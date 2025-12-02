El restaurante de Valencia que cocina la mejor pizza de España: un homenaje al amor con ingredientes japoneses por 17 €

Este lunes se ha celebrado la final del III Campeonato de España de Pizzas en el Yellow Park de Barcelona. Tras la deliberación del jurado, se ha elegido a los ganadores entre los 15 establecimientos finalistas y el restaurante Harinella de Valencia ha logrado la primera posición.

En segundo puesto ha quedado La Felisa, local ubicado en León; y la medalla de bronce ha ido a parar a Dos Hermanas (en Sevilla), a La Bicicleta Pizzería.

Harinella ha conquistado el podio gracias a su pizza Kaori Chan, una propuesta que "celebra la unión entre Oriente y Occidente, entre tradición e innovación", como ellos mismos describen.

¿Y por qué? Porque esta receta de 17,90 euros combina ingredientes italianos como Mozzarella 100% Fiordilatte Italiana y productos japoneses como katsuobushi y salsa Ponzu. A ellos se añade Bonito del Norte, cebolla roja en agridulce y apio verde.

"Kaori Chan es la reinterpretación de la pizza de atún y cebolla", explican. Además, nació como un homenaje a Kaori (de ahí su nombre), la mujer de Ivano, uno de los hermanos fundadores de Harinella.

La idea de esta pizza surgió tras un viaje a Japón para conocer a la familia de Kaori, donde se enamoraron de "la gastronomía ancestral, refinada y profundamente respetuosa con los ingredientes".

La ensalada de burrata.

Harinella se ubica en el número 127 de la Calle Quart de Valencia, en el céntrico barrio de Extramurs. Está dirigido por los hermanos Ivano y Fabio junto a su madre Anna.

Aparte de pizzas, también ofrecen pastas frescas (las preparan ellos cada mañana), entrantes como la burrata frita o el carpacho de ternera con parmesano, ensaladas y postres como la tarta de queso o el tiramisú casero que elabora la propia Anna (también cocina de vez en cuando postres fuera de carta).

Entre sus pizzas, sobresale la Pistacchino, con mortadela, pistacho y tomates secos; la Annarella, 2ª Mejor Pizza de la Comunidad Valenciana y entre las 15 mejores de España en 2024, y la pizza Cap i Cud, que participó en The Best Pizza Valencia.

La tarta de queso con pistacho.

Dentro de la Comunidad Valenciana, también han sido premiadas la pizza de Mortadella & Pistacchio de San Vito Pizzería y la pizza la Guasa de Infraganti Pizza Bar Muchavista, establecimiento que también ha sido reconocido como la Mejor Cadena de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Además, en la categoría de Delivery By Glovo han seleccionado a Filippa's Pizzería e Friggitoria Napoletana (en Valencia) y a su pizza Speckata, a Leone Pizzería Tradizionale (en Zaragoza) y a su Carbonara del Cantábrico, y a La Leggenda di Napoli (en Terrasa, Barcelona) y a su Pizza Burrata.