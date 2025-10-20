Amaia Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh, y su bar de pintxos favorito de Donosti: con un cochinillo asado a 9€

Amaia Montero (49 años, Irún) está de vuelta en La Oreja de Van Gogh después de 18 años. El pasado 15 de octubre la cantautora anunciaba su regreso a la banda tras la partida de Leire Martínez y este lunes salen a la venta las entradas de sus conciertos para la gira de 2026.

Muchos fans celebran el retorno de Montero volviendo a escuchar sus canciones más míticas, como Rosas o La playa, pero otra buena forma de festejarlo es acudir a uno de los bares de pinxtos favoritos de la cantante.

Se trata de La Cuchara de San Telmo, en San Sebastián, un negocio emblemático que lleva desde 1999 deleitando a locales y turistas. La artista confesaba su predilección por este bar al periodista Igor Cubillo para su blog Lo que coma Don Manuel.

Un templo de pintxos en Donosti

La gran relación calidad-precio de La Cuchara de San Telmo es difícil de igualar y está considerado una parada imprescindible para comer pinxtos calientes y raciones en Donosti.

Entre las especialidades más recomendadas se encuentra el foie a la plancha con compota de manzana, la oreja de cerdo crujiente prensada, la carrillera de ternera guisada al vino tinto (según el polémico influencer 'gastro' Alberto de Luna, "de lo mejor" que ha probado) y el cochinillo de Leitza asado lentamente con cerveza (a sólo 9 € el pintxo).

El local es pequeño y está decorado con el típico estilo rústico de la zona. La barra suele estar siempre a reventar y hay mucho ajetreo y ruido, por lo que si quieres comer allí recomendamos acudir fuera de las horas punta y tratar de situarse en la terraza, ya que es la mejor opción para comer tranquilo (aunque la terraza sólo está disponible para raciones y medias raciones, no para pintxos).

El exterior de La Cuchara de San Telmo. Instituto del Pintxo de Donostia

No obstante, si pese a todo te toca esperar, hazlo: te aseguramos que merece la pena. Los clientes suelen estar de acuerdo en que la propuesta culinaria es fantástica y también recomiendan pedir las kokotxas de bacalao a la plancha con cebolla y el pulpo gallego cocido.

En general, son platos donde el producto es el protagonista y se trabaja con técnica, aunque sin una excesiva sofisticación. "Para mí sigue siendo el mejor de todo Donostia (por encima de Bar Bergara, MendaurBerria, Ganbara...)", sentencia un comensal.

Bares de pintxos imprescindibles en Donosti

