El restaurante de una aldea de Valencia donde comer hasta reventar: huevos con torreznos, patatas y costillas por sólo 8€

Comer mucho y muy bien por poco dinero aún es posible en ciertos lugares recónditos de España. Uno de ellos es Arroyo Cerezo, una diminuta aldea del municipio de Castielfabib, en la comarca del Rincón de Ademuz (Valencia).

Situada a unos 1340 metros sobre el nivel del mar, es el núcleo de población más alto de la Comunidad Valenciana y cuenta con un restaurante donde puedes comer un más que contundente almuerzo por sólo 8 euros. La oferta incluye una bandeja de patatas fritas, dos torreznos, dos costillas, dos huevos fritos y dos longanizas, con pan incluido. Increíble, pero cierto.

El sitio se llama Roca de Guía y está ubicado en el local social del pueblo. El proyecto se inauguró en abril de 2023 como un servicio inédito de restauración abierto al público, pues hasta entonces no existía en la localidad ningún bar con actividad regular.

El establecimiento es más que un lugar donde comer a gusto: también es un espacio de reunión para vecinos y visitantes, una apuesta por dinamizar el entorno rural más despoblado.

Se estima que actualmente Arroyo Cerezo cuenta con alrededor de 15 habitantes en todo el núcleo rural, por lo que Roca de Guía cobra especial relevancia como punto de encuentro social y gastronómico en una zona donde este tipo de servicios escasean.

Además, se encuentra muy cerca de la carretera N-420, en dirección Cuenca, lo que lo convierte en un punto accesible para viajeros entre Comunidades.

Uno de los enormes bocadillos de Roca de Guía. Google

Comida buena, enorme y barata

Guía de Roca apuesta por una carta sencilla, adaptada a su escala y al entorno. Están especializados en tapas, bocadillos y disponen de un menú diario variado. Sirven almuerzos, comidas y cenas.

Por lo que respecta a los bocadillos, destacan el Peraleño (con queso, lomo, bacon, patatas y huevo), el Ademucero (con mayonesa, lechuga, tomate, atún y huevo duro) y el Veguillero (con oreja picante y huevo). Con nombres de pueblos y "tamaño de leyenda", todos rondan los 8-9 euros. "No hacemos bocadillos, hacemos desafíos personales", aseguran.

Asimismo, cada jueves a partir de las 20:00 rinden homenaje al que consideran "uno de los mejores platos de la gastronomía española", los callos. También organizan actividades como karaokes o talleres gastronómicos para aprender a hacer recetas como panellets.

El local tiene también terraza y servicio de biblioteca, un detalle que refuerza su rol como espacio social. Abren casi todos los días de 9:30 a 15:30 y de 19:30 a 22:00, menos los domingos que sólo abren por la mañana y los miércoles, que permanecen cerrados.

Qué ver cerca de Arroyo Cerezo

Para quienes visiten Arroyo Cerezo y su Local Social 'Roca de Guía' o pasen por el Rincón de Ademuz, hay algunos puntos de interés natural, patrimonial o paisajístico cercanos.