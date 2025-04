En 5 minutos y usando solo una cazuela: la sencilla receta para convertir un bote de guisantes en una cena proteica y deliciosa

Total: 5 min

Comensales: 1

Cuando nació COCINILLAS hace ya más de 14 años, lo hizo con la intención de compartir "recetas fáciles y ricas para gente con poco tiempo y ganas de comer bien". Durante todo este tiempo, hemos puesto nuestro empeño en buscar formas de simplificar los métodos de preparación de las recetas más tradicionales y hemos hecho un montón de experimentos para dar con nuevas recetas que cumplan con todas esas premisas.

Hemos crecido y evolucionado con todos los que nos leen o nos han leído alguna vez para que cada vez que se pasen por nuestras páginas encuentren un truco útil que les haga la vida un poquito más fácil o una receta sencilla que los haga disfrutar aunque solo sea durante el ratito que tardan en masticarla. Pensaba en todo ello la semana pasada mientras me preparaba una cena ultrasencilla, de estas que, aunque se preparen en apenas 5 minutos, me hacen muy feliz.

El truco para hacer una receta de siempre en tiempo récord

Una receta que me encantaba de pequeña eran los huevos a la flamenca, esa mezcla de guisantes, salsa de tomate y jamón, con un huevo en medio al que poder romperle la yema y bañarlo todo con ella, siempre me ha parecido una delicia. La receta tradicional no es difícil, primero se cocinan los ingredientes al fuego y se termina en el horno.

Pero se puede hacer una versión fácil de huevos a la flamenca, lista en pocos minutos, que se cocina, se sirve y se come en la misma cazuela y, quien dice cazuela, dice recipiente que pueda ir al microondas, aunque mejor si no es de plástico.

Para ponernos en situación, los huevos a la flamenca son un plato tradicional de la cocina andaluza, especialmente vinculado a la cocina sevillana. Su origen no está claramente documentado, es solo una receta popular en las casas, en las que siempre se han aprovechado los ingredientes comunes que todo el mundo solía tener en la despensa, como huevos, embutidos, hortalizas y salsa de tomate.

Lo que sí son características distintivas de la receta son su preparación en cazuela de barro y el tipo de ingredientes que se suelen emplear, como guisantes, pimientos, espárragos, patatas o incluso alcachofas. Aunque la base suele ser la misma -huevos cocinados sobre un sofrito de tomate, verduras y embutido- cada familia y cada restaurante tienen su propia versión adaptada a los gustos del cocinero, por eso es fácil encontrarlo en las cartas de los restaurantes como "Especialidad de la casa".

Una cena rápida, ligera y rica en proteínas

Desde el punto de vista nutricional, estos huevos a la flamenca en el microondas no son solo un truco fácil para preparar la cena en un momento, son también una receta nutritiva y equilibrada, pues combina una buena fuente de proteínas de alta calidad con verduras y sin descuidar el sabor gracias al jamón serrrano.

Los huevos aportan proteínas de alto valor biológico con todos los aminoácidos esenciales y grasas saludables, mientras que los guisantes y los espárragos enriquecen el plato con fibra, vitaminas y minerales. Además, al cocinarse enteramente en el microondas se reduce muchísimo la cantidad de aceite -solo se utiliza una cucharadita-, haciendo que sea un plato ligero pero saciante.

Desde el punto de vista energético, esta receta es equilibrada. No es un plato calórico, ya que la cantidad de jamón es moderada -podría sustituirse por otro elemento menos calórico aún como pechuga de pavo ahumada- y se compensa con la presencia de vegetales y salsa de tomate.

La salsa de tomate, que será mejor si es casera o sin azúcares añadidos, proporciona licopeno, un antioxidante con múltiples beneficios para la salud cardiovascular que, curiosamente, nuestro cuerpo lo asimila mejor cuando el tomate está cocinado. Además, los espárragos y los guisantes contribuyen con fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre evitando así la sensación de hambre durante la noche.

En resumen, una cena nutritiva sin pasar demasiado tiempo en la cocina y sin ensuciar nada más que el plato en el que nos la vamos a comer. Se puede acompañar de una rebanada de pan integral o de un poco de arroz integral.