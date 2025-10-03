El bar de tapas de Sevilla favorito de Arturo Pérez-Reverte: famoso por su rabo de toro y sus desayunos a 3€

Arturo Pérez-Reverte aprecia la cocina auténtica y el oficio bien hecho, como ha dejado claro en algunas de sus columnas de opinión: "Un cocinero no es un colega, sino un maestro de ceremonias. Un digno supervisor, encargado de asegurar la felicidad gastronómica y social de sus clientes".

Uno de estos "verdaderos hidalgos de los fogones" lo encuentra Pérez-Reverte en Sevilla, en el céntrico bar Las Piletas, donde el escritor murciano ha dejado caer su sombrero esta semana.

El establecimiento se ubica en el número 28 de la Calle Marqués de Paradas, a unas pocas calles del Museo de Bellas Artes y del emblemático Puente de Triana. Es famoso por su rabo de toro, la especialidad de la casa, pero también por sus platos andaluces típicos y sus desayunos desde 3 euros.

El negocio fue inaugurado en 1982 por Antonio Ruiz Vela. Más tarde, en 1987, se traspasó, se reformó y volvió a abrir en 1988 con decoración marinera, haciendo alusión a la playa de Las Piletas de Sanlúcar de Barrameda. "Cuadros con nudos, motivos de barco, una gran red de arrastre con flotadores y anclas...", describen.

Poco a poco el restaurante se convirtió en punto de encuentro de aficionados taurinos y cuadrillas y las paredes del local se fueron llenando de cabezas de toros de Manuel Caballero o de Carlos Núñez donadas por Antonio Ordoñez Araujo.

Cuando tapeo por Sevilla sigo colgando mi sombrero en Las Piletas. pic.twitter.com/taLFpyKTAp — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 1, 2025

Asimismo, multitud de personalidades del mundo del toro se han dejado caer por Las Piletas: Paco Camino, Curro Romero ("fiel seguidor de nuestro arroz caldoso", aseguran desde el local), Rafael de Paula, José Tomás, el Juli o Francisco Rivera, entre otros.

El servicio es atento, amable y rápido, con una cocina contundente y unos precios razonables. Además del rabo de toro, destacan las chacinas ibéricas, el solomillo de cerdo, los molletes de jamón, el pescaíto frito, las gambas al ajillo, las alcachofas con jamón, la ensaladilla de pulpo, la pluma ibérica y los postres caseros.

Cuentan con un espacio de 16 metros de barra donde saborear el buen tapeo sevillano, una zona de comedor con capacidad para 50 personas y una terraza con mesas a pie de calle que no admiten reservas.

Las Piletas ofrece servicio de desayuno, almuerzo y cena, con opciones para dietas especiales y acceso para sillas de ruedas. Abren todos los días de 8:00 a 00:00, menos fines de semana, que empiezan a las 9:00.