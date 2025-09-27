El restaurante de un pueblo de Barcelona que enamora a la chef Carme Ruscalleda: "Me siento como en casa"

La prestigiosa chef Carme Ruscalleda (73 años, San Pol de Mar, Barcelona), que llegó a ostentar 7 estrellas Michelin, ha revelado el nombre de uno de sus restaurantes predilectos. Lo ha hecho en una entrevista concedida al pódcast La Picaeta, presentado por Javier Cirujeda y Adrián Alcaide.

La cocinera catalana explicó que en este establecimiento "te hacen platos a medida, te conocen y te proponen lo que tienen fresco ese día". "Es como estar en casa", aseguró.

El lugar se llama Restaurante Collsacreu y está ubicado en una masía en la Urbanización Collsacreu, a menos de una hora del centro de Barcelona. Concretamente, en lo alto del monte de Arenys de Munt, conocido popularmente como 'El Mirador de los Arenys' por las espectaculares vistas panorámicas que ofrece de El Maresme.

Con más de 60 años de dedicación a la gastronomía, Restaurante Collsacreu representa el legado de varias generaciones de una familia comprometida con preservar las tradiciones culinarias catalanas, convirtiéndose en un referente de la cocina catalana de montaña.

Una de las cosas que hace especial a Collsacreu y explica por qué es uno de los restaurantes favoritos de Ruscalleda radica en su filosofía gastronómica basada en la temporalidad y la proximidad.

Como la propia chef describe con emoción: "Es una cocina de temporada, catalana, que tiene cosas muy ricas. Cuando hay ajo tierno, hay tortillas de ajo tierno; cuando hay calabacines, es de calabacines, cuando no, es de cebolla y patatas. Es decir, siguen las temporadas y, además, te tienen ese cariño que es como si estuvieses en tu casa... Eso no se puede comprar".

Entre sus platos de temporada se encuentran los calçots, los guisantes del Maresme, perdices (también en su época correspondiente) y la tradicional escudella en invierno.

De hecho, el local cuenta incluso con su propio huerto, garantizando así la máxima frescura y calidad de los productos que sirven.

En la carta vemos también carnes a la brasa (famosas por su gran calidad), guisantes a la catalana (un clásico imprescindible), pies de cerdo a la brasa, carrillera de cerdo guisada con ciruelas, rabo de buey estofado al vino, conejo a la cazuela con caracoles, croquetas caseras de setas y trufas o caracoles guisados a la antigua.

La calidez humana del servicio combinada con la calidad gastronómica ha llevado al establecimiento a obtener una calificación de 4.4 sobre 5 en plataformas especializadas y a posicionarse como uno de los mejores restaurantes de Arenys de Munt.