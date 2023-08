El restaurante japonés de Valencia que prepara un ramen a la española: con salmorejo

Se dice que el ramen es el plato japonés más popular del mundo después del sushi. De hecho, de un tiempo a esta parte cada vez hemos escuchado hablar más y más de él y en muchas ciudades han ido proliferando nuevos restaurantes especializados en este plato. Aun así, según TripAdvisor en Madrid sólo hay 17 locales de ramen frente a los 323 de sushi, por lo que su crecimiento en comparación con el famoso pescado crudo todavía es reducido y no parece que vaya a destronarlo en un futuro cercano.

[Ramen de lacón con grelos, receta de aprovechamiento]

No obstante, no cabe duda de que ha llegado a nuestro país pisando fuerte y que parece que va a quedarse entre nosotros durante mucho tiempo. Su popularidad es realmente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que apenas lleva más de un siglo en Japón. Y es que no es una receta puramente japonesa, sino una fusión con la cocina china. La sopa de fideos china se hizo muy popular después de la II Guerra Mundial por su valor nutritivo y su bajo coste y los japoneses no tardaron en adaptarla y extenderla, apareciendo diferentes variedades según las regiones.

La gran característica que diferencia al ramen de la sopa china es el caldo, que constituye el alma de un buen ramen y que varía en función de cada chef. Por ello resulta sorprendente encontrar lugares como el restaurante Ryukishin (Calle de Salamanca 12) en Valencia, un local japonés que ha elaborado un ramen con el tradicional salmorejo español.

"Nuestro ramen más refrescante, salmorejo con un toque de bonito ahumado y salsa shio. Acompañado de fideos, chashu, medio huevo marinado, alga nori, bambú y cebollino", describen desde el establecimiento. Un original plato que puedes encontrar en su carta por sólo 11,90€. Sin duda la mejor forma de seguir tomando ramen en esta época del año donde no apetecen las recetas calientes.

[Así es el ramen japonés frío de verano que puedes probar en Komainu]

En Ryukishin son especialistas en ramen siguiendo la receta tradicional de Japón y su especialidad es el paitan ramen, el cual cocinan durante horas para obtener un caldo de lo más sabroso. Pero, además de su especialidad, en su menú también podréis encontrar deliciosos entrantes como edamames, tempura de gambas fritas o gyozas de pollo y verduras, así como magníficos postres japoneses. Abiertos de martes a domingo, de 13:00 a 16:30 y de 20:30 a 00:00.