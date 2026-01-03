Luis, dueño de una panadería: "Montar el negocio cuesta unos 20.000 € y se pueden ganar unos 1.800 € al mes"

Según un informe del Ministerio de Agricultura, en España cada vez se come menos pan. Exactamente, el descenso ha sido del 25 % en los últimos 10 años; pero el número de panaderías boutique es cada vez mayor, así como el interés de los consumidores por un pan más artesanal y auténtico.

Por ello, algunas personas se plantean montar su propia panadería omicropanadería, un concepto de uso reciente que se utiliza para designar a un obrador de pan en el que una o dos personas elaboran pan artesano en pequeñas cantidades, gestionando todo el proceso de principio a fin y, normalmente, sin un punto de venta físico tradicional.

Este tipo de panaderías priorizan la calidad, utilizan ingredientes naturales y técnicas tradicionales como la masa madre y largas fermentaciones, y suelen vender por encargo, con sistemas de pre-pedido o suscripción.

Es el caso del experto en marketing Luis Cuesta y la pastelera y panadera Maite García, dos barceloneses que han fundado la micropanadería Spiga en Utrera (Sevilla).

El precio del buen pan

Su objetivo era crear un proyecto capaz de ofrecer calidad de vida, flexibilidad laboral y productos sanos, lejos del modelo industrial. Actualmente, su panadería combina la producción artesanal con una fuerte presencia en redes sociales, donde divulga conocimientos técnicos y de negocio.​​

De hecho, en uno de sus vídeos de YouTube con más reproducciones, Luis explica hasta qué punto es realmente rentable una micropanadería como la suya: "Es una de las preguntas del millón".

"La realidad es que montar una micropanadería sí es rentable", comienza diciendo. "Pero tienes que tener paciencia", apostilla.

Luis, dueño de una panadería artesana

"Maite ha podido sacarse un sueldo medio de unos 1.200 euros al mes prorrateado en todo el año; además, pudimos sacar un colchón de unos 2.000 euros para cubrir los meses de verano, que ya preveíamos que iban a ser bastante flojos", detalla Luis.

Entonces, ¿cuándo se puede empezar a vivir holgadamente de una micropanadería? "Depende", señala el especialista. En esta ecuación influyen factores como el precio del alquiler del local, los gastos que tengas o "cuánta producción puedes manejar".

No obstante, en general, él calcula que un proyecto como el suyo empieza a ser rentable cuando alcanzas un sueldo de unos 1.600 o 1.800 euros al mes, que es lo que él considera un salario "mínimamente digno" para el nivel de trabajo que se realiza.

Otra de las dudas más recurrentes es el número de horas de trabajo: "En Spiga dedicamos menos de 30 horas semanales a la producción, lo que nos permite tener tiempo libre y mantener un buen equilibrio entre la vida y el trabajo".

En definitiva, si se proyectan hacia el futuro, Luis y Maite esperan llegar a un 80 o 90 % de producción en los próximos meses, lo que les generaría unas ventas medias de unos 4.500 o 5.000 euros al mes.

"Esto nos va a permitir mantener los gastos controlados, y lo más importante: vivir bien este proyecto sin sacrificar nuestra calidad de vida, que es lo más imprescindible para nosotros", sentencia Luis.