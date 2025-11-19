El mejor restaurante tradicional de Murcia, según los murcianos: arroces "de infarto" a 12 € en uno de los pueblos más bonitos

Este lunes ha tenido lugar la 10ª edición de los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, en una gala que reunió a profesionales, empresas y proyectos de la restauración murciana.

La iniciativa, organizada por el periódico La Verdad con la colaboración del Gobierno regional a través de la marca 1.001 Sabores Región de Murcia, reconoce el talento y la creatividad de chefs, sumilleres, restauradores y productores que están impulsando nuevas formas de entender la cocina mediante innovación culinaria, digitalización, sostenibilidad y nuevas experiencias gastronómicas.

Entre los diversos reconocimientos que se repartieron durante el evento, destacamos el Premio del Público a Mejor Restaurante de Cocina Tradicional, que se entregó a La Tasca de Noha, un establecimiento ubicado en la Calle Mayor de Calasparra (Murcia).

Desde 2013 está gestionado por Juan Párraga y Fulgencia Sola, quienes han sabido fusionar la cocina tradicional murciana con propuestas gastronómicas más modernas.​

Entre sus especialidades destacan el rabo de toro, el bacalao rebozado y los arroces con Denominación de Origen Calasparra (por encargo y a 12 € por persona) que algunos aseguran que están "de infarto", además de una variada selección de carnes.

El restaurante también ha logrado reconocimientos como el 1º Premio en el Concurso Regional de la Mejor Marinera en 2023, su 'Vulcano de Atún' ha sido tapa finalista en el Concurso Nacional de Tapas de Valladolid de 2025 y ha participado en numerosos eventos gastronómicos importantes.​

El ambiente del local es acogedor, con una terraza interior ideal para celebrar eventos. Los clientes suelen destacar la calidad de los platos, el buen servicio y la rapidez en las tapas. Además, cuenta con una amplia carta de vinos y opciones para pedidos online.

Qué ver en Calasparra