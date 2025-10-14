El restaurante de Córdoba que sirve huevos de avestruz gigantes con jamón y chorizo: por 40€ y comen 4 personas
También triunfan sus huevos de codorniz y es famoso por sus raciones generosas a buen precio.
Más información: España elige el mejor restaurante del mundo: en Córdoba y con un menú de carrillera ibérica por 20 euros.
Si vives o viajas a Córdoba hay un lugar que merece la pena conocer, sobre todo si eres de esas personas que come bastante y suele quedarse con hambre en la mayoría de restaurantes.
De este sitio saldrás bien comido y por un precio más que razonable. Además, degustarás productos que quizá nunca antes habías probado, como los huevos de avestruz.
El restaurante El Monacillo, a las afueras de la ciudad, en el Parque empresarial Pedroches, tiene platos a prueba de grandes engullidores. Además, gracias a sus raciones abundantes de cocina típica española y andaluza, es perfecto para ir en grupo.
Ignacio, Manolo y Paqui son los tres socios que gestionan este negocio y aseguran a todo aquel que quiera acudir a su establecimiento que "no quedará insatisfecho".
Unas sartenes XXL de huevos de avestruz
Como decíamos, la estrella del restaurante El Monacillo es el huevo de avestruz de casi dos kilos, un verdadero espectáculo gastronómico. Lo sirven frito en una gran sartén y acompañado de ingredientes como chorizo, bacon, patatas, pimientos, salchichas o morcilla.
Es un plato pensado para compartir entre cuatro o cinco personas y su precio ronda los 40 euros, unos 10 euros por comensal. Se recomienda reservar con antelación si se quiere probar esta singular receta. ¡Y no olvides acompañar el huevo con buen pan para mojar en la yema!
Otros platos imprescindibles
Además de los huevos de avestruz, la carta incluye otros platos muy queridos como huevos de codorniz, salmorejo, carnes ibéricas, flamenquines cordobeses y postres variados como el pudin casero.
Los propietarios también recomiendan probar la sopa de picadillo, el cocido, los pimientos asados y el revuelto. Si tienes alguna intolerancia, son flexibles y adaptan sus elaboraciones cuando es posible.
El precio del menú del día ronda los 11 euros por persona y la carta general ofrece opciones desde 6 euros de media para platos individuales, destacando la variedad en tapas, revueltos y carnes.
Las reseñas, en general, son muy positivas, con una calificación de 4.6 sobre 5 en diversas plataformas: elogian su menú del día por ser sabroso y económico, la excelente atención del personal, y aseguran que repetirían en el futuro sin dudarlo. "De lo mejorcito de Córdoba", ha dicho un cliente.
En cuanto a los horarios de apertura, El Monacillo abre de lunes a viernes de 5:00 a 23:00 y sábados de 7:00 a 23:00. Los domingos cierran por descanso del personal.
Beneficios nutricionales del huevo de avestruz
El huevo de avestruz tiene menos colesterol y grasas que el huevo de gallina, además de otras múltiples ventajas para la salud.
-
Es rico en proteínas completas, esenciales para la construcción y reparación de tejidos y funcionamiento general del organismo.
-
Contiene vitaminas del grupo B (como B2, B6, B9 y B12), que favorecen el metabolismo energético y el sistema nervioso.
-
Aporta vitamina A y E, antioxidantes que protegen las células y la visión.
-
Su menor proporción de colesterol y grasas totales lo convierte en una opción recomendable especialmente para personas que cuidan su salud cardiovascular.
-
Es una buena fuente de minerales como calcio, fósforo, magnesio y hierro, fundamentales para huesos, músculos y formación de glóbulos rojos.
-
Contiene ácidos grasos monoinsaturados (especialmente ácido oleico), que ayudan a controlar el colesterol LDL y favorecen la salud del corazón.
-
Proporciona ácido fólico (vitamina B9), que es clave durante etapas de crecimiento, embarazo y para la formación sanguínea.
-
Tiene un aporte energético significativo, lo que lo hace útil en dietas que requieren alta densidad calórica, como la de atletas o personas en recuperación física.