Con 5 ingredientes y sin azúcar: el postre rico en proteínas que preparo en 5 minutos y sin calentar nada

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 4

El apagón que dejó a oscuras a España el pasado 28 de abril nos obligó a muchos a pensar en recetas que se puedan hacer sin electricidad. No es que sea algo difícil si se dispone de una despensa bien surtida, pero tampoco es tan sencillo como parece. Si se va la luz, con ella no solo se apaga la inducción, se van también las batidoras, los robots de cocina, el congelador, la picadora... Es como un viaje al pasado que nos obliga a cocinar como en los tiempos de nuestras tatarabuelas.

Al margen de que se vaya o no la luz, las recetas que son tan simples que no necesitan fuego ni otros aparatos eléctricos son siempre bien recibidas, sobre todo, cuando vamos justos de tiempo y no nos dan los minutos para complicarnos la vida con elaboraciones demasiado complejas. Quizá sea por eso que se le suele tener tanto respeto a los postres, porque parece que todos son demasiado laboriosos. Pero hay excepciones.

Un postre que me gusta mucho preparar para tomar algo dulce entre semana es esta crema de cacao y café. Recuerda un poco a unas natillas aunque es mucho más fácil de hacer, no hay que calentar nada para que espese ni esperar a que se enfríe, solo hay que mezclar los ingredientes, montar el postre y ya estaría listo para disfrutarlo.

Un postre ligero y rico en proteínas

El "truco" para conseguir una crema de cacao proteica es utilizar como base queso fresco batido con 0 % de materia grasa. Se trata de un producto lácteo que aporta una buena cantidad de proteínas de alta calidad, indispensables para la conservación de la masa muscular y capaces de producir una gran sensación de saciedad.

El cacao puro y el café no solo hacen que el postre recuerde a la crema de moka, sino que también aportan distintos compuestos antioxidantes. A su vez, el uso de edulcorantes permite reducir la carga de azúcares simples en comparación con los postres tradicionales.

Es importante señalar que no todas las proteínas del menú tienen que ir siempre en el plato principal, pues el postre es una buena manera de complementar el aporte de éstas siempre que sea necesario. Además, integrar este tipo de postres en los menús diarios puede ser una excelente alternativa a postres más calóricos como natillas, flanes, helados comerciales o tartas, especialmente para personas que siguen dietas de control de peso, bajas en carbohidratos o, simplemente, buscan opciones más ligeras para terminar las comidas con un bocado dulce.

Ingredientes para hacer un postre proteico bajo en grasas Cacao en polvo sin azúcar, 30 g

Café espresso frío, 50 ml

Edulcorante al gusto, la cantidad equivalente a 4 cucharadas de azúcar

Queso fresco batido 0% materia grasa, 400 g

Chocolate negro 70 % de cacao, 3 o 4 onzas Paso 1 Colocamos en un bol el cacao puro en polvo, el café y el edulcorante. Con ayuda de unas varillas manuales, batimos enérgicamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea y sin grumos. Paso 2 Incorporamos el queso fresco batido al bol y mezclamos con las varillas hasta integrar completamente todos los ingredientes. Debemos obtener una crema lisa, sin grumos y de textura uniforme. Paso 3 Troceamos el chocolate negro con un cuchillo afilado, procurando que los trozos sean pequeños y regulares, para que se distribuyan bien sobre la crema. Paso 4 Repartimos la crema en 4 copas o vasitos individuales y espolvoreamos por encima el chocolate troceado.

Otros ingredientes que se pueden añadir a este postre

La que hemos propuesto es la versión más simple para preparar un postre saludable que es casi tan fácil de hacer como comerse un yogur, pero es posible añadir otros ingredientes que aporten beneficios nutricionales sin que deje de ser un postre ligero.

Por ejemplo, podemos incorporar semillas de chía, que son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, fibra y proteínas vegetales. Añadir una cucharadita por ración aportaría textura y saciedad, además de favorecer la salud digestiva. Solo hay que mezclarlas directamente en la crema junto con el queso fresco y dejarlas reposar unos minutos para que se hidraten ligeramente y adquieran su característica textura de gel.

Otra opción interesante es incluir frutos rojos frescos como arándanos, frambuesas o fresas troceadas. Estas frutas no solo aportan un toque de color y sabor ácido que contrasta con el dulzor de la crema de cacao y café, sino que también son ricas en antioxidantes, vitamina C y fibra. Podríamos colocarlas sobre la crema justo antes de servir, junto con el chocolate troceado para tener un postre delicioso.

Si queremos que nuestro postre sea aún más proteico, podríamos añadir una dosis de proteína en polvo de sabor neutro, chocolate o vainilla, integrándola bien con el queso fresco y el cacao en el primer paso. Con esta adición tendríamos un postre especialmente adecuado como merienda saciante o incluso como opción post-entrenamiento para quienes controlan al máximo su ingesta de proteínas.