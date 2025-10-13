Fray Ángel, cocinero, sobre las patatas: "Para que tengan más sabor, la clave es una parte de vinagre por 3 de aceite"

Fray Ángel, el fraile cocinero y 'youtuber', en un montaje de El Español iStock

Total: 1 h

Comensales: 4

Es posible que muchos no hayan oído hablar nunca de Fray Ángel Ramón, el monje del Real Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Gilet (Valencia) que se ha convertido en toda una estrella de YouTube.

Si es así, esta es una buena ocasión para acercarse a la cocina de este franciscano que, cada lunes, comparte alguna de las recetas que elabora para su congregación. Platos sencillos, sin artificios, con pocos ingredientes y mucho cariño.

Una cocina "de toda la vida" que es una oda a la dieta mediterránea, pues los suyos son platos en los que mandan los ingredientes que da la huerta y el mercado, con los que el hermano Ángel se desenvuelve como pez en el agua para, como él mismo dice, "hacer mucho con poco".

La receta más famosa de Cádiz

Papas aliñás de Fray Ángel

En uno de estos vídeos compartidos en su canal, fray Ángel nos sorprende con una sencillísima receta que es un clásico de la cocina de la Andalucía más occidental: las papas aliñás, que no patatas aliñadas. Un plato muy popular tanto en las casas como en las tabernas.

Para el franciscano, la clave del éxito está en el respeto por los tiempos, pero también tiene otros consejos que no duda en compartir con sus seguidores.

Su primer consejo tiene que ver con las patatas que debemos elegir y nos recomienda que sean patatas nuevas y de tamaño similar, ya que así se cocerán de manera uniforme y conservarán mejor su textura.

Insiste también en la importancia de cocerlas enteras y con su piel, pues esta actúa como una protección natural que evita que se rompan o se deshagan mientras se cuecen.

El punto de cocción, según dice, es un arte: "parece fácil, pero cocer bien una patata no lo es tanto". Recomienda hacerlo a fuego suave durante unos 25 minutos, comprobando con una aguja o un palillo hasta que entre fácilmente.

Después, las deja reposar en el agua caliente "a su amor", durante una media hora para que se atemperen lentamente sin resecarse.

Otro de sus secretos confesables es el aliño en caliente. Explica que las patatas deben pelarse y cortarse cuando aún conservan algo de calor, porque es entonces cuando están "abiertas" y listas para absorber los aromas de la vinagreta.

Advierte, además, que el aliño debe hacerse y manipularse con utensilios de loza, barro o madera, nunca de metal, pues el vinagre podría reaccionar con este y alterar el sabor.

Por último, recomienda no enfriar las patatas en la nevera para que no se pongan "zapateras" -duras-, sino dejarlas reposar a temperatura ambiente. Solo así, concluye, las papas aliñás conservan su textura suave y su sabor auténtico, tan propio de las tierras gaditanas.

Ingredientes Patatas nuevas, 800 g

Cebolleta tierna, 150 g

Perejil fresco, 10 g

Aceite de oliva virgen extra, 45-60 ml

Vinagre de Jerez, 15 ml

Sal marina, cantidad necesaria Paso 1 Lavamos las patatas para retirar cualquier resto de tierra y las ponemos enteras, sin pelar, en una olla con abundante agua caliente y sal al gusto. Paso 2 Las cocemos a fuego lento durante unos 25 minutos. Pasado ese tiempo comprobamos el punto de cocción con una aguja o brocheta; si entra con suavidad, están listas. Paso 3 Una vez cocidas, apagamos el fuego y dejamos las patatas reposar en su propia agua caliente durante unos 30 minutos para que se enfríen lentamente. Paso 4 Cuando podamos manipularlas sin quemarnos, las pelamos y las cortamos en rodajas gruesas que dispondremos en una fuente amplia de barro o de cerámica. Paso 5 Picamos finamente la cebolleta tierna y el perejil fresco y los añadimos a las patatas. Paso 6 Preparamos una vinagreta mezclando una parte de vinagre de Jerez por tres o cuatro partes de aceite de oliva virgen extra. A continuación, echamos esta mezcla sobre las patatas aún calientes para que la absorban mejor. Aprovechamos también para ajustar el punto de sal y mezclamos bien todo. Paso 7 Dejamos reposar las ‘papas aliñás’ a temperatura ambiente hasta que se enfríen. Paso 8 Servimos las ‘papas aliñás’ del tiempo, decoradas con un poco de perejil picado.

La guarnición ideal para muchos platos

Las papas aliñás son una guarnición excelente para un plato equilibrado porque, aparte de ser un plato muy sencillo de cocinar, resultan muy interesantes desde el punto de vista nutricional.

Aportan hidratos de carbono complejos que proporcionan energía sostenida, además de fibra, potasio y vitamina C. El aliño con aceite de oliva virgen extra añade grasas saludables y compuestos antioxidantes, mientras que la cebolleta y el perejil suman micronutrientes.

Al servirse templadas o del tiempo, acompañan bien tanto a carnes como a pescados y son ideales para completar platos equilibrados basados en la dieta mediterránea como podrían ser los siguientes: