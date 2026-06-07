La kunserva, el oro rojo de Gozo: la pasta de tomate que ha convertido a esta isla en Región Europea de la Gastronomía

En Gozo, el tomate no es solo un cultivo. Es memoria, paisaje y lenguaje culinario. Bajo el sol intenso del Mediterráneo, entre campos azotados por el viento marino y pequeñas explotaciones agrícolas familiares, madura uno de los ingredientes más humildes y decisivos de la cocina maltesa: la kunserva, una concentrada pasta de tomate que hoy se ha convertido en emblema de una isla que mira al futuro sin renunciar a sus raíces.

La designación de Gozo como Región Europea de la Gastronomía 2026 ha puesto el foco sobre un territorio pequeño en tamaño pero enorme en identidad alimentaria.

Y si hubiera que elegir un producto capaz de condensar la historia gastronómica de la isla, probablemente sería este concentrado rojo, intenso y profundamente mediterráneo.

La Ciudadella de Gozo.

La kunserva forma parte del ADN culinario maltés. Elaborada a partir de tomates maduros cocidos lentamente y reducidos hasta alcanzar una textura espesa y concentrada, funciona como una suerte de archivo del sabor: conserva el verano, intensifica la tierra y prolonga la vida del fruto más representativo de Gozo.

Su potencia aromática, ligeramente dulce y salina, convierte cualquier preparación cotidiana en una expresión del territorio.

Un bote de kunserva.

No resulta casual que el tomate sea considerado uno de los productos agrícolas más emblemáticos de Gozo. La isla alberga la principal planta procesadora de tomates de Malta, una empresa familiar que ha evolucionado hasta convertirse en una referencia alimentaria nacional.

Desde allí emergen dos productos esenciales de la cocina maltesa: la propia kunserva y los tomates secos, ambos imprescindibles en el plato más popular del archipiélago, el ħobż biż-żejt, una preparación sencilla y profundamente identitaria basada en pan maltés untado con pasta de tomate, aceite de oliva y acompañamientos que varían entre atún, aceitunas, alcaparras o verduras locales.

El aperitivo tradicional de tomate de Gozo.

Pero la historia de la kunserva va mucho más allá de la gastronomía doméstica. Su protagonismo encaja de forma natural en la narrativa con la que Gozo ha construido su candidatura europea.

La isla entiende la alimentación no solo como patrimonio, sino como herramienta de desarrollo sostenible, cohesión social y diferenciación cultural. La gastronomía se ha convertido en un proyecto político y territorial.

La estrategia que acompaña a Gozo como Región Europea de la Gastronomía 2026 persigue un equilibrio delicado: crecer sin perder autenticidad.

En una época en la que muchos destinos mediterráneos sufren los efectos de la estandarización turística, Gozo plantea otro relato.

Quiere mantener su atractivo como destino, preservar su identidad de bienestar y anticiparse a desafíos como el cambio climático o las transformaciones demográficas sin erosionar aquello que la hace singular.

La kunserva, como ocurre en otras culturas, es un producto nacido de la necesidad de conservar, profundamente ligado al calendario agrícola y a la temporalidad, que conecta a agricultores, transformadores y consumidores locales.

Su valor reside tanto en el sabor como en el gesto: comprar local, cocinar con productos propios y reconocer el origen de lo que se come.

La designación europea ha impulsado además una ambiciosa hoja de ruta que contempla estudiar la evolución de la cocina gozitana, aumentar la conciencia sobre el patrimonio gastronómico, implicar a las nuevas generaciones en la agricultura y crear un sello de calidad que incentive el consumo de productos de proximidad.

El objetivo no es solo atraer visitantes, sino reforzar un ecosistema alimentario resiliente.

La despensa de Gozo

Están los vinos DOK Gozo, producidos íntegramente en la isla bajo condiciones climáticas y microterroirs únicos; la sal artesanal de las salinas de Xwejni, obtenida mediante evaporación natural desde tiempos fenicios y romanos; la miel elaborada por una abeja autóctona adaptada al calor y la sequía; el aceite de oliva nacido de variedades locales milenarias; o las alcaparras preservadas en salmuera con sal marina gozitana.

Las salinas de la isla de Gozo.

También está el mar, inseparable de cualquier conversación sobre la cocina isleña. Desde los puertos de Imġarr, Marsalforn o Xlendi parten embarcaciones tradicionales como los luzzu, kajjik y firilla, responsables de una pesca sometida a estrictas regulaciones para garantizar su sostenibilidad.

Atún, pez espada y, sobre todo, lampuka —el mahi-mahi mediterráneo— completan una despensa donde el producto dicta el ritmo culinario.

Con esta consagración de la candidatura, la isla no busca convertirse en un escaparate gastronómico desconectado de sí mismo, sino reivindicar el valor de una cultura alimentaria basada en la proximidad, la estacionalidad y el respeto al paisaje.