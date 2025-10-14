El restaurante de Córdoba que sirve huevos de avestruz gigantes con jamón y chorizo: por 40€ y comen 4 personas

Una de las enormes sartenes de huevos de avestruz del restaurante. El Monacillo

Si vives o viajas a Córdoba hay un lugar que merece la pena conocer, sobre todo si eres de esas personas que come bastante y suele quedarse con hambre en la mayoría de restaurantes.

De este sitio saldrás bien comido y por un precio más que razonable. Además, degustarás productos que quizá nunca antes habías probado, como los huevos de avestruz.

El restaurante El Monacillo, a las afueras de la ciudad, en el Parque empresarial Pedroches, tiene platos a prueba de grandes engullidores. Además, gracias a sus raciones abundantes de cocina típica española y andaluza, es perfecto para ir en grupo.

Ignacio, Manolo y Paqui son los tres socios que gestionan este negocio y aseguran a todo aquel que quiera acudir a su establecimiento que "no quedará insatisfecho".

Unas sartenes XXL de huevos de avestruz

Como decíamos, la estrella del restaurante El Monacillo es el huevo de avestruz de casi dos kilos, un verdadero espectáculo gastronómico. Lo sirven frito en una gran sartén y acompañado de ingredientes como chorizo, bacon, patatas, pimientos, salchichas o morcilla.

Las sartenes gigantes de huevos de avestruz con chorizo de El Monacillo. El Monacillo

Es un plato pensado para compartir entre cuatro o cinco personas y su precio ronda los 40 euros, unos 10 euros por comensal. Se recomienda reservar con antelación si se quiere probar esta singular receta. ¡Y no olvides acompañar el huevo con buen pan para mojar en la yema!

Otros platos imprescindibles

Además de los huevos de avestruz, la carta incluye otros platos muy queridos como huevos de codorniz, salmorejo, carnes ibéricas, flamenquines cordobeses y postres variados como el pudin casero.

Los propietarios también recomiendan probar la sopa de picadillo, el cocido, los pimientos asados y el revuelto. Si tienes alguna intolerancia, son flexibles y adaptan sus elaboraciones cuando es posible.​

El flamenquín cordobés del restaurante. Tripadvisor

El precio del menú del día ronda los 11 euros por persona y la carta general ofrece opciones desde 6 euros de media para platos individuales, destacando la variedad en tapas, revueltos y carnes.

Las reseñas, en general, son muy positivas, con una calificación de 4.6 sobre 5 en diversas plataformas: elogian su menú del día por ser sabroso y económico, la excelente atención del personal, y aseguran que repetirían en el futuro sin dudarlo. "De lo mejorcito de Córdoba", ha dicho un cliente.

En cuanto a los horarios de apertura, El Monacillo abre de lunes a viernes de 5:00 a 23:00 y sábados de 7:00 a 23:00. Los domingos cierran por descanso del personal.

Beneficios nutricionales del huevo de avestruz

El huevo de avestruz tiene menos colesterol y grasas que el huevo de gallina, además de otras múltiples ventajas para la salud.