cantidad de caras conocidas que suelen alojarse en sus instalaciones cinco estrellas— no solo está situado en un enclave privilegiado a orillas del mar, junto a la Barceloneta; sino que también es un destino gastronómico que actualmente alberga Enoteca Paco Pérez (dos estrellas Michelin) o el recién renovado Salón Gaudí.

Tras dos años de pausa motivados por las obras transformación, este 2025 los salones del hotel vuelven a abrir sus puertas, completamente renovados, para acoger una noche muy esperada en la que se despliega ante los ojos de los asistentes multitud de estímulos que les hará dudar entre lo real y lo imaginado.

Presentación de la mesa de la cena Reverie. Arts Barcelona

Su nombre es Reverie, un mundo donde lo surrealista toma forma. Y es que arte, música, fantasía y gastronomía, como nunca antes se han vivido, son los ingredientes de una noche plagada de experiencias extraordinarias.

Por un precio de 475 euros por persona, que incluye aperitivo previo con estaciones de showcooking, cena con maridaje, barra libre y una propuesta de show, con un toque circense inmejorable.

Entre las propuestas, algunas inspiradas en el arte surrealista de Dalí, se podrá degustar creaciones como la hoja de shiso verde y morado con atún rojo Balfegó marinado, risotto de langosta o emulsión de mar en rueda de parmesano y canapés como la navaja del Delta con vinagreta de ceps, además de platos como el tembloroso de tomates asados con yuzu, crustáceos, carabinero y codium o la lubina salvaje con vieira.

Con motivo de la Navidad, el hotel ofrece un paquete especial que incluye alojamiento, cena Reverie y desayuno, a partir de 1.400 euros por persona; 2.800 euros por pareja.

Uno de los platos de la cena Reverie. Arts Barcelona

El Arts continúa su reforma hasta 2027, una obra paulatina y discreta que se desarrolla por partes, pudiendo así permanecer el hotel abierto. Entre las novedades gastronómicas destaca la nueva Chef's Table de Enoteca Paco Pérez, y el hotel avanza de que irá desvelando importantes propuestas culinarias a lo largo del próximo año.

Entre otros cambios, el hotel dedicará cuatro plantas a tratamientos de longevidad, bienestar, salud y spa, que alberga dos nuevas piscinas. Además, estrena unos jardines totalmente renovados.

Alojarse en sus nuevas habitaciones y suites, celebrar con los seres queridos disfrutando de una gastronomía de altura y despedir el año con una gala de lo más creativa, en la que es la casa de Madonna cada vez que pisa Barcelona, son algunos de los planes navideños del icónico hotel cinco estrellas.