El restaurante de Donostia oculto en un convento que sirve 'sushi vasco' y un menú entero dedicado al queso

A pocos metros de la Playa de la Concha de San Sebastián, el antiguo Convento de las Siervas de María es hoy un exquisito hotel boutique con uno de los establecimientos más importantes de la cocina vasca contemporánea.

Lo que fue la devota capilla del monasterio es ahora el hall del alojamiento, con vidrieras, altos techos abovedados y un bar-cafetería donde tomar algo mientras haces el check-in (o simplemente disfrutar de un trago en un espacio histórico, no es necesario ser cliente del hotel).

Construido en 1887 con piedra de la cantera del monte Igueldo, el Hotel Zenit Convento San Martín acoge en su interior el restaurante Sukaldean de Aitor Santamaría, tercera generación de una familia de hosteleros con profundas raíces en el panorama gastronómico vasco.

Herencia gastronómica en las venas

La historia culinaria de Aitor se remonta al caserío Akelena, situado en Oñati (a una hora en coche de Donosti), donde sus abuelos, Jesús y Mari Paz Santamaría, se dedicaban a la ganadería y la agricultura.

En 1982, la familia fundó su primer establecimiento en San Sebastián: el asador Aloña Mendi, que se convirtió en pionero de la cocina en miniatura y los pintxos de vanguardia.

El chef Aitor Santamaría. Sukaldean

Esta tradición familiar de innovación gastronómica se mantiene viva en Sukaldean desde su inauguración en 2021. Allí Aitor ha sabido combinar el legado familiar con su propia visión culinaria, entrenada en los fogones de restaurantes tan prestigiosos como Arzak.

Un restaurante cercano con alma de mercado gourmet

El local se ubica en la planta baja del hotel Zenit, un gran espacio diáfano que acoge la heterogénea propuesta gastronómica de Santamaría.

Una propuesta que ellos mismos describen de la siguiente forma: "Cocina de producto y respeto al productor, sencilla, sin grandes alardes, pensada desde dentro, cercana, arriesgada, tradicional y contemporánea, pero sobre todo rica, muy rica".