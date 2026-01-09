Hermanos Torres (55), chefs: "La tarta de chocolate más rica se hace sin harina, en 25 minutos y manchando solo un bol"

Los hermanos Torres en un montaje de El Español E.E.

Total: 30 min

Comensales: 8-10

Enero llega siempre cargado de buenos propósitos, rutinas recuperadas y cierta austeridad tras los excesos navideños. Es el mes de las listas de alimentos saludables, del gimnasio y del "no más dulces".

Pero, en medio de esa disciplina renovada, también se cuela el cansancio, el frío y, a menudo, el desánimo. Por eso, permitirnos un pequeño capricho puede ser más que un simple antojo, pues es también una forma de cuidarnos sin renunciar del todo al placer.

Una tarta de chocolate sin harina, de sabor intenso y fácil de preparar, como esta que proponen Sergio y Javier Torres puede convertirse en ese paréntesis necesario, el consuelo en una tarde larga o el postre que nos recuerda que cuidarse también implica disfrutar.

No se trata de romper las reglas ni los propósitos, sino de encontrar el equilibrio. Porque, en plena cuesta de enero, un bocado dulce y bien hecho no es un exceso, sino una dosis de ánimo.

La tarta de chocolate más fácil

Tarta de chocolate hermanos Torres

Los Hermanos Torres, referentes de la cocina televisiva en España, tienen en su canal de YouTube la receta de tarta de chocolate más sencilla que cualquiera podría imaginar. Sin harina, ideal para personas celíacas y amantes del sabor intenso del cacao.

Durante la elaboración de la misma y con los "piques" de buen rollo que caracterizan sus intervenciones, explican paso a paso los puntos clave para que el resultado sea perfecto, sin complicaciones ni ingredientes difíciles de encontrar.

Uno de los primeros consejos que comparten es sobre la base de la tarta, hecha con nueces y mantequilla. Javier señala que "hay que picarlo bastante bien, que quede muy fino", ya que esto nos asegura que la base quede compacta y crujiente.

Aun así, advierten que se puede dejar un punto de granulillo para una textura más rústica. "Esto es una pasta que queda… buenísima", afirma Sergio, mientras va prensando la mezcla en el molde para que coja firmeza.

Montar los huevos con el azúcar es otro de los momentos clave de la receta. Recomiendan batir con varillas eléctricas, ya que "a mano cuesta un poco más", y destacan que el punto ideal es cuando la mezcla "ha triplicado el volumen".

Uno de sus trucos de chefs es añadir una pizca de sal para potenciar el sabor del chocolate, algo que a mucha gente le choca cuando se trata de un postre, pero no debemos olvidar que la sal es un potenciador de sabor que no solo funciona en platos salados.

El cacao en polvo, del mismo modo que haríamos con la harina en cualquier receta convencional, debe incorporarse tamizado y con movimientos envolventes, procurando que la mezcla no pierda el aire ganado durante el batido.

"Es importante colarlo para que no queden grumos", subraya Javier, y recalcan que la calidad del cacao marca la diferencia, pues "al final esta tarta es muy sencilla, y lo que le va a dar el sabor es el cacao".

La cocción es el último punto clave, 25 minutos en horno a 180 °C son suficientes. No obstante, la textura final debe ser jugosa y tierna. "Es casi de cuchara… parece un flan", comentan al desmoldarla.

Finalmente, sugieren acompañarla con helado de vainilla o crema inglesa. "Nosotros damos la base, vosotros le ponéis el toque", animan, dejando espacio a la creatividad del espectador. Yo, personalmente, me quedo con un poco de salsa de chocolate y un puñado de frutos rojos.