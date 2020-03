Dónde comprar comida durante el desabastecimiento por coronavirus

La escena se repite desde ayer por la noche. Grandes supermercados con los estantes vacíos y decenas de personas intentando hacerse con el último paquete de macarrones.

Aunque esta era la estampa que ayer mostraban algunos en sus redes sociales no debe cundir el pánico, pues según ha informado ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) los suministros están garantizados. Así mismo, Juan Roig, presidente de Mercadona, ha garantizado el abastecimiento y pide que no cunda el pánico.

Así pues, puede que durante los primeros días a última hora falten productos y algunos lineales queden completamente vacíos pero es una situación que solo se está dando a última hora pero no habrá problemas de desabastecimiento en términos generales. Es algo que también suele ser habitual a última hora de los sábados o en vísperas de festivos cuando la gente hace compras mayores.

Pero si no puedes hacer la compra a primera hora no te preocupes, recuerda que muchos supermercados disponen de compra online para que puedas disponer de todo lo que necesites sin ni siquiera desplazarte a la tienda.

En COCINILLAS hemos recopilado los que más nos gustan para que puedas hacer la compra durante la crisis del coronavirus. No dejes de consultar los alimentos imprescindibles que debes tener en casa en caso de aislamiento, nuestra guía de productos imprescindibles para tener en la despensa durante una cuarentena por coronavirus o ponte a preparar las mejores recetas que se pueden preparar durante esta crisis.

Amazon Prime Now

La popular empresa norteamericana de compra online también tiene su propio supermercado, y ha demostrado ser una de las alternativas más buscadas durante la actual crisis de desabastecimiento de supermercados por coronavirus.

Una de las grandes ventajas de Amazon Prime Now es que, siendo cliente Prime, podemos tener la compra en casa dentro de un margen de 2 horas. Sin embargo y debido a la alta demanda actual los pedidos están llegando al día siguiente. Se espera que este tiempo vaya creciendo conforme avance el día, especialmente si se anuncian nuevas medidas. Eso sí, este servicio solo está disponible en Madrid, Barcelona y Valencia.

Amazon Pantry

A diferencia del anterior, Amazon Pantry no ofrece productos perecederos, solo cosas de las que guardamos en la alacena -de ahí viene su nombre-, pero tiene la ventaja de que está disponible para todos los clientes de Prime en toda España y en su catálogo están la mayoría de los productos que están desapareciendo de las tiendas físicas. Así pues, si necesitas adquirir productos no perecederos de alimentación, higiene personal, cuidado del hogar o para mascotas, es una muy buena opción, pues en 24 o como mucho 48 horas tienes el pedido en casa.

Carrefour online

La cadena de hipermercados dispone de venta online, por lo que no es necesario acudir personalmente al centro para hacer las compras. Reparte en gran cantidad de códigos postales de las provincias en las que hay al menos alguna tienda y, aunque el reparto no sea posible en el mismo día es una opción a tener en cuenta. En algunas zonas de Madrid están colapsados y ahora mismo, los pedidos que se recogen no podrán ser repartidos hasta el día 17.

Alcampo

La otra gran cadena de hipermercados que opera en España, Alcampo también cuenta con un portal para comprar sin necesidad de salir de casa.

Eroski

Las tiendas, supermercados e hipermercados del grupo Eroski también disponen de diversos servicios de compra online en los que puedes elegir entre hacer pedido para que te lo traigan a casa al día siguiente o bien para recogerlo tú en un plazo de dos a cuatro horas.

Gadis y otros supermercados locales

Muchos supermercados locales, como el gallego Gadis, suelen ser los que más establecimientos de barrio tienen, por lo que suelen tener reparto a prácticamente todos los códigos postales de la localidad en la que se encuentran. Muchos de ellos disponen también de la opción de comprar online.

Froiz

Aunque se trata de un supermercado gallego, Froiz tiene también algunos establecimientos en Madrid, ciudad en la que más se habla de desabastecimiento, aunque repetimos que, según ANGED, de momento no es un problema que requiera de medidas especiales. Este supermercado también dispone de compra online.

Glovo

La famosa plataforma de reparto sobre dos ruedas no solo sirve para pedir comida a domicilio, sino que siempre y cuando se trate de compras pequeñas -deben caber en la caja de transporte- también se pueden pedir artículos de supermercado o de la tienda que se nos antoje, incluida la farmacia, algo que cuando se vive solo y se está enfermo puede ser una bendición.

El Corte Inglés e Hipercor

Los supermercados de El Corte Inglés e Hipercor también disponen de varias opciones para compra online, desde la opción de recoger el pedido sin coste adicional en la tienda que tú elijas, el reparto a domicilio en el mismo día si haces el pedido antes de las 12:00h o al día siguiente en la franja horaria de tu elección.

Mercadona

Esta popular cadena de supermercados es una de las más deseadas. Nosotros hemos pasado esta mañana a comprobar cómo estaba, y aunque las colas son inmensas a primera hora se puede conseguir casi cualquier producto.

El desabastecimiento sí es un problema en Mercadona a última hora, y ayer ya vimos cómo a partir de las 20:00 los estantes empezaban a estar vacíos.

Por otro lado, desde primera hora están anunciando por megafonía que todos los horarios de envío a domicilio están completos para el día, por lo que no queda otra que esperar y hacer cola.

Una forma de asegurar el tiro si no te urge muchísimo es hacer la compra en su tienda online, pues aunque no te la puedan entregar hasta el día siguiente, lo normal es que los empleados recojan las cosas de tu pedido a primerísima hora de la mañana y así te evitarás colas y, lo que es más importante, estar un buen rato en contacto directo con muchísima gente.

Actualización: Aunque Mercadona ha declarado que no tendrá problemas de suministros, lo que sí parece es que está desbordado con los repartos y ya no es posible recibir pedidos hasta después del 18 de marzo.

Lidl

Junto con Mercadona es uno de los supermercados más deseados. Como en muchos sitios suelen estar en las afueras y hay que llegar a ellos en coche, tampoco disponen de reparto a domicilio y en su web solo venden los artículos de bazar, pero nada de comida, de momento sigue siendo una opción para hacer la compra en tienda física.

La tienda de la esquina

No podemos olvidar que además de las grandes superficies la tienda de la esquina, la de toda la vida, sigue existiendo. Y es posiblemente donde menos gente se hacine y donde más posibilidad tengamos de encontrar buenos productos y de calidad.

Es un momento estupendo para recuperar la compra en la tienda del barrio, y quién sabe, quizás volver a ella para siempre.