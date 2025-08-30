El restaurante de Asturias en mitad de un Parque Natural con un único menú de seis platos a 40€ y vistas a la montaña

En pleno Parque Natural de Redes, en el Valle del Nalón, donde la naturaleza marca el compás de la vida, nació el pasado diciembre un proyecto que ya empieza a resonar en Asturias.

Se trata de Texu, la propuesta del chef Fran Montes (Mieres, 1986) y su pareja, Patricia Mera (Madrid, 1978), responsable de la sala.

Más que un restaurante, Texu es la prueba de que la gastronomía puede ser un refugio para quienes buscan recuperar una vida serena y alejada del ruido.

La cocina de Texu se mueve entre la tradición y la frescura de lo cambiante. En sus fogones aparecen platos como el paté de pitu y patu, las croquetas de jamón, la trucha de los Picos de Europa ahumada en casa, o guisos como el jabalí con boniato y maíz encurtido. Tampoco falta el rollo de bonito, clásico del verano asturiano.

El restaurante ofrece un único menú de seis pasos, con un precio de 40 euros, que se adapta a los productos de temporada y a la confianza en sus proveedores.

Una propuesta sencilla y accesible, que conecta al concejo de Sobrescobio con la visión gastronómica de una nueva generación de cocineros jóvenes.

Patricia Mera en el comedor de Texu. Texu

Cocina clásica, mirada contemporánea

Con capacidad para 25 comensales, Texu combina el ambiente del bar tradicional con un comedor que se abre al valle a través de un gran ventanal.

Está situado a la entrada de Ladines, muy cerca de Rioseco, capital de Sobrescobio, uno de los dos concejos que integran este parque natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

El espacio es cálido y sencillo, donde el menú convive con la conversación cotidiana de vecinos y visitantes.

Montes reivindica en él una cocina asturiana de producto, elaborada con pocos ingredientes, técnicas precisas y un respeto absoluto a la materia prima.

Costilla de Ternera Casina. Texu

Tomates de Llorio, ternera casina (IGP), bonito del norte de Lastres y Tazones, pitu de caleya o guisantes cultivados en Sobrescobio son algunos de los productos que dan forma a su propuesta.

Su cocina huye del artificio y busca reflejar el sabor del territorio en presentaciones sobrias. Conserva la esencia de la tradición asturiana, pero con la técnica de un chef que se formó en espacios como Casa Marcial (3 estrellas Michelin) o El Corral del Indianu (1 estrella Michelin)

La bodega, en sintonía, reúne sidras de nueva generación junto a vinos emergentes de El Bierzo, Toro o Cangas del Narcea.

Rollo de bonito. Texu

Un puente a la naturaleza

La apuesta de Fran y Patricia por Sobrescobio demuestra cómo la gastronomía puede contribuir a revitalizar el medio rural.

Rodeado de bosques, rutas y montañas, cada visita a Texu es también una invitación a descubrir el paisaje que lo envuelve.

El servicio refleja esta misma filosofía. Patricia Mera, acompañada por su hermano Julián, dirige la sala con cercanía y calidez, logrando que turistas, senderistas y comensales vivan una doble experiencia: el disfrute gastronómico y la inmersión en la vida cotidiana de la montaña asturiana.