Juan del Val (55), ganador del Premio Planeta: "Las mejores paellas de Valencia se cocinan en este restaurante"

Hace escasos minutos se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados que guarda cada año el mundo de los libros en España, el Premio Planeta de Novela.

Este año el reconocimiento ha sido para el periodista Juan del Val, comunicador polifacético y pareja de la presentadora Nuria Roca, que ha sido el ganador del premio y para la escritora gallega Ángela Banzas, que ha sido finalista.

En la gala de la 74 edición, celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el famoso colaborador de El Hormiguero ha recibido el premio por la novela Vera, una historia de amor, que se suma a títulos como Bocabesada (2023) o Candela (2019) en su carrera como escritor.

La paella favorita de Juan del Val en Valencia

"No podía dejar de incluir este restaurante porque me encanta ir", así de tajante se expresaba el escritor Juan del Val al enumerar la lista de sus 10 sitios favoritos de Valencia y recomendar el restaurante Casa Roberto en una entrevista concedida al diario Las Provincias.

Buena prueba de esta afirmación es la foto que este restaurante publicó en su perfil de Instagram con Juan del Val y Nuria Roca hace la friolera de 10 años.

Se trata de un restaurante situado en el centro de Valencia, en el barrio de Ruzafa, alejado de las zonas turísticas y, a menudo, frecuentado por los lugareños.

Losplatos estrella de la carta son los arroces secos como el de bogavante, el de langosta o el de marisco, que acompañan a la paella valenciana y a unos cuantos arroces caldosos.

La oferta gastronómica de Casa Roberto se completa con una surtida lista de entrantes que son puro Mediterráneo, como las quisquillas, el esgarraet de pimiento y bacalao, las gambas al ajillo, las clóchinas al vapor, el calamar de playa, los boquerones o la sepia con mayonesa.

Y, para redondear la experiencia, una breve pero bien elegida carta de carnes y pescados con opciones como entrecot a la parrilla o a la pimienta, chuletillas de cordero lechal, un par de platos de rape y un par de platos de merluza.

"Nuestro secreto radica en trabajar con la mejor materia prima y el cariño que ponemos en la elaboración de cada uno de nuestros platos", explican.

Al frente de Casa Roberto, está Roberto Aparicio, patriarca de este negocio familiar que fundó en 1986 con su mujer Mari Carmen y al que, posteriormente, se unieron sus hijos Roberto y María del Mar.

"Me siento orgulloso de haber podido llevar la Paella Valenciana al lugar que se merece, la cima de la gastronomía mundial", relatan en su página web.

A lo largo de su trayectoria han obtenido numerosos premios a la mejor Paella Valenciana e, incluso, ha sido recomendado por publicaciones internacionales como la revista Food and Travel Magazine.