El restaurante con estrella Michelin más económico de Castellón (y de los más baratos de España): 49 € por persona

Es uno de los restaurantes más baratos de España y está en Vinaròs (Castellón), muy cerca del límite con la provincia de Tarragona. ¿Su nombre? El mismo que el de su chef, Rubén Miralles, un joven formado en Benicarló con experiencia en establecimientos de la provincia como Rojo Picota y Mandarina.

En 2018, Rubén decidió volver a su ciudad natal para emprender este proyecto y desde entonces no ha dejado de evolucionar, "buscando nuevas formas, nuevos platos y nuevas experiencias", como ellos mismos describen.

Este esfuerzo se vio recompensado en 2022 con un Sol por parte de la Guía Repsol, y ahora la Guía Michelin acaba de otorgarle una estrella en la nueva guía de 2026.

"Recibir la Estrella Michelin es un sueño de esos que parecen lejanos… Hasta que, de repente, se hacen realidad (...) Todavía estoy asimilando todo lo que pasó, pero sí sé una cosa: esto es de todos", ha comunicado Rubén en sus redes sociales.

Y añade: "Gracias a mi equipo por dejarse la piel, por creer, por empujar siempre un poco más. Y gracias a vosotros, los que venís, los que compartís mesa con nosotros y nos regaláis confianza cada día (...) Esto no ha hecho más que empezar."

Cocina de mercado creativa en Vinaroz

Rubén Miralles Restaurante se ubica en el centro de Vinaroz, en un callejón a pocos metros de la Plaza Parroquial, en un acogedor espacio equipado con terraza.

Ofrecen una cocina creativa que pretende celebrar el potencial de la cocina de mercado y revolucionarla. Utilizan ingredientes locales (pescados, mariscos, carnes y productos del entorno mediterráneo) y los trabajan con técnicas modernas e influencias que van más allá de lo estrictamente tradicional.

En su filosofía también hay un fuerte compromiso con la sostenibilidad: priorizan los productos de proximidad, las buenas prácticas de cocina y la minimización de residuos.

El chef Rubén Miralles. Rubén Miralles Restaurante

Disponen de cuatro menús, el Menú Rubén Miralles (el más gastronómico), a 104 euros; el Menú Terreta, a 78 euros; el Menú Amarant (vegano), a 56 euros. Y, finalmente, el Menú Producte (de temporada, una exaltación de la huerta y el mar), el más económico, a 49 euros.

Este último incluye dos snacks, degustación de su AOVE y pan artesano, tres entrantes, un principal a elegir y tres dulces. La bebida no está incluida. Esta opción está disponible para pedir todos los días.

La Guía Michelin destaca platos como el Tomate de colgar con salmorejo natural y fermentado y la Espardeña con espuma de boletus, majado y yema.

La estrella de Rubén Miralles se suma a la de Llavor, en Oropesa del Mar (Castellón), y a la de Simposio en San Antonio de Benagéber (Valencia), haciendo un total de tres nuevos restaurantes con estrella en la Comunidad Valenciana.