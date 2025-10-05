Karlos Arguiñano (77 años), chef, lo tiene claro: "Para darle más sabor a la carne blanca, el truco es esta salsa"

0 votos

Total: 25 min

Los españoles comemos más carne que antes. El consumo ha mostrado un ligero repunte este 2025, especialmente impulsado por carnes como el pollo y el cerdo, según muestran los últimos datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura.

En el primer trimestre de este año, el consumo per cápita de carnes y derivados en los hogares españoles alcanzó los 11 kilos, lo que supone un incremento del 5 % respecto al mismo periodo de 2024.

Como decíamos, el pollo ha tenido el mayor aumento (un 7,7 %, hasta 3,4 kg/persona), seguido del cerdo (+8,5 %, hasta 2,53 kg/persona). La carne de vacuno también ha crecido moderadamente (+2,9 %, hasta 1,04 kg/persona). En cambio, la ovina y caprina descienden un 21,8 %, y el conejo cae un 6,8 %.

Por su parte, crecen las opciones alternativas como productos a base de plantas para vegetarianos y veganos, que ya suponen el 14 % de la cuota de mercado y experimentan un rápido crecimiento.

No obstante, pese a lo mucho que consumimos carne, a veces no sabemos bien cómo cocinarla correctamente o qué hacer para lograr mejores resultados.

Por suerte, el chef Karlos Arguiñano tiene un truco muy sencillo para realzar el sabor de las carnes blancas (pollo, pavo, conejo...) y conseguir que nuestros platos mejoren considerablemente.

#SalsaDeMelocotón #RecetasDeOtoño #CocinaFácil #CocinaConKarlos ♬ sonido original - Karlos Arguiñano @karguinano Hoy os traigo un plato que combina lo mejor de la carne y la fruta 🍑🥩: solomillo de cerdo con salsa de melocotón. 📝 Ingredientes 2 solomillos de cerdo 1 cebolla 3 melocotones 100 mililitros de vino blanco Aceite de oliva virgen extra Sal Pimienta Perejil Sencillo, jugoso y lleno de sabor, ¡perfecto para sorprender a toda la familia! 😋✨ Receta completa en hogarmania.com #SolomilloDeCerdo

Una carne blanca con más sabor

En el programa Cocina Abierta, Arguiñano ha contado que para mejorar el sabor de las carnes blancas la clave es usar salsas de frutas: "A las carnes blancas, las salsas de frutas les va de maravilla". En este caso, él ha preparado una sencilla salsa de melocotón.

"Para los que cocinéis habitualmente, dificultad de 2 sobre 10; los que no habéis cocinado nunca, dificultad 3, ¡facilísimo de hacer!", ha afirmado el chef.

Ingredientes Melocotones, 3

Cebolla, 1

Aceite, 3 cucharadas

Vino, 100 ml

Agua, 100 ml Paso 1 Calienta tres cucharadas de aceite en una cazuela. Paso 2 Corta la cebolla en trocitos, échala en la cazuela y póchala. Paso 3 Corta el melocotón en trozos medianos mientras se pocha la cebolla. Cuando se haya pochado un poco, añade los melocotones. Remueve un par de veces. Paso 4 Agrega el vino blanco y el agua y cocina todo 15-20 minutos. Paso 5 Pasado ese tiempo, tritura la mezcla con una batidora de mano y listo.

Otros trucos para una carne más buena

Karlos Arguiñano ha compartido a lo largo de sus décadas de experiencia múltiples técnicas y secretos para potenciar el sabor de la carne. Sus consejos van desde el momento de la compra hasta el último paso antes de servir el plato.

Uno de los trucos más sencillos y efectivos de Arguiñano es incorporar ajo a la carne picada. El chef explica que añadir un diente de ajo picado a las carnes picadas, ya sean de ternera o cerdo, les da mucho más sabor. Esta técnica es especialmente útil para albóndigas, rollitos de carne o cualquier preparación que use carne molida.

El cocinero también tiene muy claro cuándo debe salarse la carne para obtener el máximo sabor y jugosidad. Su regla fundamental es salar la carne al final de la cocción, no al principio: "Si no, la sal provoca pérdida de líquidos". Esta técnica evita que la carne se seque durante la cocción.

Para carnes como el secreto de cerdo, recomienda usar sal en escamas después de cocinar para que no penetre demasiado rápido y mantenga toda su jugosidad.

Consejos adicionales