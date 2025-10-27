El pueblo entre cascadas con un bonito restaurante en un viejo molino: perfecto para visitar este otoño y comer chuletón
El restaurante cuenta con una agradable terraza con vistas a la naturaleza y destaca por sus carnes a la brasa.
Hay lugares que tienen un encanto especial en otoño y el pueblo de Trillo, en la provincia de Guadalajara, es uno de ellos. Ubicado en plena comarca de La Alcarria, es conocido por sus ríos, cascadas y paisajes naturales de ensueño.
Está ubicado a una hora y media en coche de Madrid y a menos de una hora de Guadalajara, por lo que es perfecto para una escapada exprés de fin de semana (o si trabajas en la capital, puedes aprovechar el puente del 10 de noviembre para acercarte a conocerlo).
Rodeado de pinares, altos cerros y cascadas, es ideal si te gusta la naturaleza, aunque también si eres un amante del buen comer, ya que Trillo cuenta con uno de los restaurantes rurales más agradables que vais a encontrar por la zona.
Un restaurante en un antiguo molino
En la calle Molino de Trillo está el restaurante Casa David, que muchos describen como el mejor del municipio. De hecho, suele estar bastante concurrido, aunque, según aclaran, no admiten reservas.
El local se encuentra situado en un antiguo molino (de ahí el nombre de la calle), junto al río Tajo, lo que le otorga un encanto especial. Dispone de una amplia terraza exterior con unas tranquilas vistas a la naturaleza, salón y un coqueto patio interior.
Su cocina es española y casera, con especial énfasis en carnes a la brasa (chuletón, solomillo, costillas...), tapas variadas (oreja de cerdo, croquetas, huevos rotos...), hamburguesas y opciones por encargo como fideuá, paella o pollo asado. Destacan sobre todo las raciones generosas y la buena relación calidad-precio.
También cuenta con opciones para vegetarianos y una notable carta de postres, con recetas como merengue de limón, natillas, mousse de chocolate, tarta de zanahoria, flan o tiramisú, entre otras.
Qué ver en Trillo y alrededores
-
Cascadas del río Cifuentes. El principal atractivo del pueblo. Varios saltos de agua recorren el casco urbano hasta desembocar en el río Tajo. La Cascada del Chorrerón, de unos 15-20 metros, tiene un mirador con vistas espectaculares.
-
Puente sobre el Tajo. Puente de piedra medieval desde el que hay unas excelentes vistas del río y de las cascadas.
-
Casa de los Molinos y Museo Prometeion. Antiguo molino del siglo XII convertido en museo interactivo dedicado a la energía y la historia hidráulica de Trillo.
-
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Templo del siglo XVI con fachada plateresca, coro antiguo y retablo de aire renacentista.
-
Monasterio de Óvila. Conjunto cisterciense del siglo XII cuyos restos fueron vendidos a Estados Unidos en los años 30; todavía se conservan partes visitables cerca de Trillo.
-
Tetas de Viana. Dos montes gemelos declarados Monumento Natural, visitables mediante una pequeña ruta de senderismo de unos 5 kilómetros y medio, con vistas a los valles del Tajo y Tajuña.
-
Castillo de Cifuentes. Fortaleza del siglo XIV que destaca por su torre del homenaje y por ser ejemplo de arquitectura bajomedieval castellana.
-
Brihuega. Pueblo cercano, famoso por sus campos de lavanda, murallas, cuevas árabes y su arquitectura monumental.
-
Visita al Balneario de Trillo. Aguas termales con propiedades medicinales, herencia del histórico Balneario Carlos III.