Así es lo nuevo de Cañitas Maite en Málaga: dos restaurantes y un pool bar en un cinco estrellas con vistas a la Alcazaba

Málaga vive un momento dulce. La ciudad lleva años apostando por proyectos de calidad y está construyendo una escena gastronómica de lo más apetecible. No en vano, este año ha sido la sede escogida por Michelin para celebrar su gala.

Pronto, Málaga volverá a estar de celebración con la inauguración del hotel ME Málaga, el cinco estrellas de Meliá situado junto a la Plaza de la Merced, a un paso de la Alcazaba, que combina diseño, música, hospitalidad contemporánea… y, sobre todo, una apuesta gastronómica sin precedentes firmada por Cañitas Maite.

Porque si algo distingue a este nuevo hotel es que su oferta culinaria no está concebida como un complemento, sino como uno de sus ejes fundacionales.

Y los responsables no podían ser otros que Javier Sanz y Juan Sahuquillo, los dos jóvenes prodigios manchegos —27 años— que han revolucionado la cocina española desde Albacete y que hoy suman tres estrellas Michelin, cinco soles Repsol y un lugar en la lista The Best Chef 2025.

ME Málaga es su nueva casa en el sur, y allí firman dos restaurantes y un pool bar con el carácter que los ha convertido en una de las duplas más influyentes del país: respeto absoluto por el producto, creatividad sin artificios y una conexión íntima con el territorio.

Así será uno de los espacios gastronómicos de ME Málaga.

La joya gastronómica del hotel se encuentra donde Málaga toca el cielo: en su rooftop panorámico, coronado por una piscina infinity climatizada y un solárium que, en sí mismo, ya justifican una visita.

Allí, entre atardeceres imposibles y música en directo, Cañitas Maite propone una carta que destila lo mejor del grupo. Sí, están sus croquetas de jamón, premiadas como las mejores de España, cremosas hasta rozar lo líquido.

La croqueta de Cañitas Maite, también en Andalucía.

También se encuentra el carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza, una declaración de intenciones que mezcla tradición manchega y producto marino premium, síntesis perfecta del estilo Sanz & Sahuquillo.

El carabinero de Cañitas Maite.

El resultado es un formato gastronómico que, sin caer en el academicismo de sus restaurantes con estrella, mantiene su sello de excelencia en un entorno que no puede ser más sugerente.

Eñe–Lobby Bar

En la planta baja del hotel, la propuesta se relaja sin perder originalidad. Eñe, el lobby bar diseñado para convertirse en punto de encuentro tanto para huéspedes como para malagueños, defiende una cocina divertida, pensada para disfrutar sin protocolos.

Aquí se sirven bocados callejeros elevados a la categoría gourmet como su donut de rabo de toro, goloso y fundente, o el bocata de calamares reinterpretado, donde los chefs reescriben un clásico capitalino con técnica y producto de primera.

Todo en un ambiente que mezcla diseño contemporáneo, arte —con obras originales de Picasso y Miró presidiendo el lobby— y la energía cosmopolita que define a la marca ME by Meliá.

El pool bar al estilo Cañitas

En la azotea, junto al rooftop gastronómico, el pool bar completa la experiencia. Aquí, la propuesta es más ligera y vibrante, con cócteles diseñados para beber al borde del agua y una carta que combina el toque creativo de Cañitas Maite con el espíritu mediterráneo y hedonista del hotel.

Es el lugar perfecto para despedir la jornada, con música, un horizonte azul y cocina con firma de autor.

La piscina y el rooftop del hotel ME Málaga con vistas a la Alcazaba.

En el diseño de ME Málaga ha intervenido el estudio ASAH, combinando materiales naturales, luz y arte contemporáneo en un proyecto donde cada espacio cuenta una historia. Desde los techos intervenidos por el diseñador Rafa García hasta el mural colorista de Marina Anaya, la estética del hotel funciona como un escenario perfecto para la cocina de Sanz y Sahuquillo.

La llegada del grupo Cañitas Maite a Málaga marca un punto de inflexión en la escena local. No solo por el nivel culinario, sino porque su presencia en un hotel tan orientado al arte y la creatividad refuerza la identidad actual de la ciudad: dinámica, cultural, vibrante, mediterránea y, sobre todo, abierta al talento.

En palabras de Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International: "Málaga representa hoy el nuevo pulso del Mediterráneo: energía, arte y modernidad". Y la apuesta por una dupla como Sanz y Sahuquillo no hace sino confirmarlo.