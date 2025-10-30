Joseba Arguiñano y su receta más fácil de pan de muerto de Halloween: "El truco es dejarlo reposar 15 minutos 3 veces"

0 votos

Prepara tu calabaza más terrorífica: este viernes se celebra Halloween, la festividad que Estados Unidos ha popularizado globalmente y que en España convive con el tradicional Día de Todos los Santos del 1 de noviembre.

En estas fechas, en nuestro país son típicos dulces como los huesos de santo, los buñuelos de viento o los panellets catalanes; aunque de un tiempo a esta parte también se ha convertido en tendencia el pan de muerto mexicano.

Este bollo está elaborado, según la receta clásica, con harina de trigo, leche, huevo, mantequilla, azúcar y suele aromatizarse con anís y esencia de azahar.

Su forma más conocida es redonda, decorada con tiras de masa que representan huesos y una bola central que simboliza el cráneo.

Se suele colocar en los tradicionales altares de difuntos de México para honrar y alimentar figuradamente a los seres queridos fallecidos.

Como decíamos, cada vez es más habitual ver pan de muerto en España, debido, entre otros motivos, a grandes cadenas como Costco, que han comenzado a comercializarlo en Madrid a un precio de 10'99 euros; así como gracias a obradores como Molino Manuela, en el madrileño barrio de Chamberí.

Pan de muerto en un altar tradicional del Día de Muertos de México. iStock

¿Cómo hacer pan de muerto?

Pero si prefieres cocinar en casa pan de muerto en lugar de comprarlo ya hecho, Joseba Arguiñano tiene la receta que necesitas.

El hijo de Karlos Arguiñano fue jefe de repostería en el restaurante familiar tras relevar a su tía Eva Arguiñano y cuenta desde 2013 con su propio obrador en Zarautz, donde se dedica a hacer pan artesanal, confitería y chocolates.

Así pues, siguiendo sus instrucciones de experto, lograrás un pan de muerto mexicano irresistible, dorado por fuera y tierno por dentro.

Ingredientes Para la masa Harina, 250 g

Azúcar, 60 g

Leche, 50 ml

Levadura fresca, 10 g

Sal, 2 g

Agua de azahar, 5 ml

Huevos, 2

Ralladura de 1/2 naranja

Mantequilla, 50 g Para decorar Azúcar moreno, 1-2 cucharadas

Leche, 100 ml

Azúcar, 100 g

Hojas de menta Paso 1 Pon la harina en un bol grande. Añade el azúcar, la leche, la levadura (desmenuzada), la sal, el agua de azahar, 1 huevo y medio (para añadir medio huevo, bate 1 huevo en un cuenco y agrega solo la mitad al bol) y la ralladura de la naranja. Paso 2 Mezcla todo bien hasta que desaparezca la harina. Tápala con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente durante 40 minutos. Paso 3 Pon la masa sobre la encimera, agrega 1/3 de la mantequilla, amásala hasta que se integre y deja que repose durante 15 minutos. Paso 4 Agrega otro tercio de la mantequilla, amásala hasta que se integre y deja que repose durante otros 15 minutos. Paso 5 Añade el resto de la mantequilla, amásala hasta que se integre y deja que repose durante otros 15 minutos (para conseguir una masa lisa y homogénea es importante hacerlo de esta manera). Paso 6 Pasa la masa a un bol grande, tápala con film de cocina y deja que fermente a temperatura ambiente hasta que doble su volumen (2 horas). Paso 7 Pon la masa en la encimera y córtala en 3 trozos. Redondea un trozo, forma una bola y ponla sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Paso 8 Corta otro de los trozos en 6 trocitos. Coge un trocito, forma a un cilindro largo y cruza la bola. Coge otro trocito, forma otro cilindro largo y cruza la bola en el otro sentido. Coge otro trocito, redondéalo y colócalo sobre la parte central donde se cruzan los huesos. De esta manera ya tendrás listo un pan de muerto. Paso 9 Con los trozos restantes de masa, forma otro pan de muerto y colócalo al lado del anterior. Cúbrelos con un paño limpio y deja que reposen a temperatura ambiente hasta que doblen su volumen (2 horas). Paso 10 Píntalos con el resto del huevo batido, introduce la bandeja en el horno a 180º (calor arriba y abajo) y hornea los panes durante 20-25 minutos. Retíralos del horno y deja que se enfríen. Paso 11 Calienta en un cazo 100 g de leche con 100 ml de azúcar y unta los panes de muerto con la mezcla. Espolvoréalos con un poco de azúcar moreno y sirve el pan de muerto. Y si quieres darle el toque Arguiñano, decora el plato con unas hojas de menta.

Consejos finales

El agua de azahar es un aroma floral muy apreciado en la repostería, ideal para elaborar dulces tradicionales como el roscón de Reyes o, en este caso, el pan de muerto mexicano.

Según recomienda Joseba Arguiñano, es mejor añadir agua de azahar a la masa, ya que la esencia de azahar es mucho más concentrada y requeriría una cantidad menor. Para realzar el toque cítrico, también sugiere incorporar ralladura de naranja.

Se trata de una masa rica y esponjosa, elaborada con huevo, leche y mantequilla, por lo que es fundamental amasarla bien hasta obtener una textura lisa y homogénea, perfecta para que crezca correctamente durante el horneado.

Tras mezclar los ingredientes y realizar la autólisis inicial, se debe amasar incorporando la mantequilla poco a poco, en punto de pomada.

Los periodos de reposo entre amasados son esenciales: como explica Joseba, la técnica consiste en dar un "golpe y reposo" de 15 minutos, repitiendo el proceso tres veces.

El pan de muerto requiere dos fermentaciones a temperatura ambiente, ambas hasta que la masa duplique su tamaño: la primera, después de integrar la mantequilla, y la segunda, tras darle forma, justo antes del horneado.

Para lograr un acabado brillante, el truco de Joseba Arguiñano es pintar la masa con huevo batido antes de hornear y, una vez lista, aplicar un baño de leche con azúcar.

En unos 20 a 25 minutos de horno, tendrás un pan de muerto delicioso y perfectamente dorado.