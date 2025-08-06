El chef José Andrés (56) tiene la receta con calabacín más fácil del verano: irresistible, lista en 10 minutos y muy ligera

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 4

Unos cuantos ingredientes humildes y asequibles son, muchas veces, todo lo que se necesita para preparar un plato de lujo. Una receta llena de sabor para comer algo diferente, pero con los ingredientes de siempre.

Como esta receta de calabacines a la plancha de José Andrés, con muchísimo sabor gracias a las hierbas aromáticas y que da como resultado un plato muy fácil y rápido de hacer que es también muy equilibrado.

El cocinero asturiano, afincado en Estados Unidos, la compartió hace algún tiempo en su boletín Longer Tables, una newsletter desde la que publica gran cantidad de platos inspirados en la dieta mediterránea para sus seguidores en Norteamérica.

Como esta de hoy, en la que explica cómo con un calabacín y poco más se puede hacer un plato que condense el sabor del Mediterráneo. Unos calabacines a la plancha con hierbas frescas y una base de yogur griego que le da untuosidad a un plato que también recuerda mucho a las recetas de Yotam Ottolenghi.

Ligera, saludable y deliciosa

Esta forma de comer el calabacín que propone José Andrés resulta excelente como guarnición o entrante ligero. Es la receta ideal para todo aquel que busque una alimentación equilibrada, baja en calorías y rica en nutrientes. O, simplemente, para los que tengan curiosidad por probar platos nuevos para llevar una dieta más variada.

Y son varias las razones, en primer lugar, el calabacín es una hortaliza que aporta muy pocas calorías (aproximadamente 17 kcal por 100 g), con un elevado porcentaje de agua, fibra y minerales como el potasio. Esto quiere decir que nos podemos comer un "platazo" que nos saciará muchísimo sin sumar apenas calorías.

La fibra dietética que aportan los calabacines ayuda a regular el tránsito intestinal, favorece la saciedad y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa evitando picos de insulina, algo que resulta muy beneficioso cuando se siguen dietas de control de peso.

Por otro lado, el yogur natural es una fuente de proteínas de alto valor biológico, calcio y fermentos lácticos que favorecen la salud de la microbiota intestinal. Su valor nutricional se enriquece cuando se condimenta con especias o zumo de limón que aportan compuestos antioxidantes y vitaminas.

Lo mismo que el aliño a base de hierbas frescas, que aportan fitonutrientes con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos compuestos, incluidos de manera regular en la dieta, pueden ayudar a la prevención del daño celular oxidativo y a reforzar el sistema inmunológico.

En definitiva, la receta de calabacines de José Andrés lo tiene todo para no perdérsela, bajo contenido en grasas, nada de azúcares añadidos y muchos nutrientes bioactivos de origen vegetal.

Es ideal para acompañar platos de carne o pescado o bien como entrante veraniego que aporte la saciedad suficiente como para no llegar al plato principal con ganas de devorarlo.

Ingredientes para hacer calabacines a la plancha riquísimos Calabacines medianos, 4 ud

Yogur griego sin azúcar, 250 g (puede ser bajo en grasa)

Zumo de limón, 1 cucharada

Ajo, 1 diente

Comino molido, 2 g

Pimienta negra molida, 1 g

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Cilantro fresco, 10 g

Hierbabuena fresca, 10 g

Hojas de hinojo fresco, 5 g

Guindilla roja fresca, 1 ud (opcional)

Ralladura de limón, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, unas gotas Paso 1 Lavamos los calabacines y los cortamos longitudinalmente en “filetes” de aproximadamente 0,5 cm de grosor. Los colocamos en un colador y los espolvoreamos con sal gruesa para que suden durante 15 minutos. Paso 2 Mientras tanto, preparamos la salsa de yogur. En un bol mezclamos el yogur con el zumo de limón, el ajo rallado, el comino molido, la pimienta negra y una pizca de sal. Removemos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Reservamos en frío. Paso 3 Enjuagamos ligeramente los calabacines. los secamos muy bien con papel de cocina y los pincelamos con aceite de oliva por ambos lados. Paso 4 Calentamos una plancha o sartén a fuego medio-alto. Colocamos las láminas de calabacín y las asamos durante unos 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Paso 5 Para preparar el aliño, picamos finamente el cilantro, la hierbabuena y las hojas de hinojo. Si utilizamos guindilla, retiramos las semillas y la cortamos en rodajas muy finas. Este paso es preferible hacerlo con guantes para evitar que el picante se quede en nuestra piel. Paso 6 Repartimos la salsa de yogur en la base de los platos y encima colocamos los calabacines a la plancha. Paso 7 Espolvoreamos por encima las hierbas frescas picadas, la ralladura de limón y las rodajas de guindilla si queremos un toque picante. Finalizamos con unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

Más ideas de aliños que le quedan de lujo al calabacín

El calabacín, aparte de todo lo saludable que hemos visto que es, es también una hortaliza muy versátil en la cocina que admite una gran variedad de condimentos, especialmente cuando se cocina a la plancha.

Le pasa lo mismo que al pollo o a la merluza, todos ellos tienen un sabor suave y una textura delicada que hace que se presten tanto a combinaciones frescas como a otras más intensas.

Una alternativa al aliño de yogur especiado que propone José Andrés podría ser un aliño típico de la España mediterránea a base de aceite de oliva virgen extra, limón, ajo rallado, orégano seco y unas gotas de vinagre de vino.

Para los que prefieren algo más exótico, en COCINILLAS les sugeriríamos un aliño de estilo asiático, mezclando salsa de soja baja en sal, unas gotas de aceite de sésamo tostado, jengibre fresco rallado y unas semillas de sésamo tostado.

Este tipo de aliño aporta ese punto de umami necesario para convertir el calabacín en un acompañamiento ideal para platos de arroz, tofu o pescados al vapor.