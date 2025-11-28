El restaurante del Penedés con estrella Michelin y una colección de más de 14 cafeteras del mundo

Andrés Torres no duerme mucho. El chef y propietario del restaurante Casa Nova tiene montado en pequeño gran ecosistema en su finca de Sant Martí de Sarroca (Barcelona). “Cuatro horas como mucho”, dice Sandra Pérez, su pareja en lo personal y lo empresarial, a cargo de la sala y bodega del establecimiento con estrella Michelin.

Ahumadores, tostador de café, huerto, corral con gallinas ponedoras -"ponen los mejores huevos, de los que tienen yemas muy naranjas que pellizcas y no se rompen"-, recientemente incorporaron cabras, un sistema para deshidratar alimentos, otro para recoger el agua de la lluvia, una cava donde curan embutidos y otra donde elaboran vino.

"Todo se produce aquí, hacemos lo que da la tierra" explica Torres mientras muestra las pequeñas salinas de las que obtiene sal del Mediterráneo. No recurren a pesticidas ni insecticidas, el hotel de insectos sirve para esta función.

El número de proyectos que Torres lidera para dar sentido a Casa Nova es abrumador, todos ellos se enumeran y presentan en un tour que sucede antes de sentarse a la mesa.

En total forman un equipo de tan solo nueve personas, que se mantienen entretenidos en todos los quehaceres que da el lugar y ofrecer al comensal una cocina contemporánea en base a productos locales km 0 que han convertido lo que fue una granja avícola en una parada a tener en cuenta en esta comerca donde la vida es la reina.