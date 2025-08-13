Esta es la mejor pizzería de Dénia con colas todos los días: junto al puerto y con un huerto ecológico propio

Esta es la mejor pizzería de Dénia: colas diarias y todo hecho en casa

En una ciudad como Dénia, donde la competencia gastronómica es feroz y el listón está más que alto, que un restaurante acumule colas a diario ya dice mucho de él.

Si además hablamos de una pizzería, el fenómeno tiene aún más mérito. La Vecchia Roma lleva años atrayendo tanto a locales como a turistas con una propuesta sencilla en apariencia, pero ejecutada con una fidelidad y una honestidad que se traducen en una cosa: todo lo que sirven, lo hacen ellos.

Desde la masa hasta el tiramisú, pasando por la salsa de tomate, el pan y hasta el limoncello. Todo, todo, hecho en casa. Y eso, en los tiempos que corren y en plena temporada de verano, no es poca cosa.

¿Otro plus? Que todas las pizzas y pastas de su carta las pueden elaborar sin gluten, ya que disponen de un horno diferente donde cocinarlas.

Un pedazo de Roma frente al Mediterráneo

El local está en la calle La Mar, a escasos metros del puerto y del castillo. Una ubicación tan céntrica como estratégica para quien pasea por el corazón de Dénia. Es posible que antes te hayas dejado caer por el siempre abarrotado Mercado dels Magazinos a tomar algo.

Desde fuera puede parecer una trattoria más. Una con mucha cola, porque durante los meses de verano, solo cogen reservas a la hora de comer.

Y cuando un sitio tiene cola, es por algo. Cuando uno se fija en las mesas llenas, en el ir y venir constante de camareros o en la pizarra que anuncia las especialidades del día, se da cuenta al momento de que aquí tiene que estar cocinándose algo bueno.

Y en efecto es así. Porque La Vecchia Roma no es el restaurante italiano al uso. Es Italia en estado puro y conseguir que todo sepa como tiene que saber, ha sido el empeño de Fabio y Vicenzo, que han trabajado para que todo salga así desde hace ya siete años.

Aunque el local en Dénia funciona desde hace no tanto, la historia de La Vecchia Roma viene de mucho más atrás. La familia fundadora abrió su primera trattoria en 1930 en Italia, y desde entonces, han ido transmitiendo recetas, saber hacer y filosofía de cocina de generación en generación.

Aquí todo se hace como se hacía antes. Con tiempo, con ingredientes de verdad –muchos de su propio huerto– y con una voluntad férrea de mantener ese espíritu de una trattoria romana en plena costa alicantina.

Todo empieza en el huerto

Uno de los secretos que explican su éxito está a unos 10 kilómetros de distancia. En Pedreguer, donde la familia tiene, desde hace 13 años, un huerto ecológico llamado Terra Mater. De allí sale buena parte de la materia prima con la que elaboran sus platos.

Tomates, berenjenas, calabacines, hierbas aromáticas, flores comestibles… Productos que pasan directamente del campo al plato, sin intermediarios, y que marcan la diferencia.

El tomate para la salsa de la pizza también es suyo. Lo pelan, lo trocean y lo cocinan a fuego lento en la cocina del restaurante. Lo mismo ocurre con las verduras que acompañan las pastas, que dan color a las focaccias o que coronan sus codiciadas pizzas. Aquí nada es industrial y eso se nota desde el primer bocado.

Pasta, pizza y tradición con un sello que lo avala

Hablar de hacer cocina italiana puede parecer fácil, pero que esta sea reconocida por el propio país como genuina, no lo es tanto. En diciembre de 2023, La Vecchia Roma se convirtió en el primer restaurante de España en obtener la certificación ITA0039 | 100 % Italian Taste con nivel Platino.

El proceso examinó desde las materias primas hasta el conocimiento del equipo sobre técnicas tradicionales italianas. En enero de 2025 ya constaba la renovación del estatus de Platino, consolidando su posición como representante genuino del auténtico Made in Italy en España.

Se trata de un sello otorgado por la Cámara de Comercio Italiana que reconoce a los restaurantes que cumplen con los estándares más altos de autenticidad en cocina italiana. Para obtenerlo, no basta con servir pizza y pasta.

Pizzas sobresalientes y mucha más cocina italiana

La carta es una oda a la italianidad. Y es cierto que muchos de los que van por las noches, acuden a probar sus pizzas. Las suyas se elaboran con harina orgánica italiana certificada, que da lugar a pizzas de masa fina y fermentación lenta.

¿Las recetas? Casi infinitas. De la tradicional Margherita con tomate y albahaca a una Colosseo con bacon DOP, cebolla, orégano y huevo, pasando por la Lazio que se prepara con spinata muy picante y guindillas.

Las hay para todos los gustos. Para la Carbonara utilizan pancetta de Montana, para la Vegetal, verduras del huerto, mientras que la Norvegese utiliza salmón fresco y eneldo y la Venezia se corona con pulpo, gambas y calamares.

Lo mejor de todo es que todas ellas pueden elaborarlas sin gluten, con un suplemento de 3 euros, sin perder textura ni sabor y se cocinan en un horno diferente, lo que hace del restaurante un paraíso también para celíacos.

Aunque las pizzas son por lo que muchos los conocen, el resto de la carta también merece atención. Arrancan con más de una decena de focaccias -de queso taleggio, pera, queso de cabra y miel, anchoas y tomate...- hechas en su laboratorio que vale la pena pedir.

Siguen con antipasti, entre los que probar desde unas alcachofas confitadas a la romana a un foie de pato romano, una de las especialidades del chef. Atención merecen también sus pastas caseras que elaboran al momento. Eliges entre spaghetti, penne, tagliatella o gnocchi y los preparan con diferentes recetas: Carbonara, Cacio e Pepe, con pesto, Arrabiata... También disponen de pasta sin gluten. Postres, vinos y algo más

¿Y los postres? También los hacen ellos. El tiramisú es un fijo en todas las mesas. Lo sirven en una copa generosa, tanto que tienen una versión pequeña y otra grande, con una crema fantástica de mascarpone y el punto justo de amargor del café.

Pero también hay cannolo siciliano con queso ricota, pistacho y chocolate, profiteroles con masa choux, o una tarta de limón con receta familiar con una base de sabor de haba tonka, con crema de limón fresco y merengue italiano. Todos caseros, todos impecables.

La bodega está a la altura, con una cuidada selección de vinos italianos y españoles. La mejor forma de terminar es con un limoncello casero, que si te gusta, puedes llevarte a casa, porque también lo comercializan. Eso junto a su Pasta Box, una caja para llevar en la que venden todos los ingredientes para replicar sus excelentes pastas en casa.

Abren todos los días en horario de comida y cena, excepto los martes y miércoles. Si vas a comer, la reserva es más que recomendable. Y si te animas a ir sin avisar y por la noche, prepárate para hacer cola. Eso sí, cuando te llegue el turno y te plantes ante una de sus pizzas recién horneadas, entenderás que valía la pena esperar.