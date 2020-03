Cómo cocinar durante la cuarentena por coronavirus con batch cooking

Si normalmente no tienes mucho tiempo para cocinar a diario y estos días a causa de las medidas de contención del coronavirus tu empresa te ha mandado teletrabajar en casa, no pienses que el tiempo te va a cundir más. Como sucede con cualquier cambio, teletrabajar es algo a lo que hay que acostumbrarse y los primeros días pueden resultar un poco caóticos.

Para empezar, no todos tenemos nuestro piso preparado con un espacio para teletrabajar, más de uno es posible que tenga que improvisar la oficina en la mesa de la cocina o la del comedor. Por experiencia os digo que la mejor opción es la mesa que no uséis para comer, para no tener que desmontarlo todo varias veces al día.

El batch cooking puede ser tu salvación

Y para que a la hora de comer no tengas que invertir grandes cantidades de tiempo cocinando, el batch cooking puede ser tu salvación. Consiste en meterse un día que tengmos libre en la cocina y cocinar de todo aquello que podamos guardar en la nevera o congelar para ir consumiéndolo a lo largo de la semana.

Esto, aparte del ahorro de tiempo, supone otra serie de ventajas:

Es más fácil comer sano , ya que podemos planificar los menús con la cabeza fría y el estómago lleno. De esta manera, cuando llegue la hora de comer y estemos hambrientos tendremos una ración de comida saludable ya preparada esperándonos que nos ayudará a evitar la tentación de pedir comida basura o preparar algo menos saludable.

, ya que podemos planificar los menús con la cabeza fría y el estómago lleno. De esta manera, cuando llegue la hora de comer y estemos hambrientos tendremos una ración de comida saludable ya preparada esperándonos que nos ayudará a evitar la tentación de pedir comida basura o preparar algo menos saludable. También nos será más fácil consumir raciones de tamaño adecuado , evitando comer de más cuando sobra un poco y nos lo acabemos comiendo sin hambre por no tirarlo.

, evitando comer de más cuando sobra un poco y nos lo acabemos comiendo sin hambre por no tirarlo. La limpieza diaria de la cocina se reducirá a la mínima expresión, pues solo tendremos que calentar o, como mucho, cocinar algo ultrasencillo como cocer pasta.

se reducirá a la mínima expresión, pues solo tendremos que calentar o, como mucho, cocinar algo ultrasencillo como cocer pasta. Ahorraremos energía, pues se gasta menos energía en cocinar muchas raciones a la vez y luego calentarlas que si cocinamos muchas veces pocas raciones.

Cómo llevar a cabo el batch cooking

Haz una lista de las recetas que quieres preparar y asegúrate de que tienes todo lo necesario para prepararlas.

que quieres preparar y asegúrate de que tienes todo lo necesario para prepararlas. El día anterior a tu día de cocina, recuerda poner a remojo las legumbres que vayas a preparar. También debes poner a desalar con tiempo suficiente carnes o pescados como el jamón que le vayas a echar a un caldo o el bacalao que vayas a preparar en salsa. Si vas a preparar recetas que requieren un adobo o marinado previo también lo tendrás que dejar listo con la antelación suficiente.

a tu día de cocina, recuerda poner a remojo las legumbres que vayas a preparar. También debes poner a desalar con tiempo suficiente carnes o pescados como el jamón que le vayas a echar a un caldo o el bacalao que vayas a preparar en salsa. Si vas a preparar recetas que requieren un adobo o marinado previo también lo tendrás que dejar listo con la antelación suficiente. Puedes aprovechar el día anterior para adelantar tanto como puedas, como por ejemplo, tener patatas peladas en agua dentro de la nevera , desde un par de días antes de ponerte a cocinar, o cebollas peladas y picadas , o las verduras como acelgas, berzas o espinacas ya bien lavadas, escurridas y listas para utilizar .

También puedes aprovechar el día anterior para preparar los tápers asegurándote de que están limpios y de que tienen el tamaño adecuado. Conviene usar tápers en los que quepa exactamente una ración sin dejar huecos de aire, pues ocuparán un espacio innecesario en el congelador.

Identifica los pasos en común que tienen las recetas , pues algunas de las recetas que elijas tendrán pasos en común, por ejemplo, necesitarás hacer un sofrito para unas albóndigas que también te servirá como base para otras recetas como un pollo en salsa, el relleno de una empanada o un estofado de carne. Esos pasos comunes no tienes que hacerlos por duplicado, simplemente haces todo el sofrito que necesites y, cuando esté listo, lo separas para continuar cada receta por separado.

Utiliza todos los medios a tu alcance. Siempre y cuando la potencia de la instalación eléctrica de tu casa lo permita, utiliza simultáneamente todos los aparatos que te puedan ayudar a la hora de cocinar, olla lenta tipo Crock-Pot, robot de cocina tipo Monsieir Cuisine, horno, etc. Por ejemplo, mientras en la olla lenta preparas una buena fabada , en el robot de cocina puedes utilizar varias alturas para cocinar, por ejemplo, puedes cocinar en el vaso unas lentejas o unas judías verdes con patatas mientras en la vaporera cueces unos huevos duros -que se conservan genial en la nevera durante un montón de días- y aprovechas también para cuajar unos flanes, también puedes preparar unas costillas en olla a presión . En el fuego puedes preparar mientras tanto una sopa de pollo con fideos . En el horno puedes dejar cocinándose una lasaña y puedes usar el microondas para preparar una facilísima masa para croquetas que cuando las quieras comer simplemente tendrás que freírlas en un momento.

Algunas recetas fáciles que congelan bien

Para que las uses como idea y tengas donde elegir, te hemos preparado una lista de recetas de todo tipo que son fáciles de preparar y se conservan muy bien en raciones. Todas ellas te servirán para organizar menús semanales en los que a la hora de comer, en el caso más extremo, como mucho tendrás que cocer un poco de pasta, alguna patata o un poco de arroz blanco, aunque este último también se conserva bien en la nevera durante unos días.