Ángel León, chef andaluz, y su restaurante favorito para comer pescaíto frito en Cádiz por menos de 10€: "No falla"

Ángel León (Jerez de la Frontera, 1977), conocido como "El Chef del Mar", es uno de los cocineros más importantes de España, propietario del laureado restaurante Aponiente de El Puerto de Santa María, reconocido con tres Estrellas Michelin.

Como andaluz y experto en gastronomía, León sabe perfectamente cuáles son los mejores establecimientos de la localidad para darse un buen homenaje culinario a buen precio.

Uno de esos sitios señalados es El Pescaíto, allí en El Puerto de Santa María, en el número 9 de la calle de los Atalaya, cerca del hospital local. Así lo ha descrito el chef a la Guía Repsol: "Tiene una oferta segura de productos de la bahía que no falla".

Según asegura, aprecia mucho las raciones típicas que ofrecen y su barra de tapeo, con opciones como galeras cocidas, boquerones en adobo o castañitas (choquitos pequeños típicos de El Puerto, también conocidos como "almendritas").

Pescado y marisco sin artificios

El Pescaíto fue fundado por Enrique Gago García en 1965. Actualmente lo regentan sus hijos Enrique y Antonio (en la cocina está Concepción Garrido), quienes se mantienen fieles a la fórmula de pescados y mariscos frescos presentados de manera sencilla (fritos, cocidos o a la plancha) y sin artificios, lo que les ha otorgado una gran reputación en la zona.​

Entre sus especialidades destacan los boquerones en adobo, los salmonetes, y una variada selección de mariscos traídos de lonjas cercanas, siempre priorizando la frescura.

Aunque hay carta, se recomienda a los clientes que se dejen aconsejar por los dueños para descubrir los productos del día. En temporada, también pueden probarse galeras o langostinos de estero.

Las galeras cocidas del restaurante El Pescaíto. El Pescaíto

Para los amantes del pescaíto frito, cabe comentar que disponen de medias raciones desde unos 7 euros y la fritura variada tiene un precio de 9,50 euros por persona.

Qué ver en El Puerto de Santa María y alrededores

Si visitáis El Pescaíto y os dais un buen festín, seguramente después necesitéis moveros un poco para rebajar la comida. Os sugerimos algunos de los lugares más imprescindibles de El Puerto de Santa María para adentrarse en la cultura gaditana.

Castillo de San Marcos. Fortaleza medieval destacada con visitas guiadas y bodega, ideal para conocer la historia local y degustar vinos.

Monasterio de la Victoria. Monumento histórico de gran valor arquitectónico, accesible y recomendado para amantes de la historia.

Museo Municipal. Ubicado en un palacio barroco, es clave para descubrir el arte y arqueología de la ciudad.

Centro de Interpretación 'El Puerto de los Cargadores a Indias'. Ideal para conocer el pasado vinculado al comercio con América, con visitas guiadas y actividades para niños.

Bodegas Osborne. Fundamental visitar estas bodegas emblemáticas, donde disfrutarás de la historia del vino, degustaciones y tienda especializada.

Parque Natural Los Toruños. Reserva de marismas con senderos, alquiler de bicis y kayaks, observación de aves y zonas de pícnic.

Además, recomendamos pasear por el puerto deportivo Puerto Sherry, explorar playas cercanas como La Puntilla y no perderse algunas esculturas pintorescas como Monumento a Paquirri o Monumento al Salinero.