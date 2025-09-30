España elige el mejor restaurante del mundo: en Córdoba y con un menú de carrillera ibérica por 20 euros

Los españoles han elegido el mejor restaurante del mundo y está en Córdoba. Ha sido a través de los premios Tripadvisor Traveler's Choice, donde los usuarios de la plataforma votan por sus establecimientos favoritos.

Así pues, el restaurante Bodegas Mézquita Céspedes ha alcanzado el máximo galardón, All Time Best - 25º Aniversario, gracias a las opiniones de millones de viajeros.

El local es "querido por los reseñadores por sus platos locales auténticos y su cálida hospitalidad" y tiene una puntuación media de 4,6 estrellas sobre 5 y 13.000 reseñas, de las cuales 9.500 son de cinco estrellas.

Según Tripadvisor, gracias a sus "fantásticas tapas, ubicación céntrica y ambiente acogedor, Bodegas Mezquita Céspedes lo tiene todo, y más”.

Esta no es la primera vez que Tripadvisor sitúa a Bodegas Mezquita Céspedes entre sus referentes gastronómicos. En 2024 ya fue reconocido como mejor restaurante casual de España y el tercero mejor del mundo en la misma categoría.

La propuesta de Bodegas Mezquita cuenta con múltiples platos a la carta (entrantes, tapeo, para compartir, pescados, carnes, postres y opciones sin gluten) y hasta ocho menús diferentes, destacando su menú del día a 20'60 euros que incluye un primero, un segundo, postre y bebida.

Entre las recetas más demandadas está el remojón cordobés, las patatas bravas, el bacalao confitado en AOVE con pisto cordobés, el tajín de cordero sefardí a la miel con frutos secos, pasas y cuscús, el rabo de toro a la cordobesa, la carrillera ibérica y la ensaladilla de atún y pulpo con crujiente de arroz negro.

La bodega también es una parte fundamental de la experiencia, con una selección de vinos locales de la D.O. Montilla-Moriles y de la provincia de Córdoba que son perfectos para maridar sus platos.

Los mejores restaurantes, según Tripadvisor

La segunda posición de los premios Tripadvisor Traveler's Choice ha sido para Floresta Das Escadinhas, en Lisboa, un restaurante situado dentro de una antigua iglesia. Las reseñas más recientes elogian "la comida espectacular y un personal muy amable y atento".

El tercer puesto ha viajado hasta Canadá, al The Balkan Mediterranean Restaurant, en la localidad de Banff. Abierto por un inmigrante griego de primera generación, ofrece una experiencia auténtica que incluye "romper platos y danzas griegas tradicionales" una noche a la semana.