Así es el mejor restaurante italiano de España: con unas increíbles vistas de Calpe y estrella Michelin.

Orobianco es una de las joyas culinarias de la costa de Levante. Un restaurante de alta cocina mediterránea con impronta italiana que puede presumir de tener las mejores vistas de todo Calpe (Alicante), con sus mesas redondas de manteles blancos desde las que puede contemplarse directamente el mar y el Peñón de Ifach, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Desde la Gala Michelin del pasado 28 de noviembre, el equipo de Orobianco está de enhorabuena. El establecimiento ha recuperado su preciada estrella Michelin (lograda en 2019) en tan sólo 10 meses; después de perderla en 2022 tras cerrar sus puertas para actualizar las instalaciones y renovar su oferta culinaria.

Un buen comienzo para esta nueva etapa que ha echado a andar bajo el asesoramiento y dirección ejecutiva del reconocido chef italiano Paolo Casagrande, famoso por dirigir junto a Martín Berasategui el restaurante Lasarte de Barcelona, el cual acaba de renovar sus 3 estrellas Michelin para este 2024.

El nuevo equipo del restaurante Orobianco.

Acompañando a Casagrande se encuentra otro italiano, el cocinero Andrea Drago, que ejerce como jefe de cocina y fue el encargado de recoger el ansiado premio en la Gala Michelin. Drago estuvo trabajando en el Lasarte barcelonés durante ocho años, desde 2013, por lo que conoce a la perfección todas sus técnicas y preparaciones y las aplica en Orobianco. Con él estuvimos conversando en nuestra última visita al restaurante.

Drago, originario del lago de Como (Lombardía, al norte de Italia), comenzó en el mundo de la cocina "por juego", sin saber muy bien qué era exactamente lo que quería a nivel profesional, aunque siempre le gustó cocinar y comer. Nos cuenta que Orobianco no es el típico restaurante italiano tradicional, sino que es "una cocina muy personal": "Aquí tomamos las recetas italianas más tradicionales y las reelaboramos con técnicas un poco más actuales. Al fin y al cabo, llevamos mucho tiempo en España y eso nos ha marcado bastante".

Actualmente, Orobianco ofrece tres opciones de menú. En primer lugar, el Menú 4 Pasos (sólo disponible a mediodía) por 90€, con unos snacks a modo de entrante, 3 platos a elegir, postre y petits-fours. En segundo lugar, el Menú Orobianco, con un precio de 130€, que incluye 8 pases. Y, finalmente, el Menú Degustación por 165€, con 10 pases, que constituyen una selección de sus mejores recetas.

En nuestro caso, nos llamó especialmente la atención su propuesta de cuatro snacks, que representa un viaje de sabores de Roma a España pasando por Sicilia y Venecia. También recibimos con gran sorpresa sus callos veganos con umami de tomate y parmigiano, que logran una textura increíble y son una excelente alternativa para quienes no toman alimentos de origen animal.

Los 'snacks' de Orobianco.

Mención especial también para sus tagliatelle de sepia, hinojo, mandarina y gelatina de jamón y sus fusillone de pomelo rosado, vieira ahumada y caviar oscietra, dos platos que harán que cambie totalmente tu manera de pensar en la pasta. Asimismo, tuvimos la suerte de probar una de sus últimas incorporaciones, estrenada el 7 de diciembre: el risotto de crustáceos, gamba roja, bitter y limón, que recomendamos encarecidamente.

No podemos finalizar sin mencionar su carta de bebidas, una cuidada oferta líquida en la que conviven su selección de vinos con algunos de los combinados de la famosa coctelería Paradiso Barcelona, nombrada Mejor Coctelería del Mundo en 2022 por The World's 50 Best Bars. Durante el verano de 2023, la mixología de Paradiso estuvo presente en la azotea de Orobianco de la mano del bartender Giacomo Gannotti. Ahora, en invierno, la terraza permanece cerrada, pero esperan poder volver a contar con la colaboración de Paradiso en la próxima temporada estival.

Tagliattele de sepia, mandarina y gelatina de jamón. Adriana Calvo

La estrella de Orobianco vuelve finalmente a brillar junto a otros reconocimientos (y los que quedan por llegar), como su puesto número 35 en el Ránking de los Mejores Restaurantes Italianos fuera de Italia de 50 Top Italy - Prosecco Do Award, un título que les convierte en el mejor restaurante italiano de España y una parada obligatoria para todos los que visiten Calpe o sus alrededores.

