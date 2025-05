El pueblo más bonito de A Coruña donde comer algo único: su mesón más famoso con tapas que parecen raciones

Aunque menos "famosas" que las Rías Baixas, las Rías Altas gallegas son también un territorio en el que abundan los pueblos paradisíacos en los que perderse para desconectar disfrutando de sus impresionantes paisajes y su magnífica gastronomía.

En esta zona del norte de España, uno de los destinos a señalar en el mapa es Cedeira, una villa marinera situada al norte de la provincia de A Coruña. Un casco antiguo, atravesado por el río Condomiñas, que conserva callejuelas estrechas y casas con galerías, reflejo de su pasado pesquero y una playa urbana, la de la Magdalena, de casi kilómetro y medio de longitud son algunas de sus señas de identidad.

Pero si existe una buena razón para conocer Cedeira, aparte de su gastronomía, es la impresionante naturaleza que la rodea. La sierra de A Capelada alberga los acantilados de Vixía de Herbeira, con 613 metros de altura, considerados los más altos de Europa continental con vistas conmovedoras y en el alto de Tarroiba, desde su mirador, se obtienen también vistas panorámicas de la ría y del Geoparque Cabo Ortegal. Enclavado en esta sierra, se encuentra también el santuario sobre el que más leyendas existen, la iglesia de San Andrés de Teixido, a la que, según dicen, "va de muerto quien no fue de vivo".

¿Qué comer en Cedeira?

Como no puede ser de otra manera siendo una villa de tradición pesquera, la gastronomía local destaca por los productos del mar como percebes, pulpo o merluza, pero si hay un producto por el que los gallegos vamos a Cedeira es por el marraxo o marrajo.

Este pez, conocido científicamente como Isurus oxyrinchus, es un tipo de tiburón perteneciente a la familia de los lamnidos, pariente del gran tiburón blanco. En Galicia es un pescado muy apreciado y forma parte de la tradición culinaria de algunas villas costeras, donde se prepara a la plancha o en guisos. Su carne es de color entre beige y rosado claro, sin espinas, con una textura firme y un sabor intenso que resulta delicioso para los amantes de los pescados azules.

Desde el punto de vista nutricional, el marraxo es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y es ideal para dietas que requieren un buen aporte proteico sin exceso de grasas saturadas. También contiene ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la salud cardiovascular y al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Además, es rico en vitaminas del grupo B, como la B12, y en minerales como el fósforo y el potasio.

El mejor sitio para comer marraxo

En julio hará 36 años que abrió sus puertas el mesón Muíño Kilowatio en el número 9 de la calle Mariñeiro. Es un local pequeño que no admite reservas, pero aun así la gente hace cola para comer o para llevarse la comida, pues dispone de opción take away.

El establecimiento, en el momento de escribir este artículo, cuenta con una puntuación de 4.2/5 en TripAdvisor, donde cuenta con 760 opiniones, de las cuales 370 lo califican como "Excelente" dándole la máxima valoración.

Se trata de un sitio sin pretensiones, con una carta sencilla, de platos de los que gustan a casi todo el mundo, preparados en el día, ensaladilla, zorza, raxo, calamares, chocos en salsa, bonito en salsa cuando está de temporada, croquetas y el marraxo a la plancha con ajo y perejil sobre una cama de patatas fritas caseras hechas en el momento y acompañado de pan gallego. Existe opción de pedir raciones o tapas, pero tal como advierten algunos usuarios, "lo que en Cedeira llaman tapas son raciones en cualquier otro sitio".