El mejor restaurante tradicional de Murcia, según los murcianos: arroces "de infarto" a 12 € en uno de los pueblos más bonitos
El establecimiento acaba de ganar el Premio del Público a Mejor Restaurante de Cocina Tradicional.
Más información: El discípulo de Ferran Adrià que arrasa en Murcia con un bar de tapas que recomienda 'The Guardian': "Extraordinario".
Este lunes ha tenido lugar la 10ª edición de los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, en una gala que reunió a profesionales, empresas y proyectos de la restauración murciana.
La iniciativa, organizada por el periódico La Verdad con la colaboración del Gobierno regional a través de la marca 1.001 Sabores Región de Murcia, reconoce el talento y la creatividad de chefs, sumilleres, restauradores y productores que están impulsando nuevas formas de entender la cocina mediante innovación culinaria, digitalización, sostenibilidad y nuevas experiencias gastronómicas.
Entre los diversos reconocimientos que se repartieron durante el evento, destacamos el Premio del Público a Mejor Restaurante de Cocina Tradicional, que se entregó a La Tasca de Noha, un establecimiento ubicado en la Calle Mayor de Calasparra (Murcia).
Desde 2013 está gestionado por Juan Párraga y Fulgencia Sola, quienes han sabido fusionar la cocina tradicional murciana con propuestas gastronómicas más modernas.
Entre sus especialidades destacan el rabo de toro, el bacalao rebozado y los arroces con Denominación de Origen Calasparra (por encargo y a 12 € por persona) que algunos aseguran que están "de infarto", además de una variada selección de carnes.
El restaurante también ha logrado reconocimientos como el 1º Premio en el Concurso Regional de la Mejor Marinera en 2023, su 'Vulcano de Atún' ha sido tapa finalista en el Concurso Nacional de Tapas de Valladolid de 2025 y ha participado en numerosos eventos gastronómicos importantes.
El ambiente del local es acogedor, con una terraza interior ideal para celebrar eventos. Los clientes suelen destacar la calidad de los platos, el buen servicio y la rapidez en las tapas. Además, cuenta con una amplia carta de vinos y opciones para pedidos online.
Qué ver en Calasparra
Santuario de la Virgen de la Esperanza. Es el monumento más emblemático: está esculpido en la roca, junto al río Segura. Es un lugar de peregrinación, especialmente durante la festividad de la Virgen.
Cueva del Puerto. Es la cueva más grande de la zona. Tiene rutas guiadas por galerías con estalactitas, estalagmitas y espacios espectaculares. Parte del recorrido está iluminado y ambientado con música para darle más emoción.
Abrigo del Pozo y Cueva de los Monigotes. Son yacimientos con pinturas rupestres de la Edad del Cobre hasta la Edad del Bronce. Se pueden visitar como parte de una ruta más aventurera, incluso haciendo descenso por el río Segura.
Cañón de los Almadenes. Un paisaje muy salvaje y espectacular: grandes desfiladeros, vegetación y fauna. Una forma muy bonita de explorarlo es en kayak o rafting.
Museo Arqueológico La Encomienda. Está en un antiguo edificio de la Orden de San Juan. En él se pueden ver piezas halladas en el yacimiento de la Villa Vieja, que cuentan la historia de Calasparra.
Iglesia de San Pedro. Iglesia parroquial, con estilo barroco murciano. Su fachada principal tiene una escalera semicircular característica.
Mirador de Las Lomas. Ofrece vistas espectaculares sobre los arrozales de Calasparra, que son muy representativos en la zona. Es un buen lugar para hacer fotos, sobre todo cuando los campos de arroz están inundados o en crecimiento.