El coronavirus llega a los restaurantes con cancelaciones y medidas de seguridad

La crisis sanitaria del coronavirus ha cerrado colegios, teatros, espectáculos de más de mil personas, restringido los viajes innecesarios y por ende, producido miles de cancelaciones de hoteles y vuelos, afectando sobre todo a la Comunidad de Madrid, Vitoria y La Rioja

No es de extrañar que esta situación mantenga a toda España en vilo. En apenas dos días, hemos visto cómo los supermercados se llenaban de personas llenando sus carros de provisiones y se vaciaban las estanterías de productos, tanto perecederos, como de conservas, latas o papel higiénico. ¿Lo más importante? Mantener la calma, pero también estar preparados y tener en nuestro poder toda la información posible.

Ahora bien, si se pide a la ciudadanía que restrinja, en la medida de lo posible, sus reuniones y vida social, ¿en qué forma está afectando a los restaurantes? ¿Cerrarán sus puertas en caso de verse aumentado el número de contagiados? ¿Qué medidas están tomando? ¿Será posible pedir comida a domicilio?

Si nos fijamos en el caso de Italia, buena parte de los restaurantes del norte del país e incluso la capital han bajado las persianas. ¿Qué está pasando en diferentes partes de España? Hablamos con los expertos de cómo el coronavirus está afectando al sector de la hostelería.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus en hostelería?

Desde Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país, han lanzado una serie de recomendaciones e infografías para ayudar a sobrellevar la crisis del coronavirus. Eso sí, se quejan de que sin ayuda del gobierno y sin que les hayan prestado la ayuda necesaria para llevarlas a cabo.

Desde la asociación, han elaborado dos infografías con medidas básicas para fomentar la salubridad en restaurantes, bares y pubs y con formas de evitar el contagio. Entre ellas, la de instalar gel desinfectante, para clientes y trabajadores, el de cocinar los alimentos por encima de los 70º y evitar romper la cadena de frío o ventilar todo el restaurante después de cada servicio, asegurando la mayor cantidad de aire limpio.

hosteleria 2

Hay más, porque ya pensando en los comensales y clientes y su protección, se han establecido medidas como evitar darse la mano o saludarse con besos, mantener la distancia de seguridad de un metro entre personas y otras, como lavarse las manos con frecuencia.

¿Cómo afecta el coronavirus a los restaurantes de Madrid?

La sensación general es de incertidumbre, aunque los hay optimistas y que esperan que todo esto pase pronto. Eso sí, todos los restaurantes con los que hemos hablado han tomado ya sus propias medidas.

Juanjo López, al frente de la Tasquita de Enfrente, La Cocina de Frente y La Retasca, afirma que "estamos en un momento complicado". Según el chef, "ahora mismo estamos esperando a ver si el gobierno saca alguna medida que nos permita afrontar lo que supondría el desastre económico, si se va a aliviar el tema de la seguridad social... Tenemos que pagar los vidrios rotos entre todos".

Con tres restaurantes en la capital, cree que "son economías que se resienten fácilmente". Hablando de la situación general, "asumir las pérdidas que pueden venir, podría suponer el cierre definitivo de muchos establecimientos." Respecto a las medidas que han tomado, comenta que "estamos poniendo las mesas lo más alejadas posibles, sin renunciar a la comodidad del cliente. Además mantenemos todas las medidas sanitarias para evitar cualquier problema". Respecto a la tónica general, concluye: "he notado sobre todo anulaciones y la pérdida del público extranjero".

Carmen González, al frente del restaurante Zalacain, se muestra algo más optimista. "Exceptuando algunos grupos que vienen de fuera, que no han cancelado, sino pospuesto su visita, tocamos madera. De momento hemos tenido solo un 3% de cancelaciones en mesas del restaurante. Esto nos ha hecho relajarnos un poco ante la situación, porque están entrando grupos para abril y mayo".

Respecto a las medidas que ha tomado en Zalacain, nos cuenta que "desde ayer, siguiendo el ejemplo de las recomendaciones, hemos creado un plan de acción. Estamos preparados en el caso de que ocurra una cuarentena, un cierre... Hemos instalado geles por todo el restaurante".

Cuando uno entra a un restaurante como Zalacain, lo normal es saludar dando la mano, para esto han pensado que "sea mejor esperar a ver si es el cliente el que nos da la mano, en vez de anticiparnos, aunque lo evitaremos en la medida de lo posible".

Cuando le preguntamos qué pasaría con un cierre o una cuarentena, González nos cuenta que "en temas legales no sabemos todavía, ni siquiera los sindicatos se han puesto de acuerdo. Lo que sí hemos hecho ha sido tranquilizar a nuestros empleados y darles todo nuestro apoyo. Si se cerrase, no dejaría de ser considerado como una baja laboral, no son vacaciones y no me parece justo que se consideren como tal".

Además, no se olvidan de la medida adoptada por la Comunidad de Madrid de cerrar los colegios y centro educativos, "para los que son padres, entre los compañeros se van a hacer turnos seguidos, en vez de partidos, para que puedan organizarse para cuidar a sus hijos".

