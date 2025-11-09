Rosalía (33 años), cantante, sobre su comida favorita de la que tenemos la receta: "Es, de largo, sopa 'egusi y fufú'"
La cantante catalana reveló en sus redes sociales que este menú típico de la cocina de África Occidental es su comida favorita.
Más información: Crítica de 'Lux': Rosalía se eleva como icono mundial con una monumental Torre de Babel pop
- Total: 35 min
- Comensales: 4
Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992) lo ha vuelto a hacer, ha sacado nuevo disco, LUX, y ha revolucionado el mundo... y no solo con su música.
Como explicaba hace unos días la experta en comunicación Celia Villarino (@celia_villarino), Rosalía nos ha dejado una lección magistral de branding en directo haciendo que sus propios seguidores sean los protagonistas del lanzamiento.
Nos encanta Rosalía, porque se muestra humana, porque no se corta a la hora de subir un vídeo contando que llevaba toda la vida pronunciando mal sauvignon blanc y ahora ya ha aprendido cómo es la forma correcta o de hacer un directo en sus redes sociales comiendo tortilla.
El plato favorito de Rosalía
Pero esta cercanía de la cantante no es nueva, hace un par de años, en plena gira de Motomami, al ser preguntada por un seguidor en Instagram sobre su comida favorita, la intérprete catalana contestaba con rotundidad.
Respondió que, de largo, su plato favorito es la sopa egusi acompañada de fufú y adjuntaba la imagen de un guiso -la sopa egusi- acompañado de una especie de pan blanco que es el fufú. Se trata de un menú típico de la cocina de África central y occidental muy consumido en países como Nigeria o Ghana.
El fufú es una masa de plátano macho -los plátanos grandes y tirando a verdes que se utilizan para freír en la cocina latinoamericana- y yuca que se sirve como acompañamiento de otros platos a modo de pan y es muy sencilla de preparar, incluso aquí en España es fácil de conseguir los ingredientes necesarios.
La sopa egusi es una sopa de vegetales, que puede llevar también carne o pescado y que recibe su nombre de un ingrediente muy popular en Nigeria, egusi son las semillas de una calabaza autóctona cuya pulpa no se consume por ser muy amarga.
Es la sopa más popular de la cocina de este país africano y el plato más habitual en sus mesas. Las semillas de egusi molidas aportan sabor a frutos secos y sirven para dar textura al guiso.
Puede prepararse de muchas formas, hay versiones más ligeras y frescas y versiones más cremosas y contundentes. Vamos, que es como nuestras sopas de fideos, que cada uno la hace a su manera.
Así lo puedes cocinar
Para preparar el plato en España, a no ser que tengamos cerca una tienda de productos internacionales bien surtida, es posible que no encontremos algún ingrediente, como las propias semillas de egusi y el aceite de palma que, pese a toda la literatura que hay sobre lo poco recomendable que es por motivos de salud, es el aceite más utilizado en la cocina africana.
Para sustituir ambos, la chef británica de ascendencia nigeriana, Lopè Ariyo, en su libro Hibiscus (Harper Collins, 2017), recomienda sustituir el egusi por harina de almendra y el aceite de palma por aceite de coco, aunque advierte de que el sabor no será exactamente el mismo.
Otros ingredientes que pueden ser difíciles de encontrar son los aminos de coco, que Ariyo sugiere sustituir por pasta de gambas fermentadas -típica de la cocina del sudeste asiático-.
De no encontrar ninguna de las dos cosas, se podría utilizar salsa de soja, que es lo más fácil de conseguir, pues también es un fermentado muy ricos en umami cuya función es potenciar el sabor. Los pimientos de Bonney, que son unos chiles secos y podrían sustituirse por guindillas o algún otro chile en copos.
Cómo hacer sopa egusi con fufú
Ingredientes (adaptados de la receta de Lopè Ariyo)
Para hacer el fufú
- Plátano de freír en rodajas
- Yuca dulce o boniato blanco, misma cantidad que de plátano
- Sal
Para la sopa egusi
- Semillas de egusi o almendras molidas, 200 g
- Caldo de pollo, 600 ml (o 600 ml de agua y una pastilla de caldo de pollo)
- Aceite de palma, 2 cucharadas (o de coco)
- Cebolla morada, 1 ud
- Puré de tomate, 1 cucharada
- Chile en copos, 1 cucharada
- Cebolla en polvo, 1 cucharadita
- Sal de apio, 1 cucharadita
- Jengibre molido, 1/2 cucharadita
- Clavos de olor molidos, 1/4 cucharadita
- Harina de algarroba, 1 cucharada
- Aminos de coco, 2 cucharadas (o salsa de soja)
- Espinacas baby, 100 g
- Sal
Paso 1
Se muelen las semillas de egusi hasta reducirlas a harina y se tuestan a fuego medio en una sartén hasta que estén ligeramente doradas. Si usamos harina de almendra, bastará con tostarla ligeramente vigilando que no se nos queme.
Paso 2
Pasamos la harina tostada a un bol, añadimos la pastilla el caldo de pollo y mezclamos todo hasta que se forme una pasta. Tapamos y reservamos.
Paso 3
Derretimos el aceite de palma en una cazuela a fuego medio-bajo. Añadimos la cebolla picada y el puré de tomate. Sofreímos durante unos 5 o 6 minutos hasta que la cebolla esté tierna.
Paso 4
Añadimos la mezcla del caldo con la harina tostada y removemos hasta que esté todo bien mezclado. Tiene que quedar una mezcla lechosa de color amarillento.
Paso 5
Añadimos los chiles, la cebolla en polvo, la sal de apio, el jengibre, los clavos de olor, la harina de algarroba y los aminos de coco (o la salsa de soja).
Paso 6
Rectificamos de sal si es necesario y cocinamos durante unos 10 minutos hasta que se formen unos grumos visibles.
Paso 7
Finalmente, añadimos las espinacas lavadas y troceadas y las dejamos cocer durante unos 5 minutos. Apartamos la sopa del fuego y la dejamos reposar otros 5 minutos antes de servirla.
Paso 8
Para preparar el fufú, pelamos los plátanos y la yuca. Los primeros los cortamos en rodajas y la segunda en dados pequeños.
Paso 9
Los ponemos juntos a cocer en una olla con agua con sal durante unos 15 minutos o el tiempo necesario hasta que estén tiernos. Dependerá del tamaño que tengan los trozos.
Paso 10
Cuando estén tiernos los escurrimos reservando el agua y trituramos todo para obtener una pasta densa, si es necesario, porque puede ser difícil del manejar, se puede añadir un poco del agua de cocción que tenemos reservada.
Paso 11
Ponemos la pasta triturada de nuevo en la olla y la cocinamos durante unos 10 minutos a fuego bajo sin dejar de remover. Durante este tiempo se irá volviendo más suave.
Paso 12
Dejamos reposar durante 30 minutos para que se enfríe y se compacte. Finalmente, nos mojamos las manos y, con ellas húmedas, formamos bolas del tamaño de un bollito de pan. Se pueden dejar así, o se pueden espolvorear con una mezcla de cúrcuma y pimentón.