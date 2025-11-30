Vicente, dueño de un restaurante en España: "Una hamburguesa me cuesta 3 € y la vendo por 14; así gano 4.000 € cada semana"

El emprendedor y creador de contenido Adrián G. Martín visita diferentes tipos de negocios con su canal de YouTube para que los ciudadanos tengan una mejor perspectiva de la realidad en diferentes sectores, y en esta ocasión le ha tocado a la hostelería.

Tras explicar que en España el 60% de los restaurantes cierran en su primer año y el 80% antes de los cinco. A pesar de ello, hay muchos emprendedores que siguen apostando por abrir su propio local, y uno de ellos es Vicente Nicolau.

Este propietario de una hamburguesería explica su experiencia a Adrián G. tras arruinarse con cinco restaurantes, pero en lugar de rendirse, logró aprender de sus errores para levantarse y poder llegar a obtener mejores resultados.

¿Es rentable abrir un restaurante?

Abrir un restaurante supone tener que hacer una gran inversión, que depende en gran parte en función del tipo de local, y si se trata de un traspaso, que suele ser más caro, pero ya se tiene el negocio montado, o desde cero, que supone tener que comprar y montar todo.

Vicente explica que un restaurante que facture 1,5 millones al año, puedes justificar un traspaso de 500.000 euros, dado que se conseguiría recuperar la inversión en un periodo de unos dos o tres años. Sin embargo, si solo se facturan 500 euros diarios, no habría que pagar nunca un traspaso tan elevado.

Si se va a abrir un restaurante desde cero para unos 150 comensales, destaca que es necesario invertir al menos 200.000 euros, incluyendo las parrillas, la cocina, las neveras y el montaje general, pero recalca que se trata de una inversión alta y llena de riesgo.

Para entender si se trata de un negocio rentable, el propietario de Las Brasas Steak House, en Mallorca, asegura que hay una serie de costos fijos diarios que afrontar, como la Seguridad Social, los salarios de los trabajadores, los suministros, los impuestos y la propia compra de producto.

En este sentido, asegura que necesita ingresar al menos 1.500 euros diarios para no perder dinero, y todo lo que se encuentre por debajo de esta cifra supone tener pérdidas. De hecho, confiesa que hay días en los que abrir el local supone perder dinero, algo que es normal, pero que puede llevar a una crisis si se da con frecuencia.

En cuanto a los márgenes de beneficio, explica que se encuentra en torno a un 25% mensual, pero a final de año, con la llegada de los impuestos, se reduce aún más. Pese a todo, confiesa que "una hamburguesa me cuesta 3 euros y sale por 14 euros", por lo que así puede llegar a ganar 4.000 euros cada semana.

No obstante, estas cifras varían notablemente en función de la época del año, ya que no todas las temporadas son iguales. Además, Vicente habla de la influencia de la inflación, que afecta de forma directa al coste del producto.

Otro de los puntos que ha valorado el propietario del negocio es que hay ocasiones en las que en este sector se debe comprar al día para sobrevivir, lo que sucede cuando no hay crédito, lo que genera estrés y obliga a tener un control milimétrico.

¿Es posible hacerse rico con un restaurante?

En la entrevista, Vicente Nicolau también ha explicado las perspectivas de generar grandes ingresos a través de la restauración, asegurando que realmente muy poca gente se hace millonaria trabajando en hostelería hoy en día.

Asegura que, pese a ello, sí que se puede vivir bien, y aunque se trata de un trabajo muy exigente, se puede disfrutar de vacaciones anuales de un mes o un par de semanas y que, en función de la facturación, se puede llevar un buen nivel de vida.

Sin embargo, recalca que retirarse joven o vivir sin trabajar es prácticamente imposible, lo que hace que muchos hosteleros lleguen a tener que estar detrás de la barra hasta los 70 años.

Para poder tener grandes ingresos, es importante tener en cuenta la capacidad y el flujo de clientes del restaurante, siendo conscientes de que hay temporadas en las que se tiene un ticket medio de entre 50 y 60 euros, con público de mayor poder adquisitivo, en su caso en los meses de abril y mayo.

La CRUDA Realidad de TENER un RESTAURANTE en España

En cambio, durante los meses de temporada alta, en julio y agosto, en su negocio el ticket medio se sitúa en 25 euros, puesto que la mayor parte de sus clientes son un público joven o turista masivo. Y esto cambia por completo la rentabilidad.

En cualquier caso, para Vicente es fundamental poder diferenciarse dentro de un mercado saturado, y por ello, en su caso, trata de ofrecer calidad a un precio accesible, con carne de buena calidad sin caer en precios desorbitados.

Pone un ejemplo con el conocido "tomahawk dorado", un chuletón que se puede encontrar en restaurantes de lujo por unos 1.000 euros, pero que en su establecimiento se puede encontrar uno de igual calidad por 150 euros, y sin un marketing excesivo.

Finalmente, recalca que, aunque hay muchos emprendedores que abren bares y restaurantes, es un error pensar que es un negocio sencillo. De hecho, Vicente explica que muchos fracasan por la falta de control y por no saber gestionar adecuadamente un negocio que es muy exigente y requiere de continuidad y seriedad.