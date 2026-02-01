Marta Verona, chef: "Unos 'chocokrispies' caseros y sanos se hacen con 300 g de quinoa, cacao puro, vainilla y miel"

0 votos

Total: 15 min

Los Choco Krispies son uno de los cereales de desayuno con cacao más icónicos de Kellogg’s, conocidos por su arroz inflado crujiente y su fuerte vínculo con el público infantil.

Para muchos eran el premio de los fines de semana, cuando no había prisa y podías quedarte mirando los dibujos durante horas con el cuenco en la mano.

La leche se iba tiñendo poco a poco de marrón y, cuando ya no quedaba ni un grano, aún te mantenías un rato bebiendo esa leche chocolateada que sabía a gloria.

Nutricionalmente, Choco Krispies es un producto procesado: está elaborado con arroz inflado con cacao y una cantidad de azúcar moderada-alta (aunque con un contenido graso relativamente bajo y enriquecido con vitaminas del grupo B, vitamina D y hierro).

En el contexto actual de preocupación por el azúcar y los ultraprocesados, la marca ha ajustado fórmulas y comunicación, destacando la ausencia de colorantes y edulcorantes artificiales y el aporte de micronutrientes, aunque el discurso de salud pública recuerda que deben seguir consumiéndose con moderación.

Choco Krispies saludables en 15 minutos

Por suerte, hay cocineros como Marta Verona que se esfuerzan por transformar las recetas que nos recuerdan a la infancia en platos saludables, pero igualmente deliciosos.

"Vais a flipar", asegura la chef. "Yo de pequeña no tomaba leche con cereales, tomaba cereales con leche, y siempre me debatía entre tres favoritos: Miel Pops, Smacks y Choco Krispies", cuenta en Instagram a sus más de 600.000 seguidores.

Así pues, con sólo 5 ingredientes sencillos puedes tener en 15 minutos una versión sana de estos míticos cereales. A continuación, todos los detalles.

Ingredientes Quinoa cocida, 300 g (tres puñados en seco, más o menos)

Cacao puro, 1 cucharada sopera

Miel, 1 cucharada sopera

Esencia de vainilla, 1 cucharadita

Aceite de coco fundido, 1 cucharada sopera Paso 1 Mezcla todos los ingredientes en un bol. Paso 2 Vierte la mezcla de los ingredientes sobre la bandeja de la freidora de aire y cocina a 185 grados durante 15-20 minutos o hasta que esté bien crujiente.

Más allá de tomarlos en un bol con leche, estos Choco Krispies saludables se pueden usar también en repostería casera.

Por ejemplo, como base de tartas sin horno: mezclados con mantequilla derretida sirven como base crujiente para tartas de queso frías, al estilo de una base de galleta pero más ligera y aireada.

También para hacer barritas y snacks: combinados con chocolate fundido, miel o sirope se compactan en moldes para obtener barritas energéticas o de desayuno, fáciles de cortar y transportar.

O, por último, a modo de toppings: se pueden espolvorear sobre helados, yogures, natillas y postres en vaso, aportando contraste de textura y un toque de cacao.