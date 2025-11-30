El nuevo restaurante estrella Michelin en una pedanía de Sevilla con 12 pases por 65 €: debes probar el bollo de pringá

A unos 30 minutos en coche de la capital de Sevilla, en la pedanía de Los Rosales, en el municipio de Tocina, brilla discretamente el restaurante Ochando, la nueva estrella Michelin de la guía de 2026.

La propuesta culinaria es obra del chef Juan Carlos Ochando, que regresó a su localidad natal tras pasar por casas como Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal (2 estrellas) o Casa Marcial (3 estrellas) para impulsar en 2023 este proyecto.

Su imagen pública es la de un cocinero cercano, muy volcado en el trabajo diario y en la evolución constante de la carta, algo que se refleja en la frecuente rotación de platos según temporada.

Ochando ofrece una cocina contemporánea y técnica, muy apoyada en fondos y guisos, pero con un protagonismo total del producto de temporada y del entorno de la Vega del Guadalquivir.

Cuentan con un menú degustación con 12 pases por sólo 65 euros que incluye recetas como buñuelo de calamar encebollado, panna cotta de queso San Simón y membrillo, galleta de chorizo ahumado, ajoverde de pistacho y tomate pasificado, rabo de toro o cremoso de chocolate, crumble y helado de café.

Muchos de los platos del menú se pueden pedir también a la carta, donde los precios se mueven aproximadamente entre 4,50 euros y 34 euros, lo que lo convierte en uno de los restaurantes con estrella Michelin más asequibles de España.

Del resto de sus elaboraciones, muchos recomiendan el steak tartar con emulsión de tuétano (22 euros), el bollito frito relleno de pringá (8 euros), el salmonete con roteña de galera (23 euros) y las mollejas de cordero glaseadas y meniere de oveja (23 euros).

El ambiente del establecimiento es íntimo y acogedor, un pequeño espacio para unos 25 comensales entre sala y terraza, por lo que se recomienda reservar con antelación (más ahora que acaba de recibir la estrella). El trato es cercano por parte del equipo de sala, que encabeza Elena Pérez.

Fue reconocido primero con un distintivo Bib Gourmand en la Guía Michelin 2023 y posteriormente con 1 Sol de la Guía Repsol 2025. Ahora ha conseguido su primera estrella Michelin, consolidándose como destino gastronómico necesario en la provincia de Sevilla.

Con este reconocimiento, Sevilla cuenta ahora con tres restaurantes con una estrella Michelin: Ochando (Los Rosales), Abantal (en el centro de la ciudad, del chef Julio Fernández Quintero) y Cañabota (también en pleno centro, del chef Juan Luis Fernández).