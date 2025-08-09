Dani García (49), chef, sobre los nuggets de pollo con los que perdió 6 kilos en 14 días: "Muy crujientes, pero no se fríen"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Hace tres años, el chef Dani García decidió dar un cambio a su alimentación y a su estilo de vida con el fin de perder algunos kilos y mejorar su condición física.

Para aumentar su motivación durante el proceso, el cocinero malagueño aceptó el desafío de una de las marcas con las que estaba colaborando, que lo retó a ponerse en forma en 9 meses.

Para ello, se puso en manos de un equipo de nutricionistas y preparadores físicos con el fin de que lo guiaran en el camino hacia ese objetivo en el plazo marcado y sin correr riesgos.

Nuggets de pollo para adelgazar

Unos crujientes nuggets de pollo puede que sean lo último en lo que alguien pensaría si hablamos de recetas saludables o para perder peso.

Pero en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el chef compartió una de las recetas que, con el visto bueno de sus nutricionistas, le habían servido para perder 6 kg durante sus dos primeras semanas de dieta.

Y sí, se trataba de unos nuggets de pollo caseros y saludables, sin ningún tipo de harina ni pan rallado ni un exceso de grasas. Unos pequeños bocados de pollo muy crujientes gracias a un brillante truco del chef, pero que no necesitan freírse.

La receta es sencillísima, porque aunque no se fríen, tampoco es necesario encender el horno o la freidora de aire, sino que se cocinan en una sartén sin nada de grasa. Parece un misterio, pero la clave está en utilizar una pequeña cantidad de queso parmesano. Ese es el secreto.

Ingredientes para hacer los nuggets de pollo ligeros de Dani García Contramuslos de pollo sin piel, 600 g

Ajo en polvo, 1 cucharadita

Apio en polvo, 1/2 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Palo cortado, 25 ml (es un vino de Jerez, se puede sustituir por leche)

Queso parmesano rallado, 40 g Paso 1 Pasamos los contramuslos de pollo por la picadora. Como en casa no es habitual tener un electrodoméstico de este tipo, podemos pedirle al carnicero que nos pique la carne o podríamos usar un procesador de alimentos, pero teniendo cuidado de no dejar la carne hecha una pasta. Paso 2 Sazonamos la carne con sal, pimienta molida, ajo en polvo, apio el polvo y un par de cucharadas de palo cortado, un vino de Jerez. Si no tenéis, podríais sustituirlo por un par de cucharadas de leche. Paso 3 Separamos la mezcla en porciones de unos 20 gramos y le damos la forma de óvalo aplastado típica de los nuggets. Paso 4 Para cocinar los nuggets, ponemos a calentar una sartén antiadherente, extendemos una cucharadita de queso parmesano rallado formando un óvalo de tamaño similar a nuestros nuggets y colocamos encima el nugget, cocinamos hasta que el queso esté dorado y crujiente. Paso 5 En otro punto de la sartén extendemos una segunda cucharadita de parmesano con la misma forma de óvalo y sobre ella colocamos el nugget al que le habremos dado la vuelta para que se cocine por el otro lado. De esta manera, nos quedará un nugget envuelto en dos láminas crujientes de queso parmesano. Repetimos la operación hasta terminar con todos los nuggets. Paso 6 Dani García sirve estos nuggets de pollo crujientes a la plancha acompañados de unos boniatos asados, pero quedarían bien con cualquier otra guarnición ligera a base de verduras.

Una receta proteica y baja en grasas

Desde el punto de vista nutricional, esta sencilla propuesta de nuggets de pollo sin frituras que propone Dani García es, sin duda, más equilibrada que los nuggets tradicionales y más aún que los que se sirven en establecimientos de comida rápida.

Al usar contramuslos de pollo sin piel, nos aseguramos de tener un buen aporte de proteínas de alto valor biológico, esenciales para preservar la masa muscular durante la pérdida de peso. A la vez, se reduce mucho la cantidad de grasas saturadas, pues donde más se concentran es en la piel.

Al utilizar queso parmesano puesto sobre una sartén sin aceite, se consigue el toque crujiente característico sin recurrir a grasas innecesarias. Si bien el queso es también un alimento energético por su contenido en grasas, su uso en una cantidad tan pequeña, además de ayudar al crujiente, mejora el sabor sin apenas sumar calorías.

En definitiva, se trata de una versión con menos grasas y muchas menos calorías que las versiones de nuggets fritos y ultraprocesados, sin grasas trans y sin carbohidratos, pero que mantiene un aporte adecuado de proteínas que darán sensación de saciedad.

Esta receta, por tanto, es fácil de integrar en una dieta hipocalórica; si se acompaña con verduras frescas o al vapor y una pequeña cantidad de hidratos de carbono complejos, puede ser una opción totalmente compatible con un plan de pérdida de peso.