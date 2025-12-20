10 regalos para sorprender a fans de la cocina y la gastronomía esta Navidad

La Navidad es, ante todo, una celebración alrededor de la mesa, ya sea comiendo o descubriendo maneras de comer.

Y si hay alguien que sabe disfrutarla especialmente, es ese amigo, familiar o pareja que vive la gastronomía como una pasión que va mucho más allá de cocinar. Y esa gastronomía se traduce en regalar experiencias, historias y placer.

Desde utensilios que elevan cualquier receta hasta productos gourmet que cuentan el territorio del que nacen, esta selección reúne regalos con alma foodie para sorprender de verdad estas fiestas.

1. Vinoterapia para cuidarse como se cuida un gran vino

Suave como una uva con los cosméticos de Bodegas Vivanco.

La gastronomía también es bienestar, y Vinessencia Vivanco lo demuestra con una línea de cosmética basada en la uva y el viñedo. Cremas, sérum y contorno de ojos elaborados con extracto de hoja de vid que trasladan la filosofía del vino al cuidado de la piel.

Un regalo original de Bodegas Vivanco para quienes entienden la viticultura como un estilo de vida que va más allá de la copa.

2. Cuchillos MIYABI Mikoto: precisión japonesa en la cocina

Cuchillos Miyabi Mikoto.

Para el amante del corte perfecto, los cuchillos MIYABI Mikoto son una auténtica joya. Fabricados en Seki, cuna de la tradición cuchillera japonesa, combinan afilado extremo, equilibrio y un diseño elegante.

Un regalo que se disfruta cada día y convierte cualquier preparación en un ritual. Ya no habrá corte que se resista.

3. Un vino de Pago para celebrar como se merece

Edición Limitada Navidad Finca Río Negro y Molino de Alcuneza.

La Edición Limitada de Navidad de Finca Río Negro, creada junto al chef Samuel Moreno, es un homenaje a la tradición de compartir. Incluye su exclusivo FRN 5º Año, acompañado de un pan artesanal de espelta y centeno.

Un regalo que habla de origen, territorio y excelencia, perfecto para quienes entienden que una gran comida empieza por una gran materia prima, algo de lo que saben mucho viticultor y chef.

4. KitchenAid Pure Power: romper las reglas al mezclar

La batidora Pure Power de KitchenAid.

La nueva batidora Pure Power de KitchenAid es ideal para cocineros inquietos y creativos. Potente, precisa y capaz de trabajar tanto con mezclas frías como calientes, permite lograr texturas profesionales en casa con total confianza.

Un regalo pensado para quienes disfrutan experimentando y reinterpretando recetas. Un aliado para facilitar casi cualquier cocinado.

5. 100&NOMORE: ginebra artesanal para paladares curiosos

La edición navideña de 100&NOMore

Ediciones limitadas de solo 100 botellas, botánicos tan sorprendentes como el alga nori o la pimienta de Sichuan y una historia viajera detrás de cada receta.

100&NOMORE es una ginebra premium para regalar experiencias líquidas, perfecta tanto para cócteles sofisticados como para disfrutar sola, con calma, en una noche de invierno. Su edición XMAS está hecha con ingredientes como clavo, canela, pimienta de Jamaica, nuez moscada y naranja.

6. Pack Bar Juana Madrid: tapeo castizo a domicilio

Pack Bar de Juana Madrid.

Para los nostálgicos del bar de barrio, Juana Madrid ha lanzado varios packs navideños para colarse en tu hogar con alguna de sus salsas, que presentan en seis sabores.

Nos quedamos con el Pack Bar de Juana Madrid, puro casticismo. Palillero, servilletero, baraja, tote bag y, por supuesto, sus famosas salsas bravas. Un regalo desenfadado y muy gastronómico que invita a compartir, rebañar el plato y alargar la sobremesa como manda la tradición.

7. Diseño que se integra en la cocina: Fridge Studio de Create

Uno de los nuevos frigoríficos de Create.

Para los amantes del interiorismo gastronómico, Fridge Studio de Create transforma el frigorífico en un elemento decorativo. Puertas de cristal mate, colores cuidados y tecnología eficiente convierten este electrodoméstico en protagonista de la cocina.

8. Delta Q Mini MilkQool: la cafetería en casa

Delta Q Mini MilkQool.

Para los amantes del café con leche, lattes o cappuccinos, la Delta Q Mini MilkQool es el regalo perfecto. Compacta, elegante y con sistema de leche one-touch, permite preparar bebidas cremosas como las de un barista profesional. Ideal para regalar momentos de calma y placer en pleno invierno.

9. Aceites de Oliva Virgen Extra de Pago: un viaje sensorial

La cosecha de 2025 de Grandes Pagos de Olivar.

El estuche conjunto de los siete AOVEs de Grandes Pagos de Olivar es un regalo para auténticos gastrónomos. Un recorrido por las principales zonas olivareras de España, con aceites de excelencia producidos en Pagos únicos.

Un regalo didáctico, exquisito y profundamente ligado al territorio. Un viaje por el país saboreando los aceites Abbae de Queiles (Navarra), Aubocassa (Mallorca), Casas de Hualdo (Toledo), Castillo de Canena (Jaén), Marqués de Griñón (Toledo), Marqués de Valdueza

(Badajoz) y Masía El Altet (Alicante).

10. Chocolates Trapa también sabe hablar de vino

Chocolates Trapa y Habla del Silencio.

El chocolate y el vino van de la mano. Bien lo sabe Chocolates Trapa, que quiere llegar a los hogares esta Navidad, pero esta vez acompañado.

Por eso han creado un pack exclusivo que contiene su caja de bombones sublimes de Trapa e incluye una botella de Habla del Silencio, una de las míticas referencias de Bodegas HABLA, desde Extremadura.