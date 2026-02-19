Jordi Roca, chef Michelin: "La mejor ensalada se hace con una lata de mejillones, 100 ml de leche y una manzana"

0 votos

Las conservas de marisco (mejillones, berberechos, almejas) se han consolidado como uno de los recursos más prácticos y versátiles de la despensa moderna, sin renunciar a valor gastronómico ni nutricional.

Su presencia en la cocina actual va mucho más allá del aperitivo improvisado: actualmente son una herramienta creativa al servicio incluso de la alta cocina y del día a día.

Además, permiten disfrutar del mar durante todo el año, con una amplia gama de presentaciones y calidades, desde productos básicos de supermercado hasta latas de autor casi de coleccionista.

Su tratamiento térmico y envasado en medio líquido garantizan seguridad, larga duración y una conservación notable de sabor y textura, lo que las convierte en un recurso fiable tanto en casa como en la restauración.

Por otra parte, el auge de las conservas gourmet ha dignificado aún más el formato: barras de conservas, menús degustación que integran latas y propuestas de cocineros con estrella Michelin que las utilizan como base de platos complejos.

Salsa con mejillones, berberechos y almejas de lata

Es el caso del reconocido Jordi Roca, chef pastelero del emblemático El Celler de Can Roca (***). Roca ha compartido en sus redes sociales una receta muy sencilla para dar "un poco más de vida" a esas latas de marisco que tienes en la despensa y no sabes qué hacer con ellas.

Se trata de hacer una ensalada con una salsa especial que puedes agregar a esta receta o a otras. Y sólo necesitarás unos pocos ingredientes y rápidamente la tendrás lista. Todos los detalles, a continuación.

Ingredientes Para la salsa Leche, 100 ml

Aceite de oliva, 160 ml

Sal y pimienta, al gusto

Zumo de naranja, unos 50 ml

Coñac, un chorrito muy pequeño

Pimentón dulce, una pizca

Tabasco, 3-4 gotas Para la ensalada Lata de mejillones, 1 ud

Lata de almejas, 1 ud

Lata de berberechos, 1 ud

Manzana, 1

Lechuga, 5- 6 hojas

Hinojo, 2-3 ramitas Paso 1 En un bol grande vuelca el contenido de las tres latas. Reserva. Paso 2 Ahora prepara la lactonesa. Para ello, en un vaso de batidora de mano, coloca la leche, empieza a batir, y poco a poco ve incorporando el aceite al mismo tiempo. Emulsiona. Paso 3 Agrega a la mezcla un poco de sal, pimienta, el zumo de naranja, un poco de coñac y el pimentón dulce. Vuelve a batir todo y después agrega el tabasco. Mezcla otra vez y listo. Paso 4 Hecho esto, corta la manzana en daditos y pica finito la lechuga y el hinojo. Luego agrégalo todo al bol. Paso 5 Una vez esté todo en el bol, añade la salsa y remueve bien todo para que se mezcle. Y ya estará listo.

Hoy, en COSAS DE CASA, vamos a dar un poco más de vida a las latas que siempre caen en la cesta de la empresa.. 🙅🏼‍♂️🥸🥁 . ACLARACIÓN; las latas de berberechos etc,,, están mezcladas con la manzana, lactonesa y el hinojo, ese paso no lo grabamos bien, cosas de "estar por casa"

Valor nutricional y ventajas saludables

Lejos de la idea de producto menor, las conservas de marisco mantienen una elevada densidad nutritiva: aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B (especialmente B12) y minerales como hierro, zinc, yodo, magnesio y calcio.

Esta composición las hace particularmente interesantes para prevenir anemias, cuidar la salud ósea y apoyar el correcto funcionamiento del sistema nervioso y tiroideo.

En el caso concreto de los mejillones en lata, se ha documentado que conservan su riqueza en proteínas y ácidos grasos omega‑3, con beneficios asociados para la salud cardiovascular, el control del colesterol y el mantenimiento de la masa muscular.

Los berberechos en conserva, por su parte, destacan como fuente de hierro y zinc, con un aporte calórico bajo que los convierte en aliados de dietas de control de peso sin renunciar al sabor.