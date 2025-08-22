El arroz en la playa más bonita de Valencia que conquistó a Dabiz Muñoz: "No conozco paellas mejores en el mundo"

Para Dabiz Muñoz, la paella es casi un ritual. Sus arroces de los domingos nos enganchan más que una serie de Netflix, porque nadie nos sorprende como él. Solo de una mente como la suya pueden salir ideas como una "paella gallega" con pulpo, grelos y papas canarias o una paella coronada con un puñado de centollos.

Pero Dabiz no solo disfruta del arroz en su casa, sus viajes suelen ser auténticas rutas gastronómicas dignas de ser guardadas en el mapa de sitios por visitar de cualquiera que se considere amante de la buena mesa

Y hablando de viajes y de paellas, hoy recordamos una de las más valoradas por el chef de DiverXO, el único restaurante madrileño con tres estrellas Michelin.

Las mejores paellas del mundo

Fue en 2023, cuando Dabiz se encontraba en Valencia para asistir a la gala anual de The World's 50 Best Restaurants cuando se acercó hasta Casa Carmela para dar buena cuenta de algunas de sus paellas.

"Acojonante, apelotante, apabullante. No conozco paellas mejores en el mundo, pero ojo, las mías no están lejos. Me encanta la terreta", con estas contundentes palabras describía el chef la experiencia vivida tras probar la cocina de este restaurante centenario situado en el centro de Valencia.

Más de 100 años de historia

Según se explica en la web del restaurante, Casa Carmela "comenzó siendo una barraca que servía de cambiador a los bañistas ocasionales de la playa de València, allá por los años veinte del siglo pasado".

En aquella época, su fundador, José Belenguer, recorría todos los días de verano la huerta de Vera, donde vivía la familia, para dar servicio a los turistas madrileños que se acercaban al Mediterráneo. Corría el año 1922 y al negocio le puso el nombre de su esposa, Carmela.

Más de un siglo después, es Toni Novo, bisnieto de Belenguer y cuarta generación de la familia al frente de este restaurante, quien se ha propuesto innovar y buscar nuevos retos para poner en valor la tradición de su familia en este establecimiento con capacidad para 150 comensales en el que se preparan unas 25 paellas en cada servicio.

Aparte de las paellas, cocinadas en leña de naranjo y con productos de la terreta, el restaurante Casa Carmela destaca por su cocina de producto y ofrece una carta en la que los pescados y los mariscos frescos de temporada son también un capítulo para tener en cuenta.

En una playa de ensueño

Casa Carmela, en el número 155 de la calle de Isabel de Villena, se encuentra junto al paseo de La Malvarrosa, una bellísima playa que es también una de las más famosas de la capital del Turia.

Lugar de recreo de la burguesía valenciana desde el siglo XIX e inmortalizada en el cine y la literatura, en obras como Tranvía a la Malvarrosa de Manuel Vicent, este arenal es la simbiosis perfecta entre la calma del Mediterráneo y la vitalidad de una ciudad moderna.

Durante el día, es frecuentada por todos los que se acercan para disfrutar de una jornada de relax disfrutando del agua y del sol y por los que buscan practicar deportes acuáticos.

Por la noche, el ambiente cambia y es ideal para disfrutar de planes de ocio más tranquilos como degustar una cena con productos de la tierra y acabar dando un agradable paseo sintiendo la brisa del mar en la cara.