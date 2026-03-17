Roberta, chef italiana: "Para hacer 'Nutella' casera sólo necesitas 200 g de avellanas, 120 g de chocolate y 15 minutos"

0 votos

La 'Nutella' casera es un capricho dulce que está al alcance de todos; una crema untable de avellanas y cacao que replica el sabor de las versiones comerciales, pero con ingredientes controlados, mayor porcentaje de fruto seco y menos azúcares añadidos.

Y es que las cremas comerciales suelen llevar como primer ingrediente el azúcar, seguido de aceites refinados (girasol alto oleico o palma), quedando las avellanas en un discreto porcentaje de entre el 4% y el 13%, según la marca. En una versión casera, en cambio, las avellanas pueden ser el ingrediente principal y se puede usar cacao puro, edulcorar al gusto y elegir grasas de mejor perfil, como aceite de coco o de oliva suave. Eneko Atxa, chef: "La tarta de queso más cremosa no se hornea una vez, sino dos a 200 ºC con 300 ml de nata líquida" Además del control de ingredientes, la crema de avellanas aporta grasas monoinsaturadas ricas en ácido oleico, fibra y vitaminas como la E, que actúan como antioxidantes y protegen la propia grasa del fruto seco. Por su parte, el cacao puro añade compuestos fenólicos con poder antioxidante, proteínas y minerales como magnesio, hierro o calcio.

Cómo hacer Nutella casera

Roberta Cipri, cocinera italiana famosa en redes como @chefrobertaofficial, ha compartido hace unos días un vídeo de cómo hacer esta crema untable en casa sin muchas complicaciones.

"Avellanas tostadas, chocolate, cacao y leche caliente, se transforman en una crema suave, intensa y perfecta para untar. Una receta simple que demuestra algo muy bonito de la cocina: a veces lo mejor nace de ingredientes reales y de hacerlo con calma", señala la chef. Todos los detalles de este dulce, justo a continuación.

Ingredientes Avellanas tostadas, 200 g

Azúcar glas, 120 g

Chocolate negro, 120 g

Cacao amargo, 30 g

Leche entera caliente, 120 ml

Aceite de semillas (o aceite de avellanas), 40 ml

Extracto de vainilla, 1 cucharadita

Sal, una pizca Paso 1 Tuesta en el horno las avellanas (si no están ya tostadas), unos 10 minutos a 170 ºC. Paso 2 Un vez tostadas, tritúralas en una batidora de vaso durante varios minutos hasta obtener una crema de avellanas natural. Paso 3 Derrite el chocolate negro en una sartén y luego viértelo en el vaso de la batidora junto al azúcar glas, el cacao, la vainilla y la sal. Mezcla todo bien. Paso 4 Vuelve a triturar y con cuidado echa poco a poco la leche caliente mientras se tritura. Luego incorpora el aceite y sigue triturando hasta, por fin, conseguir una crema lisa. Y listo.

#aromaroma #cocinaitaliana #recetas #nutella ♬ original sound - chefrobertaofficial @chefrobertaofficial 🍫 NUTELLA HECHA EN CASA. (Crema de Avellanas) Si te gusta la Nutella, hacer una versión casera en casa es más fácil de lo que parece. Avellanas tostadas, chocolate, cacao y leche caliente se transforman en una crema suave, intensa y perfecta para untar. Una receta simple que demuestra algo muy bonito de la cocina: a veces lo mejor nace de ingredientes reales y de hacerlo con calma. INGREDIENTES • 200 g avellanas tostadas • 120 g azúcar glas • 120 g chocolate negro • 30 g cacao amargo • 120 ml leche entera caliente • 40 ml aceite de semillas (o aceite de avellanas) • 1 cucharadita extracto de vainilla • pizca de sal PROCEDIMIENTO 1️⃣ Tostar las avellanas si no lo están (170 °C – 10 min). 2️⃣ Triturar las avellanas durante varios minutos hasta obtener una crema de avellanas natural. 3️⃣ Derretir el chocolate negro. 4️⃣ Añadir a la crema: • azúcar glas • cacao • vainilla • sal • chocolate fundido y mezclar bien. 5️⃣ Añadir leche caliente poco a poco mientras se tritura. 6️⃣ Incorporar el aceite y seguir triturando hasta obtener una crema lisa. 👉 ¿Quieres aprender más cocina italiana auténtica? 📘 Libro GRATIS → https://chefrobertaofficial.com/universo-italiano/ 🍕 En Costa Rica: Aroma Roma – San José #chefroberta

Hay versiones que prescinden totalmente del azúcar añadido y del aceite de palma, apoyándose en avellanas, cacao desgrasado, aceite de coco y edulcorantes sin calorías. La Academia Española de Nutrición y Dietética subraya que, frente a las cremas comerciales, una elaboración casera aumenta la proporción de fruto seco, mejora el perfil graso y reduce aditivos y azúcares libres.

La clave tecnológica está en lograr una buena emulsión entre la fase grasa (avellana + aceite) y la acuosa (leche), y en moler lo suficiente para romper las partículas de avellana hasta que la sensación en boca sea sedosa. Un robot potente o un procesador de alta velocidad mejora mucho el resultado, acercándolo a la untuosidad de una crema industrial, que se consigue con refinado muy fino y lecitinas.

La Nutella casera funciona como untable en pan y tostadas, relleno de crêpes o tortitas, topping de gachas y yogures, o base de ganaches rápidas para bizcochos. Conviene conservarla en nevera en tarro cerrado, sacándola unos minutos antes de usarla para que recupere textura cremosa y recordando que sigue siendo un producto energético, aunque mejor formulado que el industrial.