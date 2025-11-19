El restaurante de sushi que arrasa en Madrid llega a Málaga: tiene una tienda donde puedes comprar la decoración del local

El Grupo Sushita sigue ampliando horizontes con la inauguración de Sushita Chinitas, su primer restaurante fuera de Madrid y el noveno en su trayectoria.

La ciudad de Málaga ha sido el destino elegido para esta nueva etapa, un enclave lleno de energía y modernidad que refleja la esencia contemporánea de la marca.

Situado en pleno corazón de la capital, Sushita Chinitas abre en el histórico local del Café Chinitas, un espacio emblemático ligado al flamenco y la cultura malagueña.

El restaurante renace como un nuevo punto de encuentro gastronómico junto a la calle Larios, llamado a convertirse en el nuevo lugar imprescindible de la ciudad.

La propuesta culinaria de Sushita Chinitas va mucho más allá del sushi tradicional. Su equipo de I+D, junto con los socios fundadores, ha viajado por destinos como Hong Kong, Cantón, Singapur, Shanghái, Londres y París para combinar lo mejor de la gastronomía japonesa con las tendencias más actuales del panorama internacional.

Entre sus platos destacan la tosta de hamachi y aguacate con jengibre, la gilda de atún rojo con encurtidos, el dim sum bao de pato y foie con salsa hoisin y fresas, o la merluza estilo nikkei con verduras en escabeche.

Nigiri de atún de Sushita Chinitas. Foto cedida

Fiel a la filosofía del grupo, Sushita Chinitas mantiene su apuesta por una cocina saludable y consciente, elaborada con materias primas de primera calidad.

En su carta aparecen productos como salmón noruego de pesca sostenible, agua alcalina e ingredientes de proximidad, muchos procedentes de productores locales malagueños, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable.

La coctelería también ocupa un lugar protagonista en la experiencia. Su cuidada selección de cócteles de autor combina la tradición clásica con un toque oriental innovador.

Las gildas de atún rojo. Foto cedida

Entre ellos destacan el Ginger Paloma (Tequila Patrón, zumo de pomelo, lima, sirope de jengibre y soda) y el Mango Picante Colada (Ron Bacardí, leche de coco, zumo de piña, sirope de mango, salsa Tabasco y lima), junto a opciones más clásicas como la Margarita, el Mojito o el Hugo Spritz.

La decoración de Sushita Chinitas, inspirada en el estilo de Parladé, despliega una paleta dominada por el azul e incluye piezas adquiridas en anticuarios de Málaga, Sevilla y el sur de Francia, como los platos sevillanos de cerámica del siglo XVII.

Las paredes, por su parte, lucen frescos pintados a mano por la muralista Johina García Concheso, aportando un toque artístico y cálido al conjunto.

El interior de Sushita Chinitas. Foto cedida

El espacio conserva elementos originales del edificio, característicos de las antiguas casas malagueñas: contraventanas de madera, faroles en la entrada y una elegante barandilla que comunica los tres pisos del inmueble.

En las plantas superiores se ubican dos salones privados decorados con bibliotecas y diseñados para reuniones, celebraciones y eventos especiales.

Llévate el restaurante a casa

El local acoge, además, la primera tienda en Andalucía de Eugenia&Sushita, la marca de vajillas y objetos decorativos creada junto a Eugenia Martínez de Irujo.

El salón y la tienda de Sushita Chinitas. Foto cedida

La vajilla utilizada en el restaurante, diseñada especialmente para esta apertura, forma parte de una colección exclusiva disponible para la venta, junto a otras piezas únicas de la firma. Este espacio permite llevarse a casa el estilo distintivo y la estética sofisticada que identifican al universo Sushita.

En definitiva, Sushita Chinitas llega a Málaga para convertir cada visita en una experiencia gastronómica completa, donde sabor, diseño e innovación se fusionan en un entorno que celebra la cultura y el arte de vivir.