Restaurantes como Ovillo o Coque ya han anunciado en sus redes sociales las medidas que están llevando a cabo con respecto al coronavirus de control de temperatura de los trabajadores y uso de guantes de látex e incluso mascarillas.

Los restaurantes que trabajan con productos italianos tienen un problema añadido debido a las dificultades de comunicación con este país. Franceso Ingargiola, al frente del restaurante Lettera Trattoria Modern, nos explica que "todo nuestro producto viene de Italia y hemos extremado las medidas de seguridad, coordinando las operaciones con nuestros proveedores. De esta forma, los chófer tienen la obligación de tomarse la temperatura antes de subir al camión de mercancía, al llegar aquí, se le vuelve a tomar y ninguno puede acceder a las instalaciones, tanto del restaurante, como almacenes. Los albaranes y entregas se hacen con mascarillas y guantes".

En el restaurante, las medidas también son cautelosas: "Hemos separado completamente el turno de mañana y noche, para tener la más mínima interacción entre el personal. En el restaurante tomamos la temperatura a todos, unas cuatro veces como mínimo y seguimos con todas las medidas de higiene y seguridad que veníamos haciendo, ahora mucho más", concluye.

El coronavirus en los restaurantes de España

Hablamos con un empresario propietario de dos restaurantes en Barcelona, que prefiere no revelar su nombre. "Aquí el coronavirus lleva afectando desde que se canceló el Mobile World Congress. Las semanas de antes y las de después, siempre suele haber un clima de alegría y bonanza para la gastronomía en Barcelona. No ha ocurrido en este caso".

Una vez pasada la cancelación de este gran evento, "se van cancelando grupos de extranjeros sobre todo. A nivel local está por ver, todavía es pronto, porque la situación aquí todavía no es la de Madrid, aunque a la vez es rápido, por cómo se están desencadenando todo lo que está ocurriendo", afirma.

Francis Paniego, al frente de El Portal y Echaurren Tradición en Ezcaray, ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que "Nosotros hoy en casa comenzamos con controles de temperatura a todos los trabajadores dos veces al día, siempre al entrar al puesto de trabajo, si la temperatura es superior a 37’5 este se va a su casa. Instalamos desinfectantes automáticos en las zonas de acceso e incidimos en los protocolos a seguir. Vamos a salir de esta".

Los restaurantes Etxanobe, Atelier y La Despensa, de los chefs Fernando Canales y Mikel Población, han emitido un comunicado en el que se unen a las medidas preventivas anti-contagio. Entre ellas, mantener el metro de distancia entre mesas y personas y las anteriormente citadas desde Hostelería de España.

En Valencia anoche fuimos testigos de un hecho sin precedentes, la cancelación de las Fallas por la crisis del coronavirus, un evento que iba a congregar a más de un millón de personas.

Carito Lourenço, de Fierro y Doña Petrona también en Valencia, acusa que además de la cancelación de las Fallas están sufriendo la cancelación por parte de clientes en sus restaurantes.

"Por las Fallas íbamos a dar de alta a cinco trabajadores para hoy... Y no hemos podido hacerlo. Además de las reservas, teníamos la materia prima comprada y todo listo para unos días fuertes. A nuestro equipo les hemos transmitido que extremen la precaución y que tranquilicen a la gente. De cara a los restaurantes, vamos a intentar reducir gastos al mínimo, preparándonos para una posible cuarentena, pero el coste económico puede ser altísimo", afirma Lourenço.

Yvonne Arcidiacono, del restaurante Apicius en Valencia, nos cuenta que "nosotros hemos tenido bastantes cancelaciones de grupos, había un congreso médico en Valencia a finales de este mes, se han anulado las Fallas, incluidas las nits del foc, tres noches que siempre llenábamos... Teníamos contratados seis grupos de 50 chinos cada uno para primavera y también han cancelado varios grupos más. Así que sí, está haciendo un daño económico muy importante. En cuanto a medidas, limpiamos dos veces al día a fondo los baños, la cocina después de cada servicio como veníamos haciendo siempre y tenemos además los geles higienizantes. Vamos a seguir abiertos y trabajando para minimizar al máximo el daño económico".

Comida a domicilio durante la cuarentena por coronavirus

Todavía es pronto para dar datos sobre lo que ocurrirá con el delivery durante una cuarentena por coronavirus, porque recordemos que las medidas extremas llevan implantadas solo desde el pasado lunes.

Muchas cadenas de comida están haciendo campaña de envío a domicilio aprovechando la situación y que la gente se queda en casa por el coronavirus, ofertando promociones y descuentos.

Desde la plataforma Deliveroo nos cuentan que "por ahora no tenemos datos de si han aumentado los pedidos o cómo ha afectado al negocio. Los restaurantes, hasta el momento, están funcionando de manera normal. Lo que sí hemos hecho es promover una iniciativa de soporte a los riders que puedan verse afectados por coronavirus. Si lo contraen o si los meten en cuarentena, les proporcionaremos ayuda económica."

Por ejemplo, el pasado fin de semana sí hubo un pico de pedidos, pero "lo asociamos a que hubo fútbol, hizo frío...", nos cuentan desde Deliveroo. Por el momento tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esta situación tan desconocida que el coronavirus ha dejado.