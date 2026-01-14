Dani García (50), chef: "Las natillas no se hacen con maicena, quedan más cremosas solo con yema de huevo y leche"

0 votos

Total: 1 h 30 min

Comensales: 6

Dice Dani García que "sin galletas, no hay natillas". Y no es el único, para mucha gente en España, las natillas no son lo mismo sin una humilde -y reblandecida- galleta María coronándolas.

Un postre de ayer, de ahora y de siempre cuya receta se ha ido adaptando a la economía de cada momento. Las mejores natillas se hacen solo con leche, yemas de huevo y azúcar; pero en tiempos de escasez, la maicena siempre fue buena aliada para espesar la leche sin necesidad de usar muchos huevos.

Incluso sigue habiendo en el mercado preparados para hacer natillas y flan, como el Flanín o el flan del "chino Mandarín", que permiten hacer un sucedáneo de estos postres sin necesidad de usar ni un solo huevo.

Las natillas más cremosas de Dani García

Para Dani García, según cuenta en el programa Hacer de comer de RTVE, las natillas no son una receta más, pues defiende la receta más clásica, sin atajos ni artificios. Para él existen reglas innegociables y algunas manías personales que marcan la diferencia entre un postre normal y corriente y uno excepcional.

Para empezar, para el chef malagueño, la canela, tan habitual en este postre, está totalmente descartada. Según explica, la vainilla aporta una sutileza y un aroma tan sumamente delicado que el uso de la canela supone su "muerte anunciada", ya que esta última es mucho más basta y termina por anular el sabor de la vainilla.

Para él, el uso de vainilla natural es esencial, e insiste en que si el postre no presenta los pequeños "puntitos" negros de las semillas, no se está utilizando el producto auténtico.

Además, aprovecha para darnos un truco que permite reutilizar la vaina, pues, una vez infusionada, recomienda secarla en el horno para triturarla y crear polvo de vainilla o azúcar avainillado que podremos emplear en futuros postres.

Prescinde también de la maicena y defiende la ejecución clásica del postre, espesando las natillas solo con las yemas de huevo y el azúcar para que queden mucho más cremosas.

La galleta es el otro pilar fundamental en las natillas de Dani García, quien afirma rotundamente que unas natillas sin galleta "no son nadie" y pierden su capacidad de transportarlo a su infancia. Su truco consiste en añadir la galleta justo cuando las natillas se han cuajado para que empape bien y se integre perfectamente en la textura del postre.

Para llevar el postre al siguiente nivel, el cocinero propone también un juego de contrastes. Aprovechando las claras de huevo sobrantes de las yemas usadas para la base, elabora un merengue seco en el horno. Este elemento aporta un toque crujiente que rompe con la cremosidad de la natilla y la galleta ya hidratada, creando una experiencia sensorial completa.

Y una última manía, no enfriarlas en la nevera, sino a temperatura ambiente y totalmente prohibido congelarlas.