Rosalía (33 años), cantante, sobre su comida favorita de la que tenemos la receta: "Es, de largo, sopa 'egusi y fufú'"

Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992) lo ha vuelto a hacer, ha sacado nuevo disco, LUX, y ha revolucionado el mundo... y no solo con su música.

Como explicaba hace unos días la experta en comunicación Celia Villarino (@celia_villarino), Rosalía nos ha dejado una lección magistral de branding en directo haciendo que sus propios seguidores sean los protagonistas del lanzamiento.

Nos encanta Rosalía, porque se muestra humana, porque no se corta a la hora de subir un vídeo contando que llevaba toda la vida pronunciando mal sauvignon blanc y ahora ya ha aprendido cómo es la forma correcta o de hacer un directo en sus redes sociales comiendo tortilla.

El plato favorito de Rosalía

Pero esta cercanía de la cantante no es nueva, hace un par de años, en plena gira de Motomami, al ser preguntada por un seguidor en Instagram sobre su comida favorita, la intérprete catalana contestaba con rotundidad.

Respondió que, de largo, su plato favorito es la sopa egusi acompañada de fufú y adjuntaba la imagen de un guiso -la sopa egusi- acompañado de una especie de pan blanco que es el fufú. Se trata de un menú típico de la cocina de África central y occidental muy consumido en países como Nigeria o Ghana.

El fufú es una masa de plátano macho -los plátanos grandes y tirando a verdes que se utilizan para freír en la cocina latinoamericana- y yuca que se sirve como acompañamiento de otros platos a modo de pan y es muy sencilla de preparar, incluso aquí en España es fácil de conseguir los ingredientes necesarios.

La sopa egusi es una sopa de vegetales, que puede llevar también carne o pescado y que recibe su nombre de un ingrediente muy popular en Nigeria, egusi son las semillas de una calabaza autóctona cuya pulpa no se consume por ser muy amarga.

Es la sopa más popular de la cocina de este país africano y el plato más habitual en sus mesas. Las semillas de egusi molidas aportan sabor a frutos secos y sirven para dar textura al guiso.

Puede prepararse de muchas formas, hay versiones más ligeras y frescas y versiones más cremosas y contundentes. Vamos, que es como nuestras sopas de fideos, que cada uno la hace a su manera.

Así lo puedes cocinar

Para preparar el plato en España, a no ser que tengamos cerca una tienda de productos internacionales bien surtida, es posible que no encontremos algún ingrediente, como las propias semillas de egusi y el aceite de palma que, pese a toda la literatura que hay sobre lo poco recomendable que es por motivos de salud, es el aceite más utilizado en la cocina africana.

Para sustituir ambos, la chef británica de ascendencia nigeriana, Lopè Ariyo, en su libro Hibiscus (Harper Collins, 2017), recomienda sustituir el egusi por harina de almendra y el aceite de palma por aceite de coco, aunque advierte de que el sabor no será exactamente el mismo.

Otros ingredientes que pueden ser difíciles de encontrar son los aminos de coco, que Ariyo sugiere sustituir por pasta de gambas fermentadas -típica de la cocina del sudeste asiático-.

De no encontrar ninguna de las dos cosas, se podría utilizar salsa de soja, que es lo más fácil de conseguir, pues también es un fermentado muy ricos en umami cuya función es potenciar el sabor. Los pimientos de Bonney, que son unos chiles secos y podrían sustituirse por guindillas o algún otro chile en copos.

Cómo hacer sopa egusi con fufú