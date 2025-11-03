Vero Gómez, chef, sobre su receta más fácil de brócoli al horno: "El truco para que sea irresistible es esta salsa"
Un plato sencillo y saludable que te hará amar esta verdura.
- Total: 40 min
- Comensales: 1-2
Pocas verduras han conquistado la mesa moderna como el brócoli, ese racimo verde que combina salud, sabor y estilo en un solo bocado.
Durante años fue el niño prodigio de las dietas saludables, pero hoy ocupa también un lugar privilegiado en la alta cocina, donde chefs y aficionados lo reinventan en platos llenos de color y frescura.
Desde los fogones caseros hasta los restaurantes con estrella Michelin, el brócoli se adapta con facilidad a distintos estilos culinarios.
En la cocina asiática, se mezcla con salsa de soja, jengibre o sésamo; mientras que en la europea se gratina con quesos suaves o se combina con pasta y frutos secos.
Y es que su sabor neutro y sus beneficios para la salud lo convierten en un ingrediente ideal tanto para recetas cotidianas como para creaciones de autor.
Brócoli al horno de Vero Gómez
Vero Gómez, finalista de MasterChef 10 y autora del libro de cocina Pinch, ha ideado una receta irresistible para elevar al brócoli a otro nivel. "Es imposible que no te guste", asegura.
Las especias son un ingrediente importante en este plato y Vero anima a que cada persona añada sus favoritas. En su caso, ella ha optado por los Chilli Flakes de su tienda COL, pero podéis usar las combinaciones de especias que más os gusten.
Ingredientes
- Brócoli, 1
- Sal y pimienta, al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, al gusto
- Especias, al gusto
Para la salsa
- Tahini
- Sriracha (u otra salsa picante)
- Soja
- Aceite de sésamo
- Crema de cacahuete
- Ralladura de naranja
- Ralladura de limón
- Sal y pimienta, al gusto
- Cilantro fresco
- Especias, al gusto
Paso 1
Corta los arbolitos del brócoli en cuartos, de forma que no queden muy gordos para que se cocinen antes.
Paso 2
Añade las especias y un buen chorro de aceite. Lleva al horno unos 30 minutos a 190 o 200 grados.
Paso 3
Prepara la salsa mientras se hornea el brócoli mezclando bien todos los ingredientes. Ve corrigiendo la textura con un chorrito de agua fría. Añade agua, remueve y así hasta que tenga una textura que te guste.
Paso 4
Saca el brócoli del horno, colócalo en un plato y agrega por encima mucha salsa. Luego añade también por encima el toque final: cilantro fresco, ralladura de limón y ralladura de naranja.
Beneficios del brócoli
El brócoli es un vegetal muy completo y saludable, lleno de vitaminas, minerales y compuestos naturales que aportan múltiples beneficios al organismo.
Para conservar mejor sus nutrientes, es preferible cocinarlo al vapor o saltearlo brevemente, evitando hervirlo mucho tiempo.
Rico en vitaminas y minerales. Aporta vitamina C (fortalece el sistema inmune y es antioxidante), vitamina K (necesaria para la coagulación y los huesos), ácido fólico (importante en el embarazo), además de potasio, calcio, hierro y magnesio, que ayudan al buen funcionamiento muscular y óseo.
Alto poder antioxidante. Contiene compuestos como el sulforafano y los glucosinolatos, que ayudan a prevenir el daño celular y podrían reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. También incluye luteína y zeaxantina, que protegen la vista.
Buena fuente de fibra. Su fibra mejora la digestión, favorece la salud intestinal, ayuda a mantener el azúcar en sangre estable y proporciona sensación de saciedad, lo que apoya el control del peso.
Beneficioso para el corazón. Gracias a su fibra y antioxidantes, puede ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”) y mejorar la salud de los vasos sanguíneos, reduciendo la inflamación.
Apoya la salud cerebral. El sulforafano y la vitamina K ayudan a proteger las células del cerebro y podrían tener efectos positivos en la memoria y la concentración.
Favorece la desintoxiación natural del cuerpo. Estimula enzimas del hígado que ayudan a eliminar toxinas, contribuyendo al equilibrio general del organismo.