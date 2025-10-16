La receta más ligera con patatas de Mercadona que aprendí de un nutricionista: se asan en 20 minutos y quedan deliciosas

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

¿Cuántas veces has renunciado a unas patatas doradas y crujientes por falta de tiempo o porque no querías dejar de comer saludable?

Este acompañamiento clásico, tan sencillo como irresistible, solemos dejarlo fuera del menú diario porque lo asociamos a frituras con muchas grasas, que requieren mucho tiempo y que ensucian mucho la cocina.

Sin embargo, la cocina rápida y saludable también tiene capacidad para reinventarse.

Las patatas asadas más rápidas

Esta receta de hoy se la vi por primera vez al nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento realfooding, y solo hacen falta 20 minutos para disfrutar de unas patatas asadas llenas de sabor, saludables y con una textura crujiente irresistible.

Su propuesta parte de algo tan simple como un bote de patatas cocidas del supermercado, por lo que es ideal para hacerla en el momento que haga falta.

Para los que no solemos tener patatas frescas en casa porque se nos estropean, tener algunos botes de estas patatas en conserva en la alacena es todo lo que necesitamos para satisfacer el antojo.

Ingredientes Patatas cocidas de bote, 400 g

Aceite de oliva virgen extra, 20 ml

Hierbas provenzales, 1 cucharada (pueden ser otras hierbas aromáticas que te gusten)

Cebolla en polvo, 1 cucharadita

Ajo en polvo, 1/2 cucharadita

Sazonador de pollo, 3 g (preferiblemente sin aditivos ni azúcares añadidos)

Sal, al gusto Paso 1 Escurrimos completamente el líquido del bote de patatas cocidas y las volcamos en un bol grande para que sea más fácil mezclarlas con las especias. Paso 2 Añadimos al bol el aceite de oliva virgen extra, las hierbas aromáticas, la cebolla en polvo, el ajo en polvo, el sazonador de pollo y la sal. Mezclamos con ayuda de una espátula o las manos limpias, procurando que las patatas no se rompan, hasta que todas queden bien impregnadas con las especias. Paso 3 Colocamos un papel vegetal en la base de la cesta de la freidora de aire y extendemos las patatas formando una sola capa, sin amontonarlas. Paso 4 Cocinamos las patatas durante 20 minutos a 180 °C, removiendo ligeramente a mitad de cocción para que se doren uniformemente. Paso 5 Transcurrido el tiempo, comprobamos que estén suficientemente doradas. Si deseamos un extra de color, podemos prolongar la cocción 2-3 minutos más. Paso 6 Servimos de inmediato como guarnición de carnes, pescados o verduras.

Una guarnición saludable

La receta de patatas asadas exprés que propone el nutricionista Carlos Ríos es un excelente ejemplo de cómo transformar un alimento que suele resultar algo aburrido -las patatas cocidas- en una guarnición saludable, rápida y equilibrada.

Tradicionalmente, hemos asociado las patatas cocidas con una comida saludable, pero las patatas asadas o fritas han sido vistas como una opción menos recomendable debido a su mayor contenido calórico y a la formación de acrilamidas, que son unas sustancias que se generan cuando se cocinan alimentos ricos en almidón a altas temperaturas.

Sin embargo, al usar de patatas cocidas de bote, que solo tendremos que dorar con una mínima cantidad de aceite de oliva virgen extra (AOVE), modifica de forma notable el perfil nutricional del plato y reduce la formación de las citadas acrilamidas.

El AOVE aporta ácidos grasos monoinsaturados y compuestos fenólicos, ambos reconocidos por su acción antioxidante. Según explica Carlos Ríos, esta mezcla de aceite con hierbas y especias no solo potencia el sabor, sino que aumenta la capacidad antioxidante global del plato, protegiendo las grasas del aceite y reduciendo la oxidación durante la cocción.

Por otro lado, las patatas cocidas en conserva contienen una buena proporción de carbohidratos complejos, que liberan energía de manera sostenida, y aportan potasio y fibra.

En definitiva, esta receta es una muestra más de que comer saludable no tiene por qué estar reñido con la comodidad ni con el disfrute.

Con apenas un minuto de preparación -lo que tardamos en mezclar las patatas con las especias-, se obtiene una guarnición rica en antioxidantes, con bajo contenido de grasas y sin compuestos dañinos haciendo uso de alimentos procesados saludables.