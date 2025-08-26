El restaurante libanés que Arturo Pérez-Reverte siempre visita cuando viaja a Barcelona: estos son los dos platos que no se pierde nunca

Un montaje con los platos del restaurante y Arturo Pérez-Reverte. E.E.

Gracias a las redes sociales, muchos personajes mediáticos que reúnen un gran número de seguidores se han convertido (a veces sin pretenderlo) en una suerte de influencers por sorpresa.

Un mensaje inocente elogiando algún lugar, producto o experiencia puede convertirse en la mejor propaganda jamás soñada.

El académico de la RAE, Arturo Pérez-Reverte, muy activo en X (antes Twitter), es un ejemplo de este fenómeno. Hace unos días, el escritor viajó a Barcelona y se animó a compartir el nombre de un restaurante que suele visitar cuando se encuentra en la Ciudad Condal.

Rápidamente, la publicación acumuló más de 220.000 visualizaciones, cientos de comentarios, miles de 'me gusta' y muchos medios gastronómicos nos hemos hecho eco del nombre del negocio.

Al Jaima de Abou Khalil, un Eixample. "Siempre que viajo a Barcelona cuelgo mi sombrero en el restaurante libanés Al Jaima de Abou Khalil", ha escrito. Y acompañó Se trata de, un libanés ubicado en el distrito de. "Siempre que viajo a Barcelona cuelgo mi sombrero en el restaurante libanés Al Jaima de Abou Khalil", ha escrito. Y acompañó la frase con una imagen de su sombrero sobre una de las mesas del local.

Siempre que viajo a Barcelona cuelgo mi sombrero en el restaurante libanés Al Jaima de Abou Khalil. pic.twitter.com/aqPCbtT4PV — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 22, 2025

Pero, además, se animó a detallar los platos que había probado. "Anoche cené warak enab, hummus, tabulé y chich kafta. Y media botella de tinto libanés. No es mala combinación", comentó.

El warak enab es un entrante caliente que se prepara con hojas de parra rellenas de arroz, tomate y jugo de limón. La media ración en el restaurante cuesta 4,55 € y la ración completa, 7,95 €.

Por su parte, el kafta es una preparación originaria de Oriente Medio, Los Balcanes y Asia Central que se elabora principalmente con carne picada (normalmente de cordero o ternera), especias, cebolla, ajo, hierbas frescas y, a veces, pan rallado o huevo.

Podemos encontrarla en forma de albóndigas, en brochetas, acompañada de pan de pita, ensalada, a la parrilla, al horno, frita... Es un plato muy versátil que admite diversas variaciones.

En cuanto al hummus, en Al Jaima de Abou Khalil ofrecen el tradicional a base de crema de garbanzos por 4,70 € la media ración y 7,90 € la ración completa.

También el hummus Abou Khalil, que es, literalmente, crema de garbanzos "acompañada con más garbanzos" (4,85 € la media ración y 8,90 € la ración entera). Y el Kawarma, que es hummus con carne y piñones (7,10 € y 13,50 €).

Por lo que respecta al tabulé (ensalada de perejil con tomate, cebolla y zumo de limón), se puede pedir por 5,10 € la media ración y 8,80 € la ración.

Al Jaima de Abou Khalil, en el número 218 del carrer de València, abre todos los días de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.