Jordi Roca, chef Michelin: "La mejor ensalada se hace con una lata de mejillones, 100 ml de leche y una manzana"
Una receta muy fácil de ensalada deliciosa, digna de un cocinero de alto nivel.
- Total: 20 min
Las conservas de marisco (mejillones, berberechos, almejas) se han consolidado como uno de los recursos más prácticos y versátiles de la despensa moderna, sin renunciar a valor gastronómico ni nutricional.
Su presencia en la cocina actual va mucho más allá del aperitivo improvisado: actualmente son una herramienta creativa al servicio incluso de la alta cocina y del día a día.
Además, permiten disfrutar del mar durante todo el año, con una amplia gama de presentaciones y calidades, desde productos básicos de supermercado hasta latas de autor casi de coleccionista.
Su tratamiento térmico y envasado en medio líquido garantizan seguridad, larga duración y una conservación notable de sabor y textura, lo que las convierte en un recurso fiable tanto en casa como en la restauración.
Por otra parte, el auge de las conservas gourmet ha dignificado aún más el formato: barras de conservas, menús degustación que integran latas y propuestas de cocineros con estrella Michelin que las utilizan como base de platos complejos.
Salsa con mejillones, berberechos y almejas de lata
Es el caso del reconocido Jordi Roca, chef pastelero del emblemático El Celler de Can Roca (***). Roca ha compartido en sus redes sociales una receta muy sencilla para dar "un poco más de vida" a esas latas de marisco que tienes en la despensa y no sabes qué hacer con ellas.
Se trata de hacer una ensalada con una salsa especial que puedes agregar a esta receta o a otras. Y sólo necesitarás unos pocos ingredientes y rápidamente la tendrás lista. Todos los detalles, a continuación.
Ingredientes
Para la salsa
- Leche, 100 ml
- Aceite de oliva, 160 ml
- Sal y pimienta, al gusto
- Zumo de naranja, unos 50 ml
- Coñac, un chorrito muy pequeño
- Pimentón dulce, una pizca
- Tabasco, 3-4 gotas
Para la ensalada
- Lata de mejillones, 1 ud
- Lata de almejas, 1 ud
- Lata de berberechos, 1 ud
- Manzana, 1
- Lechuga, 5- 6 hojas
- Hinojo, 2-3 ramitas
Paso 1
En un bol grande vuelca el contenido de las tres latas. Reserva.
Paso 2
Ahora prepara la lactonesa. Para ello, en un vaso de batidora de mano, coloca la leche, empieza a batir, y poco a poco ve incorporando el aceite al mismo tiempo. Emulsiona.
Paso 3
Agrega a la mezcla un poco de sal, pimienta, el zumo de naranja, un poco de coñac y el pimentón dulce. Vuelve a batir todo y después agrega el tabasco. Mezcla otra vez y listo.
Paso 4
Hecho esto, corta la manzana en daditos y pica finito la lechuga y el hinojo. Luego agrégalo todo al bol.
Paso 5
Una vez esté todo en el bol, añade la salsa y remueve bien todo para que se mezcle. Y ya estará listo.
ACLARACIÓN; las latas de berberechos etc,,, están mezcladas con la manzana, lactonesa y el hinojo, ese paso no lo grabamos bien, cosas de "estar por casa"
Valor nutricional y ventajas saludables
Lejos de la idea de producto menor, las conservas de marisco mantienen una elevada densidad nutritiva: aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B (especialmente B12) y minerales como hierro, zinc, yodo, magnesio y calcio.
Esta composición las hace particularmente interesantes para prevenir anemias, cuidar la salud ósea y apoyar el correcto funcionamiento del sistema nervioso y tiroideo.
En el caso concreto de los mejillones en lata, se ha documentado que conservan su riqueza en proteínas y ácidos grasos omega‑3, con beneficios asociados para la salud cardiovascular, el control del colesterol y el mantenimiento de la masa muscular.
Los berberechos en conserva, por su parte, destacan como fuente de hierro y zinc, con un aporte calórico bajo que los convierte en aliados de dietas de control de peso sin renunciar al sabor.