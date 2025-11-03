El baile infinito de Teatro Kitchen & Bar: cierra definitivamente el estrella Michelin de Barcelona

El telón caerá definitivamente el próximo 21 de diciembre sobre Teatro Kitchen & Bar, uno de los escenarios gastronómicos más inquietos y experimentales de Barcelona.

Con una estrella Michelin obtenida en 2024 bajo la dirección del chef Oliver Peña, el restaurante dirá adiós para dar paso a un nuevo proyecto que promete mantener viva la llama de la alta cocina en el mismo espacio, aunque con un lenguaje renovado.

El relevo lo tomará el Grupo Orobianco, con sede en Calpe, una firma que ha hecho de la excelencia mediterránea su bandera. Su llegada a la Ciudad Condal marcará el inicio de una nueva etapa de expansión nacional.

El proyecto, que se inaugurará en primavera de 2026, estará liderado por Paolo Casagrande, chef con tres estrellas Michelin en el restaurante Lasarte (Barcelona) y director gastronómico del grupo.

Casagrande, que también supervisa el restaurante Orobianco en Calpe, poseedor de una estrella Michelin, será el alma creativa del nuevo concepto barcelonés.

Paolo Casagrande, director gastronómico, e Inna Skriabina, gerente de Orobianco.

El espacio de Teatro Kitchen & Bar será sometido a una remodelación integral a cargo del Estudio Astet, conocido por su colaboración con chefs como Dani García. El reto: transformar el escenario teatral en un entorno mediterráneo, luminoso y natural, donde los materiales cálidos y la frescura del diseño dialoguen con la filosofía gastronómica del grupo.

“Será una etapa apasionante”, afirma Casagrande. “Queremos ofrecer una cocina desenfadada pero elegante, que dialogue entre el Mediterráneo y otras cocinas del mundo, sin olvidar nuestras raíces”.

El nuevo concepto apostará por una experiencia más flexible y participativa, alejándose del formato exclusivo del menú degustación. La idea es permitir al comensal elegir su propio recorrido, combinando creatividad, producto y una mirada lúdica sobre la alta cocina.

El último aplauso para Oliver Peña

El cierre de Teatro Kitchen & Bar supone también el fin de la etapa de Oliver Peña en esa esquina de L'Example. Peña, uno de los cocineros más inquietos de su generación, fue jefe de cocina de Albert Adrià cuando dirigía Tickets, el estrella Michelin que ocupaba el mismo espacio pero cerró a consecuencia de la pandemia.

Bajo su batuta, el restaurante se consolidó en uno de los grandes referentes de la nueva escena gastronómica barcelonesa, reconocido por su precisión técnica, su narrativa sensorial y una propuesta que conjugaba arte, emoción y cocina contemporánea. Pero la cosa para Peña no acaba aquí, prepara nuevo proyecto personal que está a punto de hacer oficial.

El cocinero Oliver Peña.

Peña, que antes había trabajado junto a Albert Adrià en Enigma, ya prepara su próximo proyecto, previsto para abrir en el Eixample a comienzos de 2026. Una despedida, sí, pero también una promesa de continuidad creativa.

Mientras tanto, en Calpe, Orobianco cerró su temporada el 19 de octubre y reabrirá en 2025 con Andrea Drago al frente de la cocina, siempre bajo la dirección de Casagrande.

Esa sinergia entre los distintos proyectos del grupo servirá de base para el nuevo restaurante en Barcelona, consolidando una red gastronómica nacional que une territorio, excelencia y modernidad.

“Iniciar nuevos retos es un lujo”, reflexiona Casagrande. “Nos permite evolucionar y ofrecer experiencias distintas en cada ciudad, pero siempre con la misma esencia: el Mediterráneo como punto de partida y destino”.

El adiós de Teatro Kitchen & Bar no solo deja un hueco en la guía MICHELIN, sino también en el imaginario gastronómico de la ciudad. Su “baile infinito”, de ida y vuelta, entre el arte escénico y la alta cocina, marcó un antes y un después en la forma de entender la experiencia culinaria